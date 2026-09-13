Apalačská stezka vede od Springer Mountain v Georgii až na Mount Katahdin v Maine. Měří přibližně 3 530 kilometrů a patří k nejslavnějším dálkovým trasám Spojených států. Podle organizace Appalachian Trail Conservancy se za dokončený trek považuje projití všech úseků stezky během jediného roku, přičemž není nutné jít trasu v kuse.
Dale Sanders, kterému ostatní turisté přezdívají Grey Beard neboli Šedý vous, ji tentokrát začal zdolávat 6. září 2025 v Západní Virginii a svou pouť dokončil v pondělí 31. srpna. Na cestu se vydával po částech a s přestávkami.
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Na trase se rozhodně nešetřil. Podle vlastního počítání během cesty upadl 71krát, šest pádů označil za vážné. Jeden ho dokonce dostal na krátkou dobu do nemocnice.
V červnu například sestupoval z vermontské hory Killington Mountain, když se zřítil dopředu do balvanového pole. Odřel si nohy, ruce i paže. „Díky Bohu se nic nezlomilo, ale byl jsem naražený,“ popsal. Krev si prý ani pořádně nesetřel a pokračoval dál.
O několik týdnů později mu znecitlivěla levá ruka. V Maine proto zamířil do nemocnice. Lékaři se nejprve obávali mrtvice, ale nakonec zjistili, že šlo o skřípnutý nerv. Jakmile dostal svolení pokračovat, znovu vyrazil. Přesto tehdy začal přemýšlet, jestli už není čas cestu vzdát.
Sanders se před pokračováním dokonce vrátil domů do Tennessee. Jeho žena ho tehdy potřebovala mít nablízku po úmrtí své matky. Právě ona ho ale nakonec přesvědčila, aby svůj plán nevzdával. Sám přiznává, že tentokrát pro něj byla stezka výrazně náročnější než při jeho předchozím pokusu z roku 2017. Před cestou šest měsíců trénoval, přesto se necítil ve své nejlepší kondici.
Z unaveného turisty hvězdou stezky
Sanders se během cesty stal mezi turisty známou postavou. Jeho dobrodružství sledují na sociálních sítích tisíce lidí. Někteří mu pomáhali přímo na trase.
Obzvlášť rád vzpomíná na úseky v Pensylvánii, kde podle něj byly stezky dobře udržované a kde potkával takzvané „anděly stezky“ – lidi, kteří turistům pomáhají s občerstvením a dalšími potřebami. „Když se o vás lidé starají a nosí vám na stezku karamelové frappé, na kamenech nezáleží,“ zavtipkoval.
Jeho popularita ho překvapila. Zpočátku se chtěl především zapsat zpět do rekordních tabulek. Postupně ale zjistil, že jeho cesta má pro ostatní ještě větší význam. „Teď je nejdůležitější, že lidi moje úsilí motivuje a povzbuzuje,“ řekl.
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Jedním z lidí, kteří se se Sandersem setkali, byla Meredith Ewensonová. V červnu vedla v New Hampshire skupinu deseti žen, když na trase narazili právě na Grey Bearda. Nejprve si ho ani nevšimli. Teprve když kolem nich o několik hodin později projel, poznali podle trička, o koho jde. Večer se znovu potkali v chatě Apalačského horského klubu.
Sanders dorazil kolem poledne, zatímco jejich skupina přišla až kolem čtvrté odpoledne. Následující ráno mu ženy zatleskaly a povzbuzovaly ho před dalším pokračováním. Sanders jim na oplátku předvedl vítězný taneček.
„Moje první myšlenka byla: Páni, jeho pohyblivost je šílená,“ vzpomíná Ewensonová. „Jeho obličej na tom těle prostě nedává smysl. Můj mozek nedokázal spočítat, jak je na ten věk tak neuvěřitelně fit.“
Rekordman, který se nezastavuje
Sanders se narodil v Kentucky v roce 1935 – tedy pouhé dva roky před dokončením značení Apalačské stezky. V dětství byl kvůli své malé postavě terčem šikany.
Sebevědomí ale postupně získal díky individuálním sportům, například akrobacii a plavání. Později sloužil také v americkém námořnictvu. Do důchodu odešel v roce 2002 po dlouhé kariéře v oblasti volnočasových aktivit.
Apalačská stezka navíc není zdaleka jeho jediným rekordním dobrodružstvím. V 87 letech například vyrazil na 87denní cestu po řece Mississippi a stal se nejstarším člověkem, který ji celou sjel na kajaku.
Ani na Apalačské stezce ale jeho věk neznamenal, že by si dopřával výrazně pohodlnější tempo. Když ho například po 19 kilometrech začaly síly opouštět, jednoduše si lehl přímo na stezku a oznámil, že si potřebuje zdřímnout. Krátce usnul. Po dvou minutách se zvedl a pokračoval dál, až na vrchol Katahdinu.
Apalačská stezka