Sedadlo v třinácté řadě v letadlech nehledejte. Chybí tu i další čísla

Dá se odtušit, že pokud se k cestování v letadle musíte nechat přemlouvat a každý let máte spojený s nepříjemnými zážitky, sedadlo v třinácté řadě by vám nejspíš morálku nezvýšilo. Za dobrou zprávu se tedy dá považovat to, že na smůlu přinášející třináctku velmi pravděpodobně nenarazíte.

Ve standardně řazených kabinách tato řada sedadel chybí. A není jediná. Celé číslování řad sedadel totiž vůbec vypadá, jako by ho rozdával hodně sklerotický počtář. Kromě třináctky obvykle chybí i čtrnáctka. Nemají je letadla Airbus A319 ani A320.

U Boeingů je zase počet číselného označení řad děravý i na počátku. V letounech Boeing 737 totiž obvykle schází čtvrtá, pátá a šestá řada. Čísla, která si s pověrami o neštěstí a smůle obvykle nespojujeme.

Co za tím stojí? Prý nikoliv pověrčivost, ale praktický záměr.

Letecké společnosti cíleně vynechávají určité řady sedadel, aby dosáhly jednotného číslování na různých leteckých spojích. V Boeingu 737 řady 4, 5, a 6 chybí proto, že dělají místo pro řady s číslem jedna až tři, tedy první třídě.

Čísla pro větší pořádek

Jiné řady bývají vynechány proto, aby se usnadnila rezervace a hledání míst. A často také proto, aby se zachovalo rovnoměrné, kulaté konečné číslo poslední řady. Když zasedací pořádek končí třicítkou nebo čtyřicítkou, vypadá to prý lépe, kompletněji. I když to samozřejmě může být pořádně matoucí.

U Delta Airlines se toho nebojí, jejich Airbus A220-100 třináctou řadu má.

V Boeingu 737-700 často chybí řada 33 proto, aby mapa sedadel končila čtyřicítkou. Třiatřicítka chybí také u letadel Boeing verze 757-200, 737-700, 737-800 a 737-900. Zato mají čtyři řady první třídy.

Konfigurace pak vynechává řady 5 a 6 a začíná řadami 7 až 12 pro ekonomickou třídu plus. Tím dochází k dalšímu posunu, protože řady 13 až 19 jsou vynechány a znovu se pokračuje v řadách 20 a 21. Ekonomická turistická třída pak začíná v řadě 22. Jak jednoduché, že?

Díry v číslování zakrývají proluky kolem řádných a nouzových východů, toalety. To umožňuje leteckým společnostem distancovat se nenápadně od čísel, která jsou v různých kulturách považovány za nelichotivé. Nejen chmurné třináctky.

Co vadí na čtrnáctce v Číně?

V Číně například nevadí třináctka, ale velké problémy tu mají se čtrnáctkou. Čtrnáctka se totiž vyslovuje jako „si“, a to zní podobně jako čínské slůvko pro smrt.

Schopnost bez chyby napočítat do čtyřiceti vám s nalezením sedadla v letadle moc platná nebude.

V Itálii a Brazílii zase nemají v oblibě sedmnáctku. Rozepsaná římskými číslicemi, tedy XVII., připomíná písmena VIXI. Latinského akronymu, který se píše na náhrobcích. Znamená to „žil jsem“. Takové posezení by bylo spojeno s neblahou předtuchou věcí příštích.

S třináctou řadou sedadel se nesetkáte u letů provozovaných Lufthansou, Ryanairem anebo americkými United. Výjimky se pochopitelně najdou. Americká letecká společnost Delta v letounu Airbus A220-100 třináctou řadu má. Je to první řada hned za první třídou. Cestující si tuto řadu s přílišným nadšením nevybírají.

Pokud vám přeci jen náhodou bude přisouzeno sedadlo v třinácté řadě, můžete to považovat za velké štěstí. Je to totiž vzácnost, na kterou běžně nenarazíte.