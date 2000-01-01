Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších návštěvách asijské země už turisté experimentují, volí exotičtější lokality. Jako docela mimořádné se například jeví být nejužší město Číny. Jen pozor na zklamání. Na sociálních sítích vypadá Yanjin jinak než ve skutečnosti.
Pokud by se měl potenciál cestovního ruchu odvíjet jen podle lajků na sociálních sítích, byl by Yánjīn Xiàn, tedy okres Yanjin, učiněnou asijskou metropolí. Sídlo, které mu vévodí, totiž dobylo internet a stalo se virálním pojmem. Jak? Nazýváno je nejužším městem Číny.
O tom, že líbivé záběry z Instagramu nebo krátká videa z TikToku nemusí nutně odrážet realitu, jak si ji přejete zažít, se tak nějak ví. Ovšem v případě města Yanjin by se k nim mělo doplňovat stejné varování jako na krabičkách s cigaretami. Ne, nezpůsobí vám rakovinu. Ale může vás docela dobře unudit.
Z letmého brouzdání internetem totiž snadno nabudete dojmu, že Yanjin je něco extra. A protože Čína má skutečně cestovatelům co nabídnout, mnozí se sem, v tušení mimořádné senzace, nakonec vypraví. Po dvanácti hodinách strávených v pomalém osobním vlaku je pak čeká ne až tak příjemné prozření.
Yanjin, ležící v sevřeném údolí řeky Heng – přítoku Dlouhé Jang-c’-ťiang, se vyznačuje skutečně extrémně úzkým profilem zástavby. Domy se tu plazí po úbočích strmých skal a kvůli kolísající hladině vody a riziku povodní jsou vystavěny na železobetonových pilotech.
Titulky nelžou. V nejužším bodě, před čelem kaňonu, se šířka města počítá na tři desítky metrů. V bodě nejširším pak nepřesahuje 300 metrů. Dál ani růst nemůže, strmý terén to prostě neumožňuje.
Co je tu tedy k vidění? Inu, to pět kilometrů dlouhé sídlo se dvěma souběžně s řekou vedoucími ulicemi projdete za jedno odpoledne. V podstatě vystoupíte na „horní“ Severní stanici a dojdete k hlavní zastávce Yanjin. To je celé.
Po tomto krátkém výletu můžete zase směle vyrazit vlakem zpátky směrem na město Neijiang. Jen tedy kdyby sem nějaký jel. Linka osobáku s číslem 5635/5636 tu projíždí jen jednou denně. Takže v Nejužším městě Číny budete muset strávit noc. Pro místní ekonomiku to není špatná zpráva. Vaše nadšení to ale nejspíš nezvýší.
Výhled z Yanjin je totiž limitován tím, kam vám dovolí dohlédnout věžáky a svahy hor. Zlověstně hučící řeka hraje všemi barvami a spíš než na krásy zdejší přírody odkazuje na průmyslovou minulost regionu. Kdysi se tu v horách těžila sůl, ale to už je minulost.
K prohlídce se nabízí zdejší muzeum. Připomíná velkou budovatelskou éru, nehynoucí slávu socialismu, historii osídlení regionu a oběť čínských pohraničníků. S cizojazyčnými popisky se tu šetří. Jaká tu tedy je zábava? Zní to možná trochu surově, ale dohromady žádná.
Dokonce i tradiční festival Dračích lodí, který se letos koná 19. června, tu má poněkud zvláštní příchuť. Na počátku 20. století se tu totiž zřítil most, z nějž čtyři stovky diváků vodní zápolení sledovalo. Utopili se. Každoroční radostný zážitek je tu tak spojován s tragédií a vzpomínkami na předky.
Městem prochází jedna páteřní „hlavní silnice“, řeky přetínají dva velké mosty. A také je tu tunel železnice. Říká se mu Neikun. Je dlouhý 1 800 metrů, ale pěšky se do něj podívat nesmíte. Toužíte po scénických záběrech okolí? Létání a natáčení s dronem tu prý chtějí zakázat též.
Focením města z nejrůznějších úhlů a výškových úrovní se tu můžete bavit docela dlouho. Jednotlivé úrovně města propojují komplikovaná schodiště, která pohyb v tomto lidském mraveništi usnadňují.
Vícepodlažní budovy s mnoha schodišti jsou způsobem, jak se tu místní vyrovnávají s nedostatkem prostoru. Přestože může působit stísněně, dá se tomu přijít na chuť. V přízemí, blíž ulici, se nachází obchody. Další podlaží jsou spíše obytná.
Yanjin není malým městem. Počet stálých obyvatel se tu blíží 330 tisícům. Započítány do toho jsou i širší oblasti aglomerace, osady v horách. Zprávy z internetu, hovořící o půlmilionovém sídle, jsou slušně řečeno nadsazené a nejspíš započítávají celý okres.
Řeka Heng tu dost nesmlouvavě ovlivňuje charakter celé zástavby, jinak než na pevných základech se tu stavět nedá. Yanjin není moc „malebný“. Alespoň ne tedy v tradičním slova smyslu. Pokud tedy nějak nedoceňujete industriální estetiku. Pak má rozhodně své osobité kouzlo.
Zimy jsou tu chladné a deštivé, léto krátké. Své dělá i to, že Yanjin je sevřený soutěskou pohoří Wumeng. Slunečním paprskům se až dolů na chodníky města nechce. Pobyt tu má tak spíše sychravý a pošmourný rozměr.
V červenci 2006 zasáhlo celou oblast zemětřesení o síle 5,1 stupně Richterovy škály. Jen tady, v Yanjin, si vyžádalo dvaadvacet obětí. Poškozeny byly i stovky domů. V reakci na to rozjela místní radnice přestavbu, která má zvýšit odolnost celého sídla. Často tu tak procházíte staveništi.
Rozpačité dojmy z pobytu nevylepší srdečnost místních. Ne, na zahraniční turisty tu moc zařízení nejsou. Toto je zkrátka jejich město. I když je možná tím nejužším městem Číny, pro ně je jen docela obyčejným městem, ve kterém žijí.
Stojí Yanjin za návštěvu? Pokud byste měli vyjít jen z toho, jak silně rezonují videa z tohoto sídla světem sociálních sítí, tak určitě ano. Ale pokud jde o zdejší realitu? To je snad možná lepší jít se podruhé mačkat mezi davy turistů na Velkou čínskou zeď.
