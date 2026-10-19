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Holení srpem a starobylé muškety. Čínská vesnice Baša pobláznila cizince

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V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času.... Baša v okrese Cchung-ťiang je domovem příslušníků etnika Miao, kteří si dodnes... Na první pohled zaujmou především místní muži. Jejich tradiční účesy se výrazně... Při slavnostních příležitostech si někteří nechávají holit hlavy neobvyklým... Holení hlavy srpem přitom není pouhou turistickou atrakcí, ale jde o součást... Pozornost návštěvníků přitahují také historické palné zbraně. Baša má v Číně... Výstřely z těchto zbraní dodávají místním vystoupením dramatickou atmosféru a... Pro zahraniční návštěvníky jde o zážitek, který se jen obtížně hledá v jiných... Baša však není zajímavá pouze neobvyklými obřady. Vesnice si zachovává také... Ty přirozeně zapadají do horského prostředí a dokládají způsob, jakým se místní... Důležitou roli v místní kultuře hraje rovněž příroda. Miaové uctívají posvátné... Pro návštěvníky tak cesta do Baši není jen příležitostí k fotografování...
V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času. Muži si zde upravují vlasy podle staleté tradice a návštěvníky vítají salvami ze starobylých mušket. Baša si díky neobvyklému kulturnímu dědictví získává stále větší pozornost zahraničních turistů a je překvapivým lákadlem současné Číny.

Tradiční čínská vesnice Basha se stává velkým lákadlem pro zahraniční návštěvníky. Zdejší obyvatelé z kmene Miao si udržují zcela unikátní starobylý způsob života, díky němuž osada získala status vůbec první oficiálně zapsané tradiční vesnice v Číně.

V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času. Muži si zde upravují vlasy podle staleté tradice a návštěvníky vítají salvami ze starobylých mušket. Baša si díky neobvyklému kulturnímu dědictví získává stále větší pozornost zahraničních turistů a je překvapivým lákadlem současné Číny.
Baša v okrese Cchung-ťiang je domovem příslušníků etnika Miao, kteří si dodnes uchovávají řadu zvyků předávaných z generace na generaci. Právě jejich způsob života přispěl k tomu, že se osada stala první oficiálně uznanou tradiční vesnicí v Číně.
Na první pohled zaujmou především místní muži. Jejich tradiční účesy se výrazně liší od toho, na co jsou návštěvníci Číny zvyklí.
Při slavnostních příležitostech si někteří nechávají holit hlavy neobvyklým způsobem – ostrým žacím srpem.
20 fotografií

Místní muži nosí neobvyklé tradiční účesy a účinkují při lidových rituálech, během kterých si hlavy holí ostrým žacím srpem. Vesnice má navíc jako jediné místo v celé zemi speciální výjimku pro legální držení a nošení starobylých palných zbraní, které lidé využívají k uvítacím ceremoniálům.

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Enormní popularita na sociálních sítích a současný celosvětový trend objevování čínské kultury přivádí do malebné horské krajiny stále více turistů z celého světa.

Cizinci v oblasti obdivují architekturu dřevěných domů na kůlech, uctívání posvátných stromů i nedotčenou přírodu, díky čemuž vesnice zažívá nevídaný turistický boom. V první polovině roku 2026 zaznamenala Čína téměř třiadvacet milionů zahraničních návštěv, což představuje meziroční nárůst o více než dvacet procent.

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