Je to svistot, je to hučení, je to energie. Když člověku nad hlavou proletí orli v těsném závěsu, tak instinktivně ucukne hlavou. Důvod? Intenzita zvuku, který provází proudění vzduchu kolem jejich perutí. Majestátní dravci jako by si parkoviště skřípnuté mezi dvěma skalními bloky oblíbili. Jsou okamžiky, kdy se jich ve vzduchu pohybuje v krouživém tanci třeba dvacet. Nad Casares v jižním Španělsku krouží každý den.

Samotné městečko Casares vypadá jako sen. Bílé domy a domky připomínají pueblo. Jsou nalepené na prudkém úbočí. Vypadají jako obraz romantického malíře, jako kaskáda stavení stékající po srázu. Jejich bílé fasády září do dálky. V raním vzduchu jsou chladné, pří západu slunce získávají teplý růžový nádech. Z příjezdové cesty A-337, která stoupá od Středozemního moře, připomíná Casares obrovské vlaštovčí hnízdo. Přece není možné, aby se na prudkém úbočí udrželo. Celý tento bílý koncert korunuje skalní plošina vystupující výhružně nad krajinu, na které se tyčí zbytky maurské pevnosti a kostel.

Casares, výhled z hradu na andaluské městečko

Z auta vypadá městečko Casares jako sen, ale je to živá obec. Španělé se v centru scházejí na ranní kávu s mlékem či něco ostřejšího přímo na ulici u malého café baru, do jehož interiéru se sotva vejdou dva stoly, hrací automat a barový pult. Tady nikomu nepřijde divné odhodit vyprázdněný sáček od cukru na zem. Po ranním náporu podlaha vypadá jako zasněžená. Trhovci tady v pátek stavějí stánky, kde nabízejí ovoce a zeleninu i nevkusné boty. Seniory k domovům ve strmých a křivolakých uličkách rozváží elektrický golfový vozík.

Epicentrum zdejšího života je Plaza A Guliano – drobný plácek s fontánou uprostřed, ze kterého ulice hvězdicovitě vybíhají do různých směrů i nadmořských výšek. Otočit tady osobní auto vyžaduje práci s volantem. Prolínají se zde školáci s aktovkami, obecní zaměstnanci s turisty. Pokud hledáte něco na zub, můžeme doporučit restauraci Raza Gaucha s venkovní terasou přímo na náměstí. Zdejší empanadas (plněné pšeničné kapsy) jsou vynikající, překvapivě dobře tu však zvládají i pečenou plněnou bramboru či cheesecake.

Nejvzácnější památku Casares musíte hledat dole pod bílými domy, u koryta řeky Arroyo del Albarán. Má podobu nenápadného můstku, který se klene přes vyschlé koryto. Podle některých odhadů můstek pamatuje ještě římské časy a sloužil při přepravě mezi doly v Sierra Bermeja a směrem k pobřeží. Přes můstek vede zeleně značené turistická trasa, která je dlouhá pět kilometrů. Po celém městečku jsou rozeseté informační cedule, které ukazují různé aspekty každodenního života: od role žen ve zdejším maloobchodě, až po příběhy zvoníků zdejších kostelů.

Pozůstatky maurského hradu v Casares nabízí výhled na město i do krajiny.

Dominantou Casares býval maurský hrad. Z pevnosti, ze které návštěvník dohlédne až ke Středozemnímu moři, zbylo jen pár zdí. Když oblast opět ovládli křesťané, postavili na základech „hradní“ mešity kostel. Ten dnes slouží jako kulturní centrum a je pojmenován po nejslavnějším rodákovi: politik, spisovatel a intelektuál Blas Infante dnes bývá označován jako „otec Andalusie“. Ostatně jeho socha zdobí i hlavní náměstí a ve městě se dochoval jeho rodný dům.

Na první pohled by se mohlo zdát, že stavitelé pevnosti neměli příliš mnoho práce, neboť příroda pracovala za ně. Ale opevněnou skalní plošinu s Casares spojovaly hned dvě brány. Vyhlídková terasa nabízí doslova letecký pohled na domky a jejich střešní terasy kolem Puerta de la Villa. Přímo v ní najdete obchod se suvenýry. Jeho zajímavostí je, že je zahlouben do skalního masivu. Při letních andaluských teplotách se to opravdu hodí.

Kam s obytňákem

Pro obytné vozy je vyhrazené čisté a udržované parkoviště (souřadnice 36.4460172N, 5.2783892W), které leží při příjezdu do obce od hlavní silnice A-337. Budova u parkoviště funguje jako restaurace, kde se pořádají dětské oslavy. Kolem parkoviště jsou zasazené olivovníky a nechybí ani dětské hřiště s parádním výhledem směrem k Gibraltarské skále či na kroužící orly. Celý areál je osvětlený.

Casares, pohled na parkoviště vyhrazené obytným autům, v dálce je vidět Středozemní moře a v šeru se skrývá Gibraltar.

Do Casares je možné dojít pěšky po chodníku kolem silnice, nebo to „střihnout“ přes údolí po betonové cestě kolem starého můstku. Není zde však žádný karavanistický servis, takže doporučujeme přijet s prázdným záchodem a plnou nádrží čisté vody. Obytným autům jsou vyhrazena čtyři parkovací místa, nicméně mimo sezonu je podle našich zkušeností tolerováno spaní v autě i na normálních parkovacích místech. Casares máte z tohoto spotu jako na dlani a za nás je to jedno z nejpůvabnějších míst, kde jsme pobývali.