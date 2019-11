Dechberoucí Železná vrata: nejdelší říční kaňon Evropy, kde Dunaj láme rekordy

Může se hodit Jak se tam dostat

Autem zcela jednoduše: buď z Bělehradu po dálnici a dále přes Požarevac do kaňonu Dunaje u Golubce, případně přes Vojvodinu a přívozem Stara Palanka / Ram. Zajímavou variantu pro motoristy pak představuje průnik z Rumunska s využitím hraničního přechodu u hráze přehradní nádrže poblíž města Kladova. Cesta veřejnou dopravou je komplikovanější: zhruba pět autobusových spojů jezdí ve všední dny z Bělehradu do městečka Donji Milanovac, tři pak pokračují podél přehrady do Kladova. Těžko posoudit, zda by vám řidiči byli ochotni zastavit u hradu či Lepenského Viru. Pravděpodobně tu existují i regionální místní linky, případně ve více osobách se může vyplatit taxík. Páteřní komunikace kolem přehrady zároveň tvoří součást dálkové cyklotrasy podél Dunaje. A na poloprázdné silnici jsme skutečně minuli pár menších skupinek opálených cyklistů s koly obtíženými bagáží. Populární destinace

Djerdap zároveň patří mezi vyhledávané cíle domácích turistů. Proto na březích přehrady funguje mnoho ubytovacích zařízení menší kapacity, hlavně pak pokoje v soukromí. Cyklisté mohou využít několik skromných kempů. Nabídka plavby výletní lodí po přehradě je v Srbsku určena téměř výhradně organizovaným skupinám. Variantu pravidelných plaveb větších vyhlídkových lodí pro individuální cestovatele a menší party, či rodiny, se nám nepodařilo vypátrat. Předpokládám, že během letních prázdnin by teoreticky mohly být v provozu, ale bez záruky. Určitě ovšem lze využít příležitost a zapátrat po nabídce výletu menší lodí, nebo motorovým člunem (případně jejich pronájmu), především v městečku Donji Milanovac. Pár kontaktů najdete na http://www.toom.rs/. Přístaviště malých vyhlídkových lodí jsem spatřil též na rumunské straně u kláštera Mraconia. Djerdap také patří k vrcholným zážitkům při vícedenní plavbě po Dunaji. Ty jsou zase zastoupeny v katalozích západních cestovek. Hory na srbské straně tají nádherné vyhlídky i jedinečné klenoty přírody, k nimž směřují značené stezky. Přehled aktivit obsahuje web Národního parku Djerdap - http://npdjerdap.rs/novi/. Jednodenní výlet s místní cestovkou

Výlety do Djerdapu s několika verzemi programu tvoří stálici v nabídce srbských cestovek. Cenově se hodně liší, při platbě dopředu existují výrazné slevy. Vybral jsem si maximalistickou variantu, s vydatným skvělým obědem, plavbou a návštěvou nejzajímavějších míst. I na srbské poměry se tato varianta pohybovala ve vyšší cenové hladině. Organizátorem výletu byla cestovka Magelan. Ta zároveň provozuje souhrnný web poznávacích zájezdů a výletů po Srbsku i okolí - www.serbianadventures.com. Nastupoval jsem v Novém Sadu, tedy 306 km od nejzazšího bodu, přístaviště v Tekiji. Většinu účastníků jsme ale nabrali v Bělehradu. Přibližně čtvrtinu představovali cizinci. Proto výklad průvodce probíhal také v angličtině. Průvodce odvedl perfektní práci a kombinoval profesionální, poučnou, lidskou i vtipnou linii. Kompletní plná cena bez slev, včetně všech vstupů, byla 63 eur (1 630 Kč). Ráno jsme vyrazili v půl sedmé a do Nového Sadu se vrátili před půlnocí. Na všech zastávkách byl dostatek času k samostatné prohlídce. Internet

https://tvrdjavagolubackigrad.rs/

www.narodnimuzej.rs

www.lepenski-vir.rs