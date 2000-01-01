Mystický kamenný most Rakotzbrücke je jednou z nejkrásnějších památek v německém Sasku. Nachází se nedaleko vesničky Kromlau a je známý také pod názvem Ďáblův most. Díky svému obloukovému tvaru a zároveň odrazu ve vodní hladině vytváří dokonalou optickou iluzi kruhu.
Na první pohled zaujme jeho dokonalý tvar. Díky odrazu na hladině jezírka Rakotzsee vytváří iluzi perfektního kruhu. Právě tato optická hra činí most tak výjimečným, že za ním přijíždějí fotografové z celého světa.
Historie místa sahá do roku 1842, kdy panství Kromlau koupil velkostatkář Friedrich Hermann Rötschke. Ten nechal okolní krajinu upravit v romantickém anglickém stylu, most se pak inspiroval italskou renesancí.
Samotný most vznikal mezi lety 1863 až 1882. Jeho stavba byla náročná a trvala více než deset let.
Rakotzbrücke měří téměř 35 metrů a byl postaven z čedičových kamenů. Materiál pocházel převážně z lomů v oblasti Saského Švýcarska.
Během výstavby byl most podepřen dřevěnou konstrukcí, která držela jeho oblouk. Po jejím odstranění však došlo k tragické nehodě, při níž zemřel tesař Traugott Wolsch.
Neobvyklý tvar mostu dal vzniknout mnoha legendám. Lidé kdysi věřili, že tak dokonalou stavbu mohl vytvořit jen sám ďábel. Podle pověstí byl most branou mezi světem živých a podsvětím. Právě odtud pochází jeho přezdívka Ďáblův most.
Zajímavostí je, že most nikdy nesloužil k praktickému přechodu. Jezírko, které překonává, je totiž natolik malé, že ho lze snadno obejít.
Jezero Rakotzsee prošlo v posledních letech úpravami, aby si udrželo dostatek vody. Díky tomu je opět možné obdivovat slavný odraz mostu.
Dnes je vstup na most zakázán. Opatření má chránit tuto unikátní památku před poškozením. Přesto si ho lze vychutnat ze břehu, odkud vynikne jeho dokonalý odraz. Právě odsud vznikají nejznámější fotografie.
Z Prahy trvá cesta do vesničky Kromlau přibližně tři hodiny, z Liberce necelé dvě. Výlet tak láká i české turisty. Cesta k mostu je poté poměrně snadná. Parkoviště se nachází jen pár minut chůze od místa.
Mystická aura se kolem místa drží dodnes. Kombinace vody, kamenů a okolní přírody vytváří téměř magickou atmosféru.
