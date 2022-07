Dovolená ve Španělsku. Výlety po pobřeží Costa Blanca pohladí po duši

Španělské pobřeží Costa Blanca zatím není oblastí, která by byla mezi Čechy tolik známá a hodně navštěvovaná. Britové, Němci i Norové na ni ovšem nedají už od 70. let dopustit a dobře vědí proč. Najdou tu nejlepší kombinaci teplého moře, krásných městeček a výletů do hor.