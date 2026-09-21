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Obří obrazy z rýže. Čínská pole se proměnila v netradiční umělecký park

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Fotočlánek   8:30
Na první pohled vypadají jako obyčejná rýžová pole. Stačí ale vystoupat na... Neobvyklá podívaná se nachází v obci Liuzhuang v okrese Queshan, kde místní už... Umělci tu nepotřebují štětce ani barvy. Jejich „plátnem“ je půda a „barvami“... Zdejší kraj je známý pěstováním kvalitní rýže a místní půda je bohatá na selen.... Z někdejších běžných polí se tak postupně stala turistická atrakce a zároveň... Podle čínských médií má park rozlohu tisíců hektarů rýžových polí. Vedle... Každý rok vzniká nová kompozice, která má jen několik měsíců na to, aby ji... V Liuzhuangu tak nevzniká umění navzdory zemědělství, ale přímo jeho...
Na první pohled vypadají jako obyčejná rýžová pole. Stačí ale vystoupat na vyhlídkovou plošinu nebo se podívat na krajinu z dronu a objeví se něco zcela jiného. Zelené lány v čínské provincii Henan zdobí obří obrazce, které vznikají přímo z různobarevných rostlin rýže.

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vydáno 22. září 2026

Obří obrazy z rýže. Čínská pole se proměnila v netradiční umělecký park

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