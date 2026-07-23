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Disneyland se sněhem na moři. Superboháči si na jachty montují sněžné komory

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropa se peče v extrémních vedrech, která podle odborníků citelně zvyšují úmrtnost. Zatímco většina lidí hledá stín a hlídá pitný režim, nejbohatší si na paluby jachet nechávají montovat místnosti, ve kterých jim ze stropu padá sníh. Jedna taková vyjde zhruba na 130 tisíc dolarů.

Zatímco vlny veder zvyšují úmrtnost a města se rozpalují, nejbohatší lidé světa si na své jachty nechávají budovat sněhem zaplněné svatyně, v nichž unikají extrémním teplotám. Většina lidí se spoléhá na stín a pitný režim, superboháči si nechávají do plavidel montovat samostatné sněžné komory.

Jde o účelově postavené místnost převracející zážitek ze sauny naruby: udržuje se v ní chladné prostředí, kde na přání může i sněžit.

Sněžné místnosti

„V zásadě dokážeme vytvořit jakoukoliv fantazii. Berte to jako Disneyland se sněhem,“ řekl Tyler Slater z americké společnosti Spa Butler pro The New York Times. Kromě efektní podívané se instalace nabízejí i s povrchy na míru, od kamene po luxusní mramor a dřevo, a začaly se objevovat na superjachtách i v soukromých domech ve Spojených státech a v Evropě.

Mezi nejznámější příklady patří Serene, 134metrová jachta, kterou dnes vlastní saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Sněžná místnost je součástí jejího vybavení od roku 2011. Plavidlo bylo původně postaveno pro ruského miliardáře Yuriho Scheflera a sněžná místnost na Serene je programovatelná, takže dokáže spouštět sněhové přeháňky v pravidelných intervalech.

Milionový luxus

Cenovky jasně ukazují, jak exkluzivní chladící místnosti jsou. Typická instalace vyjde zhruba na 130 tisíc dolarů, u zakázkových návrhů náklady rostou, a spotřeba vody u některých systémů činí asi 200 litrů týdně, píše Firstpost. Chuť do takových výdajů odráží jak sílící letní extrémy, tak vkus zákazníků, kteří už vyčerpali obvyklé vymoženosti typu bazénů a kinosálů a nyní chtějí nové, vysoce individualizované prostory.

Důraz na jedinečnost se promítá i do provedení těchto místností na jachtách, kde designéři zasazují chladicí komory do wellness palub, jejichž součástí už jsou sauny, parní lázně, kryoterapeutické zóny a ponorné bazénky. Vzniká tak kompletní termální okruh na moři.

Z novinky, která se objevila před více než deseti lety, se stal výkladní symbol bohatství a odolnosti vůči počasí. Majitelé jachet si dnes nechávají stavět místnosti, které nejen chladí, ale i choreograficky řídí sněžení, osvětlení a textury tak, aby na stisknutí tlačítka evokovaly alpské scenérie.

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