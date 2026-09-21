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Vesnici museli obětovat smíru a přehradě. Vidět ji po třiceti letech bolí
Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem. Cena za to se nezdála vysoká. Jen připravit pár stovek lidí o střechu nad hlavou. Jenže vodní dílo Alto Lindoso k naplnění...
KVÍZ: Zažijte podzimní dovolenou v ČR bez davů. Znáte vrcholy, na které Češi zapomněli?
Podzim v Česku nemusí znamenat jen Sněžku, Kvildu nebo přeplněná horská střediska. Vedle známých vrcholů se v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách i Českém Švýcarsku skrývají cíle, které...
Bývala tu zábava, zůstala jen deprese. Opuštěný zábavní park Six Flags zmizí
Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu 2005 zdevastován hurikánem Katrina a následně zůstal téměř dvě desetiletí opuštěný. Z kdysi rušného areálu se stala...
Šumava se dvěma kily na řídítkách. Projeli jsme zapomenuté vesnice a údolí
Více než dvě stě padesát kilometrů, skoro tři tisíce výškových metrů, tři státy. A téměř nekonečný počet výhledů do dálek všech světových stran. Tak vypadal náš dvoudenní cyklistický přejezd Šumavy...
O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete
Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....
Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem
Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země....
O touze pochopit svět i selhání systému. Přeletím Annapurnu v balonu, říká Juračka
Touha vidět a alespoň trochu pochopit svět kolem sebe je nakažlivá a její šíření jsem přijal za svoje životní poslání. A mám to štěstí, že mohu přírodu poznávat jako přírodovědec s mikroskopem i jako...
Vyplatí se sezonní skipas? Rozhoduje počet dní na lyžích i termín nákupu
Sezónka nemusí být jen pro lyžaře, kteří jsou na svahu každý víkend. Pokud během zimy plánujete deset a více lyžařských dní, může začít dávat smysl překvapivě brzy. Zvlášť když ji pořídíte ještě před...
Panamerická dálnice končí v džungli. Darién zůstává divokou mezerou
Panamerická dálnice propojuje většinu amerického kontinentu, mezi Panamou a Kolumbií však náhle mizí v pralese. Oblast známá jako Darién Gap tvoří hustá džungle, bažiny, řeky a hory. Po desetiletí...
KVÍZ: Zažijte podzimní dovolenou v ČR bez davů. Znáte vrcholy, na které Češi zapomněli?
Podzim v Česku nemusí znamenat jen Sněžku, Kvildu nebo přeplněná horská střediska. Vedle známých vrcholů se v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách i Českém Švýcarsku skrývají cíle, které...
Obří obrazy z rýže. Čínská pole se proměnila v netradiční umělecký park
Na první pohled vypadají jako obyčejná rýžová pole. Stačí ale vystoupat na vyhlídkovou plošinu nebo se podívat na krajinu z dronu a objeví se něco zcela jiného. Zelené lány v čínské provincii Henan...
O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete
Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....
Na co zírá mašinfíra: Stará trať v Mimoni končí. Natočili jsme poslední jízdu
Když je něco naposledy, musí se to využít – v našem případě natočit. Na zorganizování natáčení jízdy posledního vlaku do stanice Mimoň staré nádraží jsme měli jen hodiny, ale podařilo se. Hurvínkem...
Zní odtud pláč? Legendami opředený palác Prinkipo čeká na poslední šanci
Je to jedno z nejstrašidelnějších míst v celém Turecku. Vstup dovnitř je přísně zakázán, a to nejen kvůli pověrám. Především proto, že budova je v kritickém stavu a hrozí její kompletní zřícení....
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Prodej skladově/výrobních prostor Plzeň - Skladová
Skladová, Plzeň - Východní Předměstí
Ráj na konci Evropy. Vydejte se do Portugalska i za Eiffelovými poklady
Kdysi dávno, než se v samém závěru středověku smělí mořeplavci začali houfně vydávat přes oceán za objevováním neprobádaných zemí, bylo Portugalsko považováno za konec tehdy známého světa. To ale...
Šumava se dvěma kily na řídítkách. Projeli jsme zapomenuté vesnice a údolí
Více než dvě stě padesát kilometrů, skoro tři tisíce výškových metrů, tři státy. A téměř nekonečný počet výhledů do dálek všech světových stran. Tak vypadal náš dvoudenní cyklistický přejezd Šumavy...