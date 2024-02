Pánská jízda Mnichovem. S dodávkou vyrážíme do světa aut a starých letadel

Prudce přitáhnout knipl k sobě, přidat plyn, rychle přeladit rádio. A znovu: posunout knipl, šlápnout na pedál a zase pracovat s ovladači vysílačky. To není popis práce pilota uprostřed vzdušného souboje na nebi studené války nebo manévrů ve stylu Top Gun. Tak si užívá pětiletý kluk, když se posadí do kokpitu Fiatu G-91.

Jsme v Leteckém muzeu v Mnichově a přední pilotní prostor, který je přístupný po žlutých schůdcích, je s přehledem největší dětskou atrakcí moderní expozice na severním okraji města.

Aby ne, Fiat G-91 byl ve výzbroji Luftwaffe od šedesátých let a tak je dokonale analogový. Sedadlo pilota je obklopeno ze všech stran černobílými budíky, páčkami, přepínači a knoflíky… Kdyby pod žlutými schody nestála německy disciplinovaná fronta rodičů s dětmi, junior by uvnitř kvedláním s kniplem a cvakáním přepínačů zcela jistě strávil desítky minut.

Kokpit letounu Fiat G-91 byl ve středu zájmu dětí i rodičů.

Pro tatínky expozice nabízí letadla, která znají z filmů. Od druhoválečného bombardéru Heinkel He 111 s esteticky vytříbeným eliptickým křídlem přes slavný Douglas DC-3 Dakota až po unikátní kolekci experimentálních letadel s kolmým vzletem a přistáním, na kterých němečtí technici pracovali od šedesátých let minulého století.

Když návštěvníkům vyhládne, mají dvě možnosti. Před šatnami je několik stolů, kde je možné konzumovat vlastní občerstvení, rodiny s malými dětmi je hojně využívají. My jsme šli vyzkoušet muzejní kavárnu. Junior zvolil vídeňské párky s kečupem za 3,95 eura (98 korun). Vzhledem k tomu, že si objednal i druhou porci, to byla trefa do černého.

Dvojitá porce bavoráků

Delikatesou pro opravdové labužníky je v mnichovském leteckém muzeu kolekce leteckých motorů. Není divu, jsme v Mnichově a firma Bayerische Motoren Werke AG, kterou dnes známe hlavně jako producenta prémiových automobilů BMW, začínala jako výrobce leteckých motorů. Proto další atrakcí, kterou míříme prozkoumat, je oficiální muzeum této značky nedaleko olympijského parku.

Architektonické řešení muzea BMW v Mnichově umožňuje nevšední pohledy na exponáty.

Vzhledem k tomu, že pobýváme na samém jihu mnichovské aglomerace, využíváme služeb S-Bahn a metra. Vstupenky do muzea BMW kupujeme raději online a přicházíme hned na desátou hodinu, kdy se otevírá. Je to dobrá volba, protože o dvě hodiny později se před vchodem táhne opravdu dlouhá fronta.

Mnichovská firma si v roce 2023 připomínala sto let od zahájení výroby motocyklů s emblémem točící se vrtule. Junior ocenil, že na konci spirálovitě uspořádané expozice si mohl osedlat motocyklového veterána i absolutní modernu.

Část věnovaná automobilům ukazuje nejen ikonická auta, ale i to, jak se tvoří. V expozici tak stojí hliněná maketa karoserie v měřítku 1:1 nebo řez čtyřválcovým benzinovým motorem v pohybu.

Skelet karoserie rekordního BMW 328 z roku 1939, které dosáhlo rychlosti 230 kilometrů v hodině.

Dětské oči však nejvíc zaujal projekt mnichovské automobilky BMW Art Cars, která od poloviny sedmdesátých let spolupracuje s renomovanými výtvarníky.

Doslova přes ulici se nachází obří showroom BMW Welt. Budovu zvící pražského kongresového centra spojuje s muzeem lávka. Tady automobilka ukazuje svou současnou produkci včetně dalších značek z portfolia. Pokud si potřebujete udělat selfie třeba s autem Rolls-Royce, tady jste na správné adrese.

V údolí řeky Isar

Parkujeme obytňák na P+R u vlakové stanice Höllriegelskreuth. Chceme si prohlédnout údolí řeky Isar nad Mnichovem. Přímo kolem zelené vody přitékající z Alp vede cyklostezka, putovat se dá i po dlouhém ostrově.

Pro zpáteční cestu volíme značenou trasu vedoucí nad okrajem hlubokého údolí, kde jsou krásné výhledy na řeku, panorama Alp v odpoledním slunci a hrad Grünwald na protějším břehu. Zároveň trasa vede přímo středem obce Pullach, kde vyhrává dechovka.

Z několika místních podniků si na občerstvovací zastávku zvolíme Collectors Atelier. Jestli našim západním sousedům něco jde, tak jsou to dorty a káva. Přesvědčili jsme se o tom při letních cestách do Bremerhavenu a do Brém. I v Collectors tuto zkušenost potvrzují, zdejší mrkvový dort je prostě oslnivý. Dobré pečivo, chutný chléb i zákusky jsou podle našich zkušeností německý standard, na který se snadno a rychle zvyká.

Mohlo by se hodit Letecké muzeum Mnichov (Deutsches Museum – Flugwerft Schleißheim) sídlí na letišti na severním okraji města a je dobře dostupné autem. Vstupné do muzea je osm eur (200 korun) pro dospělého, vše se dá platit kartou. Parkoviště je zdarma a dost rozlehlé i pro odstavení obytné dodávky. Muzeum BMW a obří showroom BMW Welt se nachází hned vedle Olympijského parku. Jsou dobře dostupné metrem ze zastávky Olympiazentrum. Celodenní jízdenka na S-Bahn a metro se dá koupit v automatech na nádraží. Stojí 9,10 eura (230 korun) pro dospělého.