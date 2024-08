Od dinosauří show po šlápoty veleještěrů. Projeli jsme si Istrii s dětmi

Dinosauří období. Plastové figurky pravěkých veleještěrů jsou prakticky všude. Nový plyšák? Dinosaurus. Nejoblíbenější knížka je plná ilustrací tyranosaurů, allosaurů a megalodonů hrozivě cenících zuby. Od premiéry Jurského parku se musí s dinosauřím obdobím vyrovnat snad každý rodič. Takže když jsme zjistili, že se u istrijské obce Funtana nachází Dinosauří park, bylo o cíli výletu jasno.

Vstup do Dinoparku Funtana působí poněkud pouťově, nicméně stačilo pár kroků a Juniora pohltil souboj, který sváděli rozhýbaný Tyranosaurus Rex se stegosaurem. Dinosauří postavy tvůrci parku rozeseli po celém areálu. Ten se nachází kolem kopce, kde se ve středověku těžil kámen, kvalitní stavební materiál odsud mířil až do Benátek. Park tak dostal do vínku kopcovitý terén a také strž, přes kterou vede lanový most. To je atrakce sama o sobě, protože překonávání jeho rozvlněné konstrukce návštěvníci provází hlasitými zvukovým projevy. Všude jsou vzrostlé stromy, takže i za horkého letního dne je v zábavním parku stín.

Brána do areálu dinoparku v obci Funtana na Istrii

Pokud potomkům nestačí pravěké potvory vykukující mezi kmeny a listy, je k dispozici klimatizované šapitó s dino live show. Druhým programem bylo vystoupení žonglérů, kteří se vydávali za piráty. Obojí děti bavilo, hlavní účel byl tedy splněn. Pokud ani to nestačí, mohou se návštěvníci přesunout na plnokrevné pouťové atrakce typu létající safari bus.

Občerstvení poskytuje několik stánků a také foodcourt v šapitó. Ceny se na začátku letošní turistické sezony pohybovali od 3,90 eura (100 Kč) za hranolky až po 16,50 eura (420 Kč) za pljeskavici se sýrem a hranolkami.

Rovinj a Novigrad

Jak už to tak na Balkáně chodí, zdejší dějiny jsou křivolaké jako uličky starých měst. Italský živel na tomto poloostrově politicky dominoval až do 20. století, ač Italové nepatřili k nejpočetnější skupině obyvatel. Dnes turistům silnou italskou stopu připomínají dvojjazyčné nápisy na silničních ukazatelích a architektura měst na pobřeží.

Mola před historickými hradbami městečka Novigrad slouží dnes hlavně jako místo na opalování a promenáda. Pohled na frontu domů města Rovinj přímo nad přístavem

Půvabnou ochutnávku zdejšího městského stylu nabízí malé městečko Novigrad (italsky Cittanova d’Istria), jehož historické jádro se dá obejít na molech mezi mořem a starým hradbami. Nechybí na české poměry prastarý kostel Sv. Agáty postavený mezi 10. a 11. stoletím na základech starší církevní stavby. Vtipné jsou ulice v centru zastíněné bateriemi barevných deštníků zavěšených nad ulicemi. Dětské hřiště je přímo v centru, na samém výběžku poloostrova, zasazené mezi vzrostlé stromy.

Komu ochutnávka istrijského stylu nestačí v Novigradu, měl by zamířit do města Rovinj. To turistické weby označují za „nejmalebnější, nejromantičtější a nejfotogeničtější“ město v Istrii. A mají pravdu. Fronta barevných domů vystavěných přímo nad mořem, na kterou je výhled z přístavu, je úchvatná. A křivolaké uličky starého města splňují definici slova romantický. Jak už to u míst, pro která bedekry volí superlativy, bývá, v hlavní sezoně tam rozhodně nebudete sami.

Pula

I kdyby jste měli na návštěvu města Pula (italsky Pola) jen hodinu, stojí za to zamířit k jednomu jedinému cíli: ke zdejšímu římskému amfiteátru. Tato stavba návštěvníka ohromí svými rozměry. Uvnitř je bludiště chodeb a místo, kde se v představivosti rozeběhnou obrázky nehezkých věcí, které se uvnitř před dvěma tisíci lety odehrávali.

Pohled na zbytky římského amfiteátru, které se dochovaly v Pule.

Milovníci vojenské historie vědí, že Pula představovala hlavní námořní základnu vojenského námořnictva Rakouska-Uherska. Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine, ve zkratce K. u. k. Kriegsmarine, stavělo své lodě právě v Pule a také v Terstu. Ze slavné historie toho příliš nezbylo, loděnice Uljanik Brodogradnja zkrachovaly. Historické a námořní muzeum Istrie, založené v roce 1955, sídlí přímo v centru. Obsadilo benátskou pevnost ze 17. století, která je vizuálně zajímavá samo o sobě a okupuje kopeček nad městem. V době naší návštěvy byla ve výstavních sálech směs nesourodých výstav.

Poloostrov Kamenjak

Dinosaury to začalo, dinosaury to také skončí. Na samém jihu Istrie se nachází poloostrov Kamenjak. Přírodní park ukazuje, jak tento kout Jadranu vypadal, než sem vtrhla lidská civilizace. I s přilehlým Medulinským souostrovím má Kamenjak od roku 1996 status chráněného území.

Mohlo by se hodit Dinopark Funtana – zábavní park park se nachází u obce Funtana. Webové stránky najdete zde. Parkování pro osobní vozy je přímo u vstupu do parku, obytné vozy směřují šipky na velké parkoviště před nedalekým kempem Valkanela. Tam je ovšem uvedeno, že je pouze pro zákazníky a hosty (45.1652297N, 13.6079833E)- Historické a námořní muzeum Istrie – sídlí ve staré benátské pevnosti v Pule. Jeho webové stránky najdete zde Odkaz. Samotnou pevnost najdete na souřadnicích 44.8702433N, 13.8452800E. Podrobný článek o muzeu najdete zde. Kamenjak – na území Dolního Kamenjaku se platí vstupné. Vstupenku je možné kupit on-line na tomto webu. Cyklisté a pěší mají vstup zdarma. Lze použít dva vstupy: hlavní – Paredine (na silnici, která vede západně od Premantury) a druhý – Premantura (na silnici jižně od Premantury). Kempovat není dovoleno.

Severní část, ležící mezi Premanturou na jihu a Volme na severu, je botanicky velmi významná. Roste tu téměř 500 druhů rostlin. Dolní Kamenjak jižně od Premantury vyniká rozmanitostí botanických druhů, specifickým mikroklimatem a je velmi zajímavý po geologické stránce. Jeho pobřeží je zejména v nejjižnější části divoké, skalnaté, nechybějí tu ani podmořské jeskyně. Cesty jsou nezpevněné, za nás je to ideální terén pro výlety na horských kolech.

Pokud zaparkujete na parkovišti (souřadnice: 44.7930294N, 13.9088611E), můžete vyrazit po Dinosauří stezce. Ta vás zavede až k pobřeží, kde se na ploché skále nad mořem dochovaly zkamenělé stopy pravěkého veleještěra, který se zde kdysi dávno prošel.

Teranino, ryby a spol.

Obyvatelé Istrie jsou hrdí na tradici pěstování vína a výroby alkoholických nápojů z něj. Na poloostrově se daří místní odrůdě Teran. Zcela jistě ochutnejte lehký likér Teranino, jak název napovídá, hlavní surovinou při jeho vzniku je právě odrůda Teran. Ostřejší pití představují různé zdejší variace na grappu, co že je výrazná pálenka s kořeny v Itálii. „Před sezonou školíme náš personál z restaurací a barů. Součástí školení je i míchání populárních drinků, do kterých přidáváme lokální destiláty,“ popisuje šéfka kempu Aminess Maravea Camping Resort Giuliana Marunica Krulčićová. V jejím kempu se pořádají jarní kurzy pro personál celé sítě Aminess (více čtěte zde).

Plody moře a čerstvé ryby nechybí v nabídce restaurací. Na snímku rybí talíř v podniku Loop v Aminess Maravea Camping Resort u města Novigrad

Na menu istrijských restaurací pochopitelně nechybí ryby a plody moře. Vyzkoušeli jsme restaurant Marina v obci Funtana, která se nachází přímo v přístavu a z terasy je výhled na kotvící lodi. Je to rodinný podnik, šéf Damir Mijatovič velí na place, jeho otec v tradičním kuchařském rondonu má na povel kuchyni. Ryby kupují podle svých slov ryby od místních rybářů. Vyzkoušeli jsme mořského vlka pečeného v solné krustě. Byl vynikající. „Je to můj oblíbený způsob přípravy ryby. Spojuje v sobě to nejlepší z pečení a grilování. Solná krusta zabrání, aby maso vyschlo,“ vysvětlil majitel podniku Damir Mijatovič.

V drtivé většině podniků, které jsme v Chorvatsku navštívili, akceptovali platební karty či případně platby mobilem. Ostatně Češi patří podle nejnovější studie Visa k největším nadšencům pro digitální platby ze střední a východní Evropy. Kartou, chytrým telefonem a chytrými hodinkami platí celkem čtyři pětiny turistů (oproti 77 % v roce 2023). Cestovatelé z Česka tento trend s 81 procenty ještě o něco převyšují.