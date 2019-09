Kdo by nechtěl takové dětství. Malý Joshua se potápí se žraloky a delfíny

George Karbus je fotograf českého původu, jehož domovinou se stalo pobřeží Irska s nádhernou přírodou, kde žije se svojí ženou a dětmi. Jeho specialitou je podvodní fotografie, zachycující krásu a divokost života v oceánech. Na jeho skvělé snímky se můžete podívat v tomto článku.

K lásce k přírodě a dobrodružství vede také svého devítiletého syna Joshuu, kterému říká Wild Child (divoké dítě). „Joshua je pro mne obrovským zdrojem inspirace už od chvíle, kdy přišel na svět. Miluji děti pro jejich nekonečnou energii, čistou duši a divokost,“ říká Goerge.

Malý Joshua prožívá všechna dobrodružství po celém světě společně se svými rodiči a doslova vyrůstá ve vlnách oceánu. „Když mu byly dva roky, zkrotil na surfu svoji první vlnu a v pěti letech se už potápěl se žraloky kladivouny,“ popisuje George.

Kterou aktivitu si Joshua užívá nejvíc?

Joshua je velice aktivní dítě a věnuje se hodně sportům, ale ze všeho nejradši má surfování. Někdy dokáže strávit ve vodě i pět hodin v kuse.

Jaký byl jeho nejhezčí zážitek?

I přes všechny jeho zážitky s delfíny a velrybami z celého světa mi dnes ráno řekl, že jeho největší zážitek byl výlet na Havaj, kde mohl každý den surfovat v křišťálově čisté a teplé vodě.

Asi v málokteré rodině se stane, že by se malý kluk potápěl se žraloky. Jak vypadal jeho první ponor mezi žraloky z pohledu celé rodiny? Jaké rady jste mu společně se svou ženou dávali?

Poprvé se Joshua potápěl se žraloky na Bahamách, když mu bylo pět let. Bylo to s kladivouny a se žraloky karibskými. Byl jsem hned u něj a pamatuji si, že jimi byl absolutně učarován. Jen jsme mu říkali, ať je klidný a nedělá prudké pohyby.

Jak Joshuu vnímají delfíny a žraloci? Jsou opatrní, hrají si?

Joshua se s delfíny setkává již od raného dětství, a tak si myslím, že je bere jako běžnou součást svého života. V Irsku máme na pobřeží přátelskou delfínici již patnáct let a Joshua s ní prakticky vyrostl. Delfínice ho vídala už v maminčině bříšku, když s ním plavala v těhotenství. Teď mu je deset let, a když se s delfínicí potká, tak ho vždy pozná a hlasitě píská pod hladinou. Je to krásné.

Baví se rodiče s Joshuou o problémech v mořské ekologii? O plastech, o delfínech v delfináriích, ilegálnímu lovu velryb?

O problematice znečištění oceánů, nadměrném rybolovu a delfíních zajatcích se tady bavíme neustále a naše děti o nich ví. Účastníme se každého čištění pláží a děti rády pomáhají. Doma o tom hodně hovoříme a snažíme se inspirovat i ostatní, aby žili ve větší harmonii s přírodou.