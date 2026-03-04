Má nálepku jednoho z nejdražších měst světa. Curych si přesto zamilujete

Je největší ve Švýcarské konfederaci, pravidelně zaujímá přední příčky v žebříčcích nejlepších míst pro život, ale řadí se také k těm nejdražším městům vůbec. K Curychu zkrátka patří spousta superlativů. A přestože tu levno opravdu není, stojí tato výkladní skříň švýcarského lifestylu za návštěvu.
Je největší ve Švýcarské konfederaci, pravidelně zaujímá přední příčky v žebříčcích nejlepších míst pro život, ale řadí se také k těm nejdražším městům vůbec. K Curychu zkrátka patří spousta superlativů.

Město rozkládající se na obou březích řeky Limmat vytékající z Curyšského jezera, jehož průzračná voda je tak čistá, že rovnou zásobuje místní kašny a vodovodní kohoutky, vzniklo jako římská pevnost v prvním století před Kristem.

Roku 1351 se připojilo ke Švýcarské konfederaci, začalo prosperovat a vrcholu svého věhlasu dosáhlo v první polovině šestnáctého století, kdy tu kněz Ulrich Zwingli, souputník Lutherův, formuloval základy švýcarské reformace.

Dnes je Curych symbolem blahobytu a hospodářským střediskem Švýcarska, ale najde se zde i spousta míst, která bychom v nudné bankovní metropoli, jak bývalo město označováno, spíše nečekali.

OBRAZEM: Curych bez reklam a suvenýrů fascinuje svou každodenností

Srdce Curychu bije už od středověku ve Starém městě, kde po sobě přes řeku na dálku pokukují obě známé curyšské svatyně. Mohutnou románskou baziliku Grossmünster založil podle pověsti už v devátém století Karel Veliký a pozornost celé Evropy poutala v průběhu dvanácti let, kdy v ní kázal Ulrich Zwingli, který Curych záhy proměnil z provinčního sídla v náboženské centrum starého kontinentu.

Jedna z dvojice gotických věží chrámu slouží jako vyhlídková věž, odkud se otevírá pohled na město s jezerem a vzdálenými vrcholky Alp.

Západnímu břehu řeky dominuje další pozoruhodný kostel, Fraumünster, založený, jak název napovídá, na pozůstatcích ženského kláštera, který král Ludvík Němec věnoval své dceři, jeptišce Hildegardě. V roce 1967 elegantní chrám vyšperkoval vitrážemi osobitý rusko-francouzský malíř Marc Chagall, jehož deset metrů vysoká barevná okna v chóru kostela patří k nejhodnotnějším uměleckým dílům v celém Curychu.

Srdce Curychu bije už od středověku ve Starém městě, kde po sobě přes řeku na dálku pokukují obě známé curyšské svatyně - Grossmünster a Fraumünster.

Chagallova vitrážová okna ve Fraumünsteru ale nejsou jedinou stopou moderního umění, jíž se může švýcarská metropole pochlubit. Je tomu totiž přesně sto deset let, co se právě v Curychu zrodil avantgardní umělecký styl zvaný dada.

Pátého února 1916 byl v zadní místnosti curyšské hospody v ulici Spiegelgasse otevřen literární klub Cabaret Voltaire, kde filozof Hugo Ball, básník Tristan Tzara, sochař Hans Arp a několik dalších nekonformních tvůrců organizovalo divoké umělecké performance a téhož roku tu sepsali manifest dadaismu.

Svobodomyslný směr, který vznikl jako anarchistická reakce na hrůzy první světové války, se záhy rozšířil po světě a mezi jeho stoupence se přiřadili i Marcel Duchamp a Man Ray, kteří pak spolu s curyšskými dadaisty inspirovali zrod neméně důležitého uměleckého hnutí – surrealismu.

Cabaret Voltaire dodnes slouží jako kulturní centrum, kde se pořádají různé zajímavé akce, například nyní je to výstava přibližující stoupenkyni dada, tanečnici a choreografku Suzanne Perrottet.

Haus Hiltl

Od průkopníků nových uměleckých směrů k pionýrům nové gastronomie – jeden z nich se jmenoval Ambrosius Hiltl, původně byl krejčím, ale na počátku dvacátého století převzal v Curychu restauraci Vegetarierheim and Abstinence-Café razící v té době velmi odvážný styl bezmasé gastronomie.

Revmatoidní artritidou trpící „trávožrout“ podnik přejmenoval na Haus Hiltl a učinil z něj oázu vyznavačů vegetariánské a veganské kuchyně vedenou v Guinnessově knize rekordů jako nejstarší vegetariánská restaurace na světě.

Dnes ji na třídě Sihlstrasse vede už čtvrtá generace Hiltlů a podle všeho velmi úspěšně. Restaurace s bohatou nabídkou indických a asijských jídel, těstovin, salátů či vegeburgerů má světové renomé a vyhledávají ji i strávníci, kteří masu jinak neodolají – podle průzkumu až osmdesát procent hostů vegetariánství běžně neholduje.

Haus Hiltl má i svou akademii, kde se pořádají kurzy vaření a vyvíjejí nové pokrmy pro všechny strávníky, kteří z různých důvodů maso ze svého jídelníčku vyřazují.

Vlakem i tramvají

Ke zdravému životnímu stylu patří i pravidelný pohyb, to v Curychu také dobře vědí. Město se pyšní precizní sítí cyklostezek a cyklotras, v létě se na březích řeky otevírají četné plovárny zvané badis a za sportovním vyžitím míří obyvatelé i na 870 metrů vysoký kopec Üetliberg, vzdálený asi dvacet minut jízdy vlakem z výstavního nádraží Zürich Hauptbahnhof.

Už výjezd na horu je zážitkem, dráha na Üetliberg totiž patří k nejpříkřejším běžně rozchodným tratím v Evropě, na devíti kilometrech překonává převýšení přes čtyři sta metrů.

Oblíbený vláček je součástí jednoho z nejpropracovanějších systémů městské hromadné dopravy na světě, kam patří příměstské vlaky, tramvaje, autobusy, cyklostezky i lodě křižující Curyšské jezero, ale nikoli metro, to obyvatelé opakovaně odmítli v referendu.

A tak v Curychu zůstávají hlavním dopravním prostředkem tramvaje, jimž skládá hold kouzelné Tram Museum v bývalém depu na Forchstrasse plné originálních vozidel včetně tramvajových veteránů z konce 19. století. Na rozdíl od jiných muzeí podobného zaměření zde můžete do stařičkých vagonů i vstoupit a přenést se do dob, kdy i dnešní hypermoderní Curych připomínal starosvětskou idylu.

Může se hodit

  • Do Curychu se z Prahy dostanete letecky i vlakem. Průměrná délka přímého letu je hodina a půl, o hodně levnější noční cesta vlakem trvá devět a půl hodiny.
  • Základy Švýcarské konfederace byly položeny už roku 1291. Dnes ji tvoří šestadvacet kantonů s velmi vysokou mírou suverenity. Každý kanton má svou vlastní ústavu, vládu, policii i soudy. Kanton Curych je s více než 1,5 milionu obyvatel nejlidnatějším.
  • Oficiální měnou je švýcarský frank (CHF), jeden frank odpovídá zhruba 26 českým korunám. V obchodech se běžně platí eury, za eurobankovky vám vrátí franky. Nejpohodlnější je platit kartou, kterou berou všude.
  • Cestování po Curychu usnadní Zürich Card umožňující bezplatné cestování vlakem, autobusem, tramvají, lodí i pozemní lanovkou a volné či zlevněné vstupné do čtyřicítky curyšských muzeí. Jednodenní Zürich Card stojí 29 franků, třídenní vyjde na 56 franků.
  • Kunsthaus v Curychu soustředí jednu z nejvýznamnějších uměleckých sbírek Švýcarska. Chloubou jsou díla holandských a vlámských malířů, Rubense či Rembrandta, Monetovy Lekníny, sbírka grafiky či největší světová kolekce děl švýcarského sochaře Alberta Giacomettiho.
  • Curych je také městem karnevalů. Únorový Fasnacht (20.–22. 2.) představuje masopustní veselí na švýcarský způsob, proslulejší Sechseläuten (17.–20. 4.) je jarní festival známý kostýmovaným průvodem městských cechů a závěrečným upálením figuríny sněhuláka Böögga symbolizujícím konec zimy.
  • Už od roku 1859 je na curyšském náměstí Paradeplatz v provozu legendární cukrářství Confiserie Sprüngli, odkud se od té doby šíří sláva nejlepší švýcarské čokolády Lindt & Sprüngli. Pochutnáte si tu i na luxusních dortech a místní specialitě – nadýchaných makronkách Luxemburgerli s nepřeberným množstvím příchutí.
