Tradiční čínská vesnice Basha se stává velkým lákadlem pro zahraniční návštěvníky. Zdejší obyvatelé z kmene Miao si udržují zcela unikátní starobylý způsob života, díky němuž osada získala status vůbec první oficiálně zapsané tradiční vesnice v Číně.
Místní muži nosí neobvyklé tradiční účesy a účinkují při lidových rituálech, během kterých si hlavy holí ostrým žacím srpem. Vesnice má navíc jako jediné místo v celé zemi speciální výjimku pro legální držení a nošení starobylých palných zbraní, které lidé využívají k uvítacím ceremoniálům.
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Enormní popularita na sociálních sítích a současný celosvětový trend objevování čínské kultury přivádí do malebné horské krajiny stále více turistů z celého světa.
Cizinci v oblasti obdivují architekturu dřevěných domů na kůlech, uctívání posvátných stromů i nedotčenou přírodu, díky čemuž vesnice zažívá nevídaný turistický boom. V první polovině roku 2026 zaznamenala Čína téměř třiadvacet milionů zahraničních návštěv, což představuje meziroční nárůst o více než dvacet procent.
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