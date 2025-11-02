náhledy
V klidném tuniském městečku Er Riadh ožívají zdi starých domků pod rukama umělců z celého světa. Projekt Djerbahood proměnil bílé fasády v otevřenou galerii, kde se tradice mísí s moderním uměním.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Na malém prostoru tu vznikl unikátní svět barev, symbolů a příběhů – důkaz, že i zdi mohou mluvit univerzálním jazykem umění.
Na první pohled nenápadná ulička v Er Riadh skrývá vstup do světa fantazie. Bílé zdi, na nichž se mísí písek, vápno a barvy z celého světa, vítají návštěvníky symbolickým portálem do „města umělců“.
Projekt iniciovala pařížská galerie Itinerrance v červnu 2014. V době zahájení projektu se do Er Riadh sjelo přibližně 150 tvůrců z více než třiceti zemí, kteří zde tvořili přímo na zdi.
Někteří obyvatelé vesnice byli zpočátku zdráhaví. Později však sami žádali organizátory a umělce, aby i na jejich zdech vznikala tato krásná umělecká díla.
Mnohé malby se nacházejí na dveřích, zídkách i fasádách – stačí se procházet, aby člověk objevil nejrůznější umělecká díla. Za každým rohem se skrývá další překvapení.
Na některých místech v této čtvrti najdete odkazy na mapky, které ukazují rozmístění muralů, tedy nástěnných maleb, po Er Riadh. Svou cestu si tak můžete naplánovat podle oblíbených umělců – nebo se jen brouzdat uličkami.
O projektu psala média z přibližně 70 zemí, včetně velkých titulů jako The New York Times, The Guardian či Le Monde. A není se čemu divit.
Na tradiční architektuře ožívají desítky barevných maleb – kontrast starého a nového, místního a světového.
Každý umělec musí se svým návrhem zamířit nejprve do Paříže. Až po souhlasu v galerii Itinerrance může začít tvořit.
„Při procházce uličkami máte pocit, že jste v živém muzeu, které propojuje tradici, kulturu a moderní umění,“ komentuje tento zážitek Lenka Pátek, expertka na cestování a obchodní ředitelka CK Blue Style.
Do městečka se pohodlně dostanete buď v rámci výletů plánovaných cestovní kanceláří nebo „na vlastní pěst“ taxíkem. Ty jsou na Džerbě velice levné a hojně využívané.
Er Riadh je turisty považováno za bezpečné místo, návštěvníky zde vítají místní podnikatelé s nadšením – umělecká díla totiž přinesla vesnici ekonomickou prosperitu.
Po úspěchu projektu ve vesničce začaly vznikat drobné podniky a kavárny, které dnes žijí z turistického ruchu. Umění tak doslova oživilo ekonomiku čtvrti.
Některé starší malby už částečně odpadávají, ale právě jejich nedokonalost dodává místu zvláštní poetiku. Djerbahood se neustále proměňuje – stejně jako život sám.
Většina děl, která zdobí zdejší tradiční domky, mají čistě umělecké zaměření. Závažnějším tématům se věnuje pouze jediná ulička – ta upozorňuje na problémy migrace a její socioekonomické dopady.
Tématem migrace se zabývá například toto dílo, které zobrazuje razítka v cestovním pasu. Při vstupu do Tuniska dostávají lidé do svých cestovních knížek černá razítka, při odjezdu naopak červená. Jak upozorňuje toto dílo, červených je mnohem více.
Umění není jen na zdech. Mnohé uličky jsou vydlážděné krásnými mozaikami, nejtradičněji v modré a bílé barvě. Právě tato kombinace je pro Tunisko typická.
Umělci zde využívají nejrůznější techniky. Kromě klasických maleb se jedná například o rytiny přímo do fasád domů. Fantazii se zde meze nekladou.
Djerbahood není jen místo plné maleb, ale důkaz, že i malé město může otevřít svět dialogu mezi kulturami. Mezi bílými zdmi Er Riadh zůstává energie setkání, tvořivosti a lidskosti, která překračuje hranice i čas.
