Dokonalé letiště pro milovníky létání. Do Curychu můžete vyrazit i bez kufru

Curyšské letiště Historie se začala psát roku 1939 výpovědí smlouvy kantonu Curych o společném užívání starého nevyhovujícího letiště v Dübendorfu, odkud donedávna startovala legendární letadla Tante Ju k vyhlídkovým letům nad Alpami.

Stavět se začalo v roce 1946 a ani ne o dva roky později - 14.června 1948 - se od 1,9 km dlouhé startovací dráhy odlepilo první letadlo: stříbrná čtyřmotorová DC-4 Swissair. S tenkrát závratnou rychlostí 400 km/h a čtyřiačtyřiceti pasažéry nabral největší letoun té doby kurz na Londýn. Metropole na Temži je i dnes nejčastějším curyšským spojem.

Nejen problematická bažinatá půda nechává stavební náklady explodovat z plánovaných 59,5 milionu na 112,5 milionu franků. Finančně náročné je i moderní rozložení startovacích drah, odkoukané od letiště ve Washingtonu a dovolující startovat i při střídavých bočních větrech z Alp a pohoří Jura.

22.6. 1945 je Curychu přidělen status mezinárodního letiště a zatímco zbytek Evropy se vzpamatovává z 2.světové války, z Curychu už 1951 startují letadla do celého světa: severní i jižní Ameriky, Jihoafrické republiky stejně jako na indický subkontinent, do Japonska a Austrálie. Legendární americká letecká společnost TWA přistává v Curychu na pravidelné lince New York - Bombaj elegantním Lockheadem Constellation.

Éra proudových letadel vyžaduje od 60. let prodloužení startovacích drah. Dominujícími letadly 60.let jsou Boeing 707 a Douglas DC-8.

V 70. letech zažívá letecká doprava nevídaný boom. 1949 je v Curychu odbaveno 187 tisíc pasažérů, 1958 jeden milion a v roce 1978 už 7,7 milionu lidí. Odpovědí inženýrů je nový gigant nebes: Boing 747 tzv. Jumbojet.

27. února 1971 startuje zbrusu nový Jumbo Swissair na svůj první nonstop jedenáctihodinový let z Curychu do amerického Seattlu.

Blízkost německých hranic (15 km) vede poslední léta kvůli hluku ke sporům s „velkým sousedem". Osmdesát procent příletů je totiž navigováno přes německé pohraničí, ať už z navigačně-praktických důvodů nebo s úmyslem nerušit milionáře na tzv. „zlatém pobřeží" u curyšského jezera. Kompromis uzavřený na jaře 2012 přelety sice omezuje časově, ale ne počtem.

A protože i Švýcaři létají stále víc, je v plánu stavba další ranveje. Na dalším projektu se už pracuje. The Circle japonského architekta Rikena Yamamoto za 1 miliardu švýcarských franků proti terminálu A a B bude gigantický komplex služeb na ploše 200 tisíc metrů čtverečních.