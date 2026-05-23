Vládli tu Vikingové, potkávali se tu obchodníci a mořeplavci. To vše ve Šlesvicku zůstalo v lidech, v architektuře, v kráse. A také je tu klid, příroda a luxusní matjesy.
Vzduch je ještě studený. Ale slunce vystoupalo nad hladinu moře a umí hřejivě pohladit po nastavené tváři. Otužilci z mola lezou do vody, zřejmě rituál před prací. Ticho. Klid. Sever. Sedm ráno.
Nikdo nemusí ani promluvit, aby byla výjimečnost místa zřejmá. Ve Šlesvicku si rychle připadám jako v oživlém skanzenu. V tom nejlepším slova smyslu.