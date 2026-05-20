Z terasy Serra do Cume je to hned každému jasné. Moderní vyhlídková plošina končí na půl cesty k nebi a dole pod nohama se rozprostírá neskutečně zelený a subtropicky bujný koberec ohrazených políček, pastvin, lesů a sopečných kopců. Na některých z těch kousků zeleně postávají černé tečky. Z té výšky vypadají jako mouchy sedící na pořádné porci pistáciové zmrzliny.
Ve skutečnosti jsou však mnohem větší. Je to jen pár jedinců ze zdejší záplavy krav, kterých na pastvinách žije na sto třicet tisíc. Místní lidskou populaci tedy převyšují s naprostým přehledem, a to v poměru více než dva ku jedné. Při tom pohledu není divu, proč je Terceira, třetí objevený a druhý nejlidnatější azorský ostrov, magnetem na turisty.
Ne že by při zápasech o život vůbec nešlo. Jen za loňský rok jím za pouliční bejkárny zaplatili hned tři místní vesničani.