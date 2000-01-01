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V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času. Muži si zde upravují vlasy podle staleté tradice a návštěvníky vítají salvami ze starobylých mušket. Baša si díky neobvyklému kulturnímu dědictví získává stále větší pozornost zahraničních turistů a je překvapivým lákadlem současné Číny.
Autor: Profimedia.cz
Baša v okrese Cchung-ťiang je domovem příslušníků etnika Miao, kteří si dodnes uchovávají řadu zvyků předávaných z generace na generaci. Právě jejich způsob života přispěl k tomu, že se osada stala první oficiálně uznanou tradiční vesnicí v Číně.
Autor: Profimedia.cz
Na první pohled zaujmou především místní muži. Jejich tradiční účesy se výrazně liší od toho, na co jsou návštěvníci Číny zvyklí.
Autor: Profimedia.cz
Při slavnostních příležitostech si někteří nechávají holit hlavy neobvyklým způsobem – ostrým žacím srpem.
Autor: Profimedia.cz
Holení hlavy srpem přitom není pouhou turistickou atrakcí, ale jde o součást kulturních tradic, které místní obyvatelé udržují při různých obřadech.
Autor: Profimedia.cz
Pozornost návštěvníků přitahují také historické palné zbraně. Baša má v Číně výjimečné postavení: místní obyvatelé mají zvláštní povolení uchovávat a nosit starobylé muškety, které se staly součástí tradičních slavností a uvítacích ceremoniálů.
Autor: Profimedia.cz
Výstřely z těchto zbraní dodávají místním vystoupením dramatickou atmosféru a připomínají historické vazby zdejší komunity.
Autor: Profimedia.cz
Pro zahraniční návštěvníky jde o zážitek, který se jen obtížně hledá v jiných částech země.
Autor: Profimedia.cz
Baša však není zajímavá pouze neobvyklými obřady. Vesnice si zachovává také tradiční architekturu, v níž dominují dřevěné domy postavené na kůlech.
Autor: Profimedia.cz
Ty přirozeně zapadají do horského prostředí a dokládají způsob, jakým se místní lidé po staletí přizpůsobovali životu v této části Číny.
Autor: Profimedia.cz
Důležitou roli v místní kultuře hraje rovněž příroda. Miaové uctívají posvátné stromy, které představují symbol duchovního spojení s okolní krajinou.
Autor: Profimedia.cz
Pro návštěvníky tak cesta do Baši není jen příležitostí k fotografování neobvyklých tradic, ale také k poznání odlišného vztahu k přírodě a předkům.
Autor: Profimedia.cz
Rostoucí popularita Baši souvisí také s proměnou zájmu o Čínu jako turistickou destinaci. Záběry místních rituálů, tradičních oděvů a horské krajiny se šíří na sociálních sítích a přivádějí do oblasti další návštěvníky.
Autor: Profimedia.cz
Podle uváděných údajů zaznamenala Čína v první polovině roku 2026 téměř 23 milionů zahraničních návštěv, což představuje meziroční nárůst o víc než pětinu.
Autor: Profimedia.cz
Část cestovatelů přitom nehledá pouze známé památky a velkoměsta, ale také méně objevená místa, kde se mohou setkat s tradičním životem místních komunit.
Autor: Profimedia.cz
Právě takovou zkušenost nabízí Baša. Její návštěvníci mohou obdivovat dřevěnou architekturu, poznávat starobylé obřady a vydat se do krajiny, která si navzdory rostoucímu zájmu turistů zachovává venkovský charakter.
Autor: Profimedia.cz
S rostoucí popularitou však přichází i otázka, jak tradiční způsob života uchovat v době, kdy se místní kultura stále častěji stává předmětem zájmu návštěvníků a uživatelů sociálních sítí.
Autor: Profimedia.cz
Pro Bašu bude důležité najít rovnováhu mezi příležitostmi, které cestovní ruch přináší, a ochranou zvyků, jež z vesnice učinily tak výjimečné místo.
Autor: Profimedia.cz
Pro cestovatele, kteří chtějí poznat jinou tvář Číny, tak Baša představuje neobvyklou alternativu k rušným metropolím a proslulým turistickým památkám.
Autor: Profimedia.cz
V odlehlé horské krajině zde totiž stále hrají důležitou roli tradice, které přežily staletí a dnes přitahují pozornost lidí z opačného konce světa.
Autor: Profimedia.cz