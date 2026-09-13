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V 91 letech dokázal nemožné. Šedý vous zdolal legendární Apalačskou stezku

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Na trase se Dale Sanders rozhodně nešetřil. Podle vlastního počítání během...

Na trase se Dale Sanders rozhodně nešetřil. Podle vlastního počítání během cesty upadl 71krát, šest pádů označil za vážné. Jeden ho dokonce dostal na krátkou dobu do nemocnice. | foto: ČTK

Dale Sanders dorazil až na vrchol hory Katahdin v Maine a znovu získal titul...
Když Sanderse začaly síly opouštět, jednoduše si lehl přímo na stezku a...
Dale Sanders dorazil až na vrchol hory Katahdin v Maine a znovu získal titul...
Dale Sanders
7 fotografií
Dale Sandersovi je 91 let a právě dokončil jednu z nejznámějších dálkových turistických tras světa. Během 3 530 kilometrů dlouhé cesty Apalačskou stezkou 71krát upadl, několikrát se zranil a jednou skončil v nemocnici. Přesto dorazil až na vrchol hory Katahdin v Maine a znovu získal titul nejstaršího člověka, který stezku zdolal.

Apalačská stezka vede od Springer Mountain v Georgii až na Mount Katahdin v Maine. Měří přibližně 3 530 kilometrů a patří k nejslavnějším dálkovým trasám Spojených států. Podle organizace Appalachian Trail Conservancy se za dokončený trek považuje projití všech úseků stezky během jediného roku, přičemž není nutné jít trasu v kuse.

Dale Sanders, kterému ostatní turisté přezdívají Grey Beard neboli Šedý vous, ji tentokrát začal zdolávat 6. září 2025 v Západní Virginii a svou pouť dokončil v pondělí 31. srpna. Na cestu se vydával po částech a s přestávkami.

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Na trase se rozhodně nešetřil. Podle vlastního počítání během cesty upadl 71krát, šest pádů označil za vážné. Jeden ho dokonce dostal na krátkou dobu do nemocnice.

V červnu například sestupoval z vermontské hory Killington Mountain, když se zřítil dopředu do balvanového pole. Odřel si nohy, ruce i paže. „Díky Bohu se nic nezlomilo, ale byl jsem naražený,“ popsal. Krev si prý ani pořádně nesetřel a pokračoval dál.

Sanders se během cesty stal mezi turisty známou postavou. Jeho dobrodružství...

O několik týdnů později mu znecitlivěla levá ruka. V Maine proto zamířil do nemocnice. Lékaři se nejprve obávali mrtvice, ale nakonec zjistili, že šlo o skřípnutý nerv. Jakmile dostal svolení pokračovat, znovu vyrazil. Přesto tehdy začal přemýšlet, jestli už není čas cestu vzdát.

Sanders se před pokračováním dokonce vrátil domů do Tennessee. Jeho žena ho tehdy potřebovala mít nablízku po úmrtí své matky. Právě ona ho ale nakonec přesvědčila, aby svůj plán nevzdával. Sám přiznává, že tentokrát pro něj byla stezka výrazně náročnější než při jeho předchozím pokusu z roku 2017. Před cestou šest měsíců trénoval, přesto se necítil ve své nejlepší kondici.

Z unaveného turisty hvězdou stezky

Sanders se během cesty stal mezi turisty známou postavou. Jeho dobrodružství sledují na sociálních sítích tisíce lidí. Někteří mu pomáhali přímo na trase.

Obzvlášť rád vzpomíná na úseky v Pensylvánii, kde podle něj byly stezky dobře udržované a kde potkával takzvané „anděly stezky“ – lidi, kteří turistům pomáhají s občerstvením a dalšími potřebami. „Když se o vás lidé starají a nosí vám na stezku karamelové frappé, na kamenech nezáleží,“ zavtipkoval.

Jeho popularita ho překvapila. Zpočátku se chtěl především zapsat zpět do rekordních tabulek. Postupně ale zjistil, že jeho cesta má pro ostatní ještě větší význam. „Teď je nejdůležitější, že lidi moje úsilí motivuje a povzbuzuje,“ řekl.

Apalačský sen: stezka divočinou, kde se potuluje královna i vrazi

Jedním z lidí, kteří se se Sandersem setkali, byla Meredith Ewensonová. V červnu vedla v New Hampshire skupinu deseti žen, když na trase narazili právě na Grey Bearda. Nejprve si ho ani nevšimli. Teprve když kolem nich o několik hodin později projel, poznali podle trička, o koho jde. Večer se znovu potkali v chatě Apalačského horského klubu.

Sanders dorazil kolem poledne, zatímco jejich skupina přišla až kolem čtvrté odpoledne. Následující ráno mu ženy zatleskaly a povzbuzovaly ho před dalším pokračováním. Sanders jim na oplátku předvedl vítězný taneček.

„Moje první myšlenka byla: Páni, jeho pohyblivost je šílená,“ vzpomíná Ewensonová. „Jeho obličej na tom těle prostě nedává smysl. Můj mozek nedokázal spočítat, jak je na ten věk tak neuvěřitelně fit.“

Rekordman, který se nezastavuje

Sanders se narodil v Kentucky v roce 1935 – tedy pouhé dva roky před dokončením značení Apalačské stezky. V dětství byl kvůli své malé postavě terčem šikany.

Sebevědomí ale postupně získal díky individuálním sportům, například akrobacii a plavání. Později sloužil také v americkém námořnictvu. Do důchodu odešel v roce 2002 po dlouhé kariéře v oblasti volnočasových aktivit.

Dale Sanders dorazil až na vrchol hory Katahdin v Maine a znovu získal titul nejstaršího člověka, který stezku zdolal.
Když Sanderse začaly síly opouštět, jednoduše si lehl přímo na stezku a oznámil, že si potřebuje zdřímnout.
Dale Sanders dorazil až na vrchol hory Katahdin v Maine a znovu získal titul nejstaršího člověka, který stezku zdolal.
Dale Sanders
7 fotografií

Apalačská stezka navíc není zdaleka jeho jediným rekordním dobrodružstvím. V 87 letech například vyrazil na 87denní cestu po řece Mississippi a stal se nejstarším člověkem, který ji celou sjel na kajaku.

Ani na Apalačské stezce ale jeho věk neznamenal, že by si dopřával výrazně pohodlnější tempo. Když ho například po 19 kilometrech začaly síly opouštět, jednoduše si lehl přímo na stezku a oznámil, že si potřebuje zdřímnout. Krátce usnul. Po dvou minutách se zvedl a pokračoval dál, až na vrchol Katahdinu.

Apalačská stezka

  • Appalačská stezka (anglicky Appalachian Trail) je oblíbená dálková turistická trasa na východě Spojených států amerických v Appalačských horách. Délka náročné trasy je zhruba 3 530 kilometrů.
  • Apalačská stezka začíná na jihu v Georgii (Springer Mountain), dále pokračuje na sever a prochází státy Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie, Maryland, Pensylvanií, New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire a Maine, kde trasa na hoře Katahdin končí.
  • Stezka byla vybudována ve 20. a 30. letech 20. století. Je značena bílým svislým pruhem. Je možné ji projít během jedné turistické sezony. Pokud turista začne na jihu na začátku dubna, může být v září v cíli na Mount Katahdin.
  • Ve Spojených státech existují tři nejvyhlášenější dálkové turistické trasy: AT na východním pobřeží Spojených států, Stezka kontinentálního rozvodí ve Skalnatých horách a Pacifická hřebenovka na západě. Společně jsou všechny tři označovány jako Triple Crown of Hiking.
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