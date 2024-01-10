Zahraniční supermarket může být pro českého cestovatele stejně překvapivý jako samotná destinace. V regálech se vedle běžného zboží objevují speciality, které by doma hledal jen málokdo – od kravského trusu přes prázdné šnečí ulity až po české výrobky, které urazily tisíce kilometrů. Podívejte se, co všechno objevili čtenáři iDNES.cz v zahraničí.
Autor: Archiv soutěže, Václav
Čtenář Jiří Žárský porovnal ceny v rakouském supermarketu Billa nedaleko Stuhlecku. Standardní cena za plechovku plzně je nižší než v českých obchodech a v akci lze dvanáctku pořídit za 0,49 eur.
Autor: Archiv soutěže, Jiří Žárský
Čtenář Mirek našel v obchodě na řeckém ostrově Kréta oblíbenou tyčinku s jahodovou příchutí.
Autor: Archiv soutěže, Mirek
Čtenář Marcel Biskup zavítal do supermarketu v indonéské Jogyakartě. Coca-Cola bývá občas doporučována na zažívací potíže. Tento nápis však nebyl reklamou na tyto kvality nápoje. Etiketa byla vytvořena v rámci celosvětové kampaně „Share a Coca-Cola“. Nápis v indonéštině znamená „skvělá parta“.
Autor: Archiv soutěže, Marcel Biskup
Ve francouzském supermarketu narazila čtenářka Dagmar Rysková na balení šnečích ulit, ovšem bez šneků uvnitř.
Autor: Archiv soutěže, Dagmar Rysková
V Tokiu, v obchůdku s vybranými lokálními i zahraničními dobrotami nedaleko známé budovy Gorilla Building v oblasti Sangenjaya, objevil čtenář Tomáš Dvořák našeho Švejka. V přepočtu vyšla tabulka hořké čokolády asi za 70 korun.
Autor: Archiv soutěže, Tomáš Dvořák
Na zajímavé kombinace výhodných balení narazil na Filipínách v Cebu čtenář Petr Kostka. Obchod poskytuje například olej na smažení s ústní vodou či mangovým džusem. Dalším speciálním balíčkem je pak opalovací krém s ovocným kompotem v konzervě.
Autor: Archiv soutěže, Petr Kostka
Na zajímavé kombinace výhodných balení narazil na Filipínách v Cebu čtenář Petr Kostka. Obchod poskytuje například olej na smažení s ústní vodou či mangovým džusem. Dalším speciálním balíčkem je pak opalovací krém s ovocným kompotem v konzervě.
Autor: Archiv soutěže, Petr Kostka
Na zajímavé kombinace výhodných balení narazil na Filipinách v Cebu čtenář Petr Kostka. Obchod poskytuje například olej na smažení s ústní vodou či mangovým džusem. Dalším speciálním balíčkem je pak opalovací krém s ovocným kompotem v konzervě.
Autor: Archiv soutěže, Petr Kostka
V polském obchodě Biedronka na hlavním náměstí v Krakově prodávají oloupanou bílou a červenou cibuli za jednu cenu. Fotografii zaslala čtenářka Monika Kralovičová.
Autor: Archiv soutěže, Monika Kralovičová
Čtenářka Monika Kralovičova pořídila v polském supermarketu Delikatesy v Hale Targowe chipsy s příchutí polské klobásy. Balení o váze 40 gramů vyšlo na 3,49 zlotých (tedy v přepočtu zhruba 19 korun).
Autor: Archiv soutěže, Monika Kralovičova
Čtenář Antonín Lingr narazil v nákupním centru Senzo Mall v egyptské Hurghadě na Veselou krávu.
Autor: Archiv soutěže, Antonín Lingr
V každém supermarketu na světe narazíte na bonbony nebo chipsy. Většinou jsou ale zabalené v sáčcích dle gramáže. V Ázerbájdžánu si ale můžete vybrat z několika druhů sladkostí či slaného zvlášť, namixovat si to dle vlastní chuti a mít tak jedinečné balení.
Autor: Archiv soutěže, Beata Lisá
V každém supermarketu na světe narazíte na bonbony nebo chipsy. Většinou jsou ale zabalené v sáčcích dle gramáže. V Ázerbájdžánu si ale můžete vybrat z několika druhů sladkostí či slaného zvlášť, namixovat si to dle vlastní chuti a mít tak jedinečné balení.
Autor: Archiv soutěže, Beata Lisá
Pokud dostanete v Japonsku chuť na točenou zmrzlinu, nemusíte hledat stánek. Zmrzlinu v kornoutku si můžete vzít rovnou z mrazáku. Snímek zaslala čtenářka Iveta Palušková.
Autor: Archiv soutěže, Iveta Palušková
Čtenářka Iveta Palušková si na dovolené v Japonsku pochvaluje supermarkety v Osace. „Byl to zážitek, vše je tam čerstvé a úžasné,“ říká Iveta.
Autor: Archiv soutěže, Iveta Palušková
Čtenářka Iveta Palušková si na dovolené v Japonsku pochvaluje supermarkety v Osace. „Byl to zážitek, vše je tam čerstvé a úžasné,“ říká Iveta.
Autor: Archiv soutěže, Iveta Palušková
Čtenář Rostislav Šlosr narazil podle svých slov ve vietnamském supermarketu na milé překvapení.
Autor: Archiv soutěže, Rostislav Šlosr
V Dubaji prodávají spoustu druhů koření, které jsou pro Čechy zcela neznámé. Na tržnici našla čtenářka Jarmila Píchová také potřeby pro malování hennou.
Autor: Archiv soutěže, Jarmila Píchová
V Dubaji prodávají spoustu druhů koření, které jsou pro Čechy zcela neznámé.
Autor: Archiv soutěže, Jarmila Píchová
Pro nás je nezvyklé vidět v chladících boxech ovoce nebo zeleninu. V zemi s horkým podnebím, jako jsou Spojené arabské emiráty, je to věc zcela běžná, zvláště pak měkké ovoce by se rychle kazilo. Snímek z Dubaje zaslala čtenářka Jarmila Píchová.
Autor: Archiv soutěže, Jarmila Píchová
V obchodě s potravinami v nákupním centru Dubai Mall ve Spojených arabských emirátech je zvláštní sekce s vepřovým masem a výrobky z něj. Na vchodu je upozornění, že obchod je „pouze pro nemuslimy“. Fotografii zaslala čtenářka Jarmila Píchová.
Autor: Archiv soutěže, Jarmila Píchová