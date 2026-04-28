Přirozeným výchozím bodem bývá Nyhavn, jedna z nejznámějších čtvrtí Kodaně. Barevné domy, lodě u mola a restaurace podél kanálu dnes vytvářejí uvolněnou kulisu pro turisty i místní.
V minulosti však šlo o rušný přístav, kam přijížděli námořníci z celého světa a kde se soustředil mnohem divočejší život než dnes. Právě v tom je kouzlo Nyhavnu – někdejší námořní minulost tu zůstává přítomná, ale proměnila se v jednu z nejpříjemnějších částí města.
Od vody se dá snadno pokračovat ke královským palácům. Významným symbolem města je Amalienborg, sídlo dánské královské rodiny. Každý den v poledne tu mohou návštěvníci sledovat střídání královské gardy, která prochází městem od kasáren u Rosenborgu až na palácové náměstí.
Rosenborg je další důležitou zastávkou pro všechny, které zajímá dánská monarchie. Leží v Královské zahradě a připomíná dobu, kdy byla Kodaň nejen obchodním a přístavním městem, ale také centrem královské moci. Spolu s Amalienborgem tvoří dvojici míst, na nichž lze dobře pochopit, jak silně je královská tradice v Dánsku stále přítomná.
Pohádkový svět na dosah ruky
Samostatnou kapitolu představuje Christiansborg. Palác, který dříve sloužil panovníkům, dnes patří k politickým centrům země. Sídlí v něm dánský parlament, Nejvyšší soud i úřad předsedy vlády. Jeho věž měří 106 metrů a patří k nejvyšším vyhlídkovým místům v Kodani, odkud se otevírá pohled na střechy města i vodní plochy, které určují jeho charakter.
Kodaň však není jen městem paláců. Na nábřeží Langelinie stojí Malá mořská víla, bronzová socha inspirovaná pohádkou Hanse Christiana Andersena. Odhalena byla 23. srpna 1913 jako dar pivovarníka Carla Jacobsena městu. Socha je překvapivě malá a nenápadná, přesto patří k nejslavnějším symbolům dánské metropole.
Pohádkovou atmosféru města dotváří také Tivoli. Zábavní park v centru Kodaně byl založen už v roce 1843 a patří k nejstarším zábavním parkům na světě. Není však jen místem horských drah a atrakcí. Večer se mění v zahradu plnou světel, restaurací, hudby a sezonních akcí, díky nimž působí spíš jako samostatný svět uprostřed města.
Kdo chce poznat modernější podobu Kodaně, měl by zamířit do čtvrti Christianshavn. Tvoří ji skupina menších ostrovů a nejlépe se objevuje pěšky, na kole nebo z vody. Právě tady se nachází i Christiania, svérázná čtvrť známá jako „Svobodné město“. Dnes je popisována jako zelená a kreativní část Kodaně, kde se prolíná komunitní život, kultura, domácí architektura i alternativní způsob městského fungování.
Koupání v přístavu či lyžování na střeše
Výrazným rysem Kodaně je cyklistika. Kolo tu není jen turistickou atrakcí, ale běžným dopravním prostředkem. Podle města více než každý druhý obyvatel Kodaně jezdí denně do práce nebo do školy na kole a počet kol překračujících vnitřní město už dávno převýšil počet aut.
Právě díky tomu působí Kodaň jinak než mnoho jiných metropolí. Cyklistické stezky jsou široké, dobře značené a přirozeně propojují jednotlivé části města. Pro návštěvníky je proto kolo jedním z nejlepších způsobů, jak se dostat od paláců k přístavu, od trhů k parkům nebo z centra až k moderním čtvrtím u vody.
Vztah města k vodě je patrný téměř všude. Kodaňský přístav dnes neslouží jen lodím, ale i odpočinku. V létě se místní koupou přímo v městských zónách, například u Islands Brygge, kde vzniklo jedno z nejznámějších přístavních koupališť. Na horké dny tak město nabízí něco, co u severské metropole nemusí být na první pohled samozřejmé – možnost skočit do vody přímo s výhledem na panorama města.
Ještě odvážněji působí CopenHill. Umělý lyžařský svah a rekreační kopec vznikl na střeše zařízení pro nakládání s odpadem a otevřen byl na podzim roku 2019. Návštěvníci tu mohou lyžovat, chodit po vyhlídkové trase nebo se podívat na město z místa, které dobře ukazuje, jak Kodaň propojuje ekologii, architekturu a volnočasové aktivity.
Dánská kuchyně stojí na tradici i nápadech
Důležitou součástí města je i gastronomie. Základem tradiční dánské kuchyně je smorrebrod, otevřený sendvič na žitném chlebu s nejrůznějšími kombinacemi surovin, sledi, vejci, mořskými plody, hovězím masem a dalšími výraznými přísadami. Jde o jednoduché jídlo, které ale v Kodani často dostává velmi propracovanou podobu.
Kdo chce ochutnat víc věcí najednou, může zamířit do Torvehallerne. Tržnice v centru města funguje celoročně a nabízí potraviny, pekárny, kávu, víno, delikatesy i rychlé občerstvení. Je to místo, kde se dá začít den snídaní, pokračovat obědem a zároveň nakoupit něco typicky dánského domů.
Volnější atmosféru má Reffen, největší streetfoodový trh v severském regionu. Leží u vody a spojuje jídlo, kulturu, hudbu i neformální posezení v industriálnějším prostředí. Právě tady je dobře vidět, že kodaňská gastronomie nestojí jen na tradici, ale také na nápadech, udržitelnosti a mezinárodních vlivech.
Kodaň tak působí jako město kontrastů, které se ale nepřebíjejí. Vedle královských paláců stojí alternativní čtvrti, vedle historického přístavu moderní architektura, vedle tradičního smorrebrodu odvážná severská kuchyně. Ať už ji člověk poznává z kola, z lodi, z vyhlídky nebo z kavárenské židle, zůstává městem, které si nejvíc užijete ve chvíli, kdy zpomalíte a necháte se vést jeho vlastním rytmem.