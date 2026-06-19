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Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko

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Ve spolupráci   4:00
Plánujete, kam na Slovensko za neotřelým dobrodružstvím, které kombinuje fascinující historii s aktivním pohybem? Pokud vás láká netradiční letní dovolená na Slovensku, zapomeňte na chvíli na přeplněné tatranské magistrály. V srdci regionu Gemer se totiž ukrývá naprostý unikát střední Evropy – Slavošovský tunel.
Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko

Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko | foto: Banskobystrický kraj TurizmusAdvertorial

Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko
Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko
Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko
Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko
9 fotografií

Tento monumentální železniční tunel měří úctyhodných 2 401 metrů, má tvar písmene S a drží evropský rekord. Přesto jím za celou jeho historii nikdy neprojel jediný vlak. Dnes tudy vede nejdelší cyklotunel na Slovensku, který projíždíte v absolutní tmě.

Pro každého, koho láká divoká turistika na Slovensku a industriální památky, je toto místo naprostou povinností.

Proč vznikly slavné vlaky duchů?

Abychom pochopili, proč tato megalomanská stavba uprostřed lesů vůbec vznikla, musíme se vrátit do bouřlivého roku 1938, kdy po První vídeňské arbitráži muselo Československo podstoupit rozsáhlá jižní území tehdejšímu Maďarsku.

Tento politický řez brutálně zasáhl do dopravní mapy – odřízl totiž významné železniční tratě procházející Gemerem. Průmyslová údolí plná továren a dolů se ze dne na den ocitla v naprosté izolaci bez spojení se zbytkem země.

Tehdejší slovenský stát proto v roce 1941 bleskově rozhodl o stavbě ambiciózního projektu s názvem Gemerské spojky. Mělo jít o zcela nové železniční tratě, které by maďarské území bezpečně obešly skrze hluboké lesy a horské hřebeny. Právě z této doby pocházejí úchvatné technické památky na Slovensku, nad jejichž odvahou dnes cyklisté i pěší turisté žasnou.

Pokud vás tato éra láká a přemýšlíte, jak efektivně naplánovat rodinné výlety na Slovensku, kompletní přehled tras a historických zajímavostí vám nabídne přehledná mapa cyklovýletů od regionální turistické organizace.

Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko

Žulové kvádry a tunel bez kolejí? Milionová stavba uprostřed války

Výstavba v drsném horském terénu byla malým inženýrským zázrakem. Na stavbě Slavošovského tunelu (tehdy nazývaného Tunel pod Homôľkou) pracovalo v nelidských podmínkách přibližně 700 dělníků, materiál pro portály tunelu vyráběli také hluchonemí kameníci z Kremnice.

Některé z ručně opracovaných žulových kvádrů, které dodnes zdobí vstupy do podzemí, váží masivních 200 kilogramů.

Když byl tunel v dubnu 1944 úspěšně proražen, zdálo se, že vlaky vyjedou co nevidět. Jenže stavitelé měli obrovskou smůlu. Krátce poté vypuklo Slovenské národní povstání, práce se zastavily a definitivní tečku za projektem udělal konec druhé světové války.

Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko
Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko

Jižní území se vrátila zpět Československu, původní tratě byly opět plně průchodné a extrémně drahé náhradní Gemerské spojky najednou ztratily smysl. Do hotového tunelu se nikdy nepoložily koleje a investované miliony korun zůstaly spát v lesích.

Historická osa Gemerských spojek

1938: Vídeňská arbitráž – odříznutí klíčových železnic na jihu
1941: Zahájení stavby – na 700 dělníků nastupuje do těžkého terénu
1944: Proražení tunelu – Slavošovský tunel je hotov, přichází však povstání
1945: Konec války – hranice se vrací zpět, projekt ztrácí smysl

Pokud zvažujete, kam vyrazit na prodloužený víkend na Slovensku, tato lokalita nabízí perfektní mix historie a klidu bez davu turistů. Pro milovníky aktivního odpočinku je celá tato oblast ideálním místem, kde se dá prožít nezapomenutelná dovolená ve středním Slovensku.

Dva kilometry tmy: Jak se jezdí skrz nejdelší cyklotunel na Slovensku?

Dnes je Slavošovský tunel třetím nejdelším cyklotunelem na celém světě a evropskou raritou. Vede jím oficiální cyklotrasa, která láká dobrodruhy z celého kontinentu. Jaký je to pocit, vjet dovnitř?

Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko

Zážitkový deník

Po prvních padesáti metrech za vámi definitivně zmizí denní světlo a pohltí vás absolutní, černočerná tma. Jelikož je tunel projektován do mírného oblouku v tvaru písmene S, nevidíte světlo ani na druhém konci. Teplota uvnitř okamžitě padá dolů, i v parném létě je tu kolem 10 °C. Jediné, co slyšíte, je ozvěna svých pneumatik, vlastní dech a tajuplné kapání podzemní vody ze stropu.

Bez kvalitní čelovky nebo silného světla na kolo zde neujedete ani metr. Celý průjezd trvá na kole několik minut a je to intenzivní, téměř speleologická expedice. Povrch je sice upravený, ale kvůli vlhkosti místy kluzký, takže opatrnost je na místě. Pro rodiny s dětmi je to obrovské dobrodružství, které spolehlivě překoná klasické atrakce pro děti na Slovensku.

Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko
Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko

Kam na Slovensko s dětmi? Koprášský tunel a viadukt duchů na jedné trase

Obrovskou výhodou je, že návštěvou jednoho tunelu to nekončí. Těleso nikdy nedokončené železnice tvoří ucelenou cyklotrasu, kterou bez problémů zvládnou i rodiny. Hned po výjezdu ze Slavošovského tunelu na vás čekají další úchvatné památky a výlety na Slovensku:

  • Koprášský tunel: Menší, 245 metrů dlouhý sourozenec Slavošovského tunelu. Byl proražen už v roce 1941 a díky jeho kratší délce a přímému směru jím bez problémů prohlédnete z jednoho konce na druhý, takže čelovku můžete nechat v batohu.
  • Mníšanský (Koprášský) viadukt: Hned za tunelem se před vámi otevře pohled na monumentální, 38 metrů vysoký a 120 metrů dlouhý klenutý železobetonový most. Tento impozantní „viadukt duchů“ se klene nad údolím uprostřed panenské přírody a nabízí ty nejkrásnější fotografické scenérie na Gemeru. Vlak na něj nikdy nevjel, ale vy se po něm můžete bezpečně projít.
Slovensko – dovolená s dětmi i pro cykloturisty
Parametr/lokaceSlavošovský tunelKoprášský tunelMníšanský viadukt
Délka/výška2 401 metrů245 metrů38 metrů výška
Nutnost osvětleníAno (silná čelovka)NeNe
Vhodné pro dětiAno (s doprovodem)AnoAno (bezpečné zábradlí)
DostupnostNa kole i pěškyNa kole i pěškyPěšky nebo na kole

Hledáte-li další inspiraci, jak si zpestřit program a co všechno nabízí akční léto v tomto malebném regionu, podívejte se na oficiální stránky Banskobystrického kraje, kde najdete tipy na doprovodné akce, festivaly a regionální trhy.

Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko

Pokud právě plánujete, kde letos strávíte volné dny, letní dovolená na Slovensku a konkrétně v regionu Gemer vás nadchne i skvělou dostupností – z východní Moravy či Slezska jste zde autem za několik hodin. V okolí navíc najdete nádherné památky (například monumentální, postupně obnovovaný zámek Coburgovců v Jelšavě, který leží hned vedle trasy), tajuplný hrad Muráň a dechberoucí krasové jeskyně, které jsou pro svou unikátnost zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.

Obrovským lákadlem pro zdatnější cyklisty a turisty je také legendární Kráľova hoľa, která se tyčí na severním obzoru regionu. Jde o nejvyšší cyklobod ve střední Evropě, kam až můžete legálně vyjet v sedle kola, a z jejího vrcholu se vám naskytne jeden z nejkrásnějších kruhových výhledů na celé Slovensko.

Tato netradiční dovolená na Slovensku s dětmi v sobě spojuje zdravý pohyb na čerstvém vzduchu s lekcí z historie, na kterou školní učebnice dějepisu často zapomínají.

Než vyrazíte za dobrodružstvím, nezapomeňte navštívit portál Za horami, za dolami, kde najdete podrobné mapy cyklovyletů, tematické trasy a další skryté poklady, které prostě musíte vidět na Slovensku. Sbalte čelovky, seřiďte brzdy a vyrazte vstříc nejtemnějšímu cyklistickému zážitku svého života!

Aktivita je realizována s finanční podporou Ministerstva cestovního ruchu a sportu Slovenské republiky.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Obsah vznikl ve spolupráci s organizací Banskobystrický kraj Turizmus.

Témata: Slovensko, tunel, Výlet

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Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko

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