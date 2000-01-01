náhledy
Na první pohled vypadají jako obyčejná rýžová pole. Stačí ale vystoupat na vyhlídkovou plošinu nebo se podívat na krajinu z dronu a objeví se něco zcela jiného. Zelené lány v čínské provincii Henan zdobí obří obrazce, které vznikají přímo z různobarevných rostlin rýže.
Autor: Profimedia.cz
Neobvyklá podívaná se nachází v obci Liuzhuang v okrese Queshan, kde místní už několik let proměňují rýžová pole v obrovské přírodní plátno. Liuzhuang Rice Field Art Park, tedy rýžový umělecký park, vznikl v roce 2014 a postupně se stal jednou z místních turistických atrakcí.
Autor: Profimedia.cz
Umělci tu nepotřebují štětce ani barvy. Jejich „plátnem“ je půda a „barvami“ různé odrůdy rýže. Rostliny s odlišnými odstíny se vysazují podle předem připraveného návrhu. Jakmile během několika měsíců vyrostou, vytvoří z výšky obrovský obraz.
Autor: Profimedia.cz
Zdejší kraj je známý pěstováním kvalitní rýže a místní půda je bohatá na selen. Rýžový park proto vznikl jako součást širší snahy rozvíjet takzvaný agroturismus – tedy spojit tradiční zemědělství s výletními a rekreačními aktivitami.
Autor: Profimedia.cz
Z někdejších běžných polí se tak postupně stala turistická atrakce a zároveň způsob propagace místní produkce.
Autor: Profimedia.cz
Podle čínských médií má park rozlohu tisíců hektarů rýžových polí. Vedle samotných obrazců zde návštěvníci najdou například vyhlídková místa, stezky, zemědělské expozice nebo další prvky určené k trávení volného času.
Autor: Profimedia.cz
Každý rok vzniká nová kompozice, která má jen několik měsíců na to, aby ji návštěvníci viděli. V roce 2026 se jedním z hlavních motivů stal obraz válečné lodi „Čínský štít – loď Zhumadian“. Příští sezonu ale už bude krajina vypadat zase jinak.
Autor: Profimedia.cz
V Liuzhuangu tak nevzniká umění navzdory zemědělství, ale přímo jeho prostřednictvím. Rýžové pole tu není pouze místem, kde roste úroda. Na několik měsíců se zároveň stává obřím plátnem, na němž se každý rok objeví nový obraz.
Autor: Profimedia.cz