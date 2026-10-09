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Čína má novou atrakci: továrny. Zájemců je tolik, že losují vstupenky

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií
Čína se stává cílem nového typu cestovatelů. Místo historických památek, hor nebo gastronomie míří do továren na elektromobily, robotických hal či center umělé inteligence. Za možnost podívat se zblízka na rychlý rozvoj čínského průmyslu jsou někteří ochotni zaplatit tisíce dolarů.

Humanoidní roboti pracující v továrnách, nové modely umělé inteligence nebo výrobní linky, ze kterých ve velkém sjíždějí elektromobily. Právě tyto obrazy v posledních letech přitahují do Číny stále větší počet zahraničních návštěvníků.

Nejde přitom jen o klasickou turistiku. Do Pekingu, Šen-čenu, Šanghaje, Chang-čou nebo Che-feje přijíždějí investoři, manažeři i zakladatelé technologických firem, kteří chtějí čínský průmysl vidět přímo na místě.

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„Lidé se teď na Čínu dívají jako na místo, které je potřeba studovat a od kterého se dá učit. Ještě před několika lety tento trend prakticky neexistoval,“ říká Robert Wu, šéf šanghajské společnosti Baiguan zabývající se datovým výzkumem.

Wu už letos zorganizoval dvě cesty pro více než dvě desítky investorů, podnikatelů a manažerů. Pětidenní program může stát až 15 tisíc dolarů, tedy více než 300 tisíc korun. Přibližně polovina účastníků přicestovala z jihovýchodní Asie. Podobných organizátorů přibývá. Vytvářejí se specializované zájezdy, jejichž účastníci se mohou dostat do firem a provozů, které jsou pro běžné turisty často nedostupné.

Tovární turistika zažívá boom

Podle státních médií přinesla průmyslová turistika v Číně v loňském roce v přepočtu zhruba 17,8 miliardy dolarů (388 miliard korun). Do roku 2029 by její hodnota mohla překročit 300 miliard jüanů, tedy asi 975 miliard korun.

Poptávku potvrzují i samotné cestovní agentury. Šanghajská společnost Glopen, která se zaměřuje právě na technologické exkurze, zaznamenala letos padesátiprocentní nárůst poptávek. Nejčastěji se ozývají klienti z Evropy a Singapuru. Agentura nyní organizuje přes sto jednodenních návštěv firem měsíčně.

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„Skutečné měřítko, rychlost a fyzickou podobu čínských inovací nelze pochopit, dokud nestojíte přímo ve výrobní hale,“ říká Bertrand Chen, šéf společnosti Global Shipping Business Network. V dubnu absolvoval cestu po třech čínských městech zaměřenou na robotiku a nové technologie.

Podobné výpravy už od roku 2019 organizuje také čínsko-americká investorka Rui Ma, zakladatelka projektu Tech Buzz China. Podle ní mají smysl i pro firmy, které přímo v Číně investovat nechtějí. „Čínské společnosti budete čím dál častěji potkávat jako konkurenty, partnery, dodavatele nebo investiční příležitosti po celém světě,“ vysvětluje.

Lístky do továrny mizí v loterii

Rozvoj podobného cestování podporuje i samotný Peking. Čínské úřady chtějí průmyslovou turistiku výrazně rozšiřovat a po celé zemi vybraly více než 140 ukázkových lokalit. Některé továrny začínají nabízet prohlídky veřejnosti za přibližně 60 dolarů (1 300 korun). Mimořádný zájem je například o automobilku Xiaomi v Pekingu. Její továrnu na elektromobily navštívilo od března 2024 více než 250 tisíc lidí.

Zájem o vstup je tak vysoký, že se volná místa rozdělují prostřednictvím internetové loterie. Na internetu se následně objevují nabídky vstupů až za dva tisíce jüanů, zhruba 6 500 korun. Xiaomi ovšem pro agenturu Reuters uvedlo, že vstupenky jsou nepřenosné a návštěvníci jsou vybíráni výhradně prostřednictvím oficiální loterie.

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Čínské továrny už navštěvují i světoví politici. Výrobní závod Xiaomi si prohlédla řada zahraničních představitelů a německý kancléř Friedrich Merz byl při návštěvě Chang-čou zachycen, jak sleduje tančící humanoidní roboty společnosti Unitree.

Jak píše agentura Reuters, zájem souvisí i s rostoucími obavami části evropských a amerických firem, že by Čína mohla získávat náskok v některých oblastech pokročilé výroby, robotiky nebo umělé inteligence.

Šanghajský poradce pro umělou inteligenci Alex Shengyun Lu od konce loňského roku provedl sedm delegací, v některých bylo až padesát manažerů. Podle něj přijíždějí Evropané nejčastěji se dvěma otázkami. Chtějí zjistit, co se mohou naučit od čínských společností a zda je možné některé části čínského přístupu k podpoře technologií přenést také do Evropy.

„Přijíždějí s opravdovou pokorou a chutí učit se,“ říká Lu. Zajímají se například o to, jak Čína dokáže zavádění umělé inteligence koordinovat napříč jednotlivými provinciemi a ve velkém měřítku. Ne všichni ale souhlasí s představou, že by Čína v technologickém závodě už jednoznačně vedla. Podle Rui Ma mají firmy mimo Čínu stále většinu globálního trhu, nejpokročilejší duševní vlastnictví a také nejvyšší zisky. Přesto zájem zahraničních návštěvníků neklesá.

Hlavním cílem je Šen-čen

Symbolem nového technologického turismu je především Šen-čen na jihu Číny. Město, které bývalo spojováno hlavně s levnou výrobou elektroniky, se během několika desetiletí proměnilo v jedno z hlavních světových center hardwaru, robotiky a elektromobility.

Počet zahraničních návštěvníků tam loni vzrostl o 70 procent. V prvním čtvrtletí letošního roku přidal dalších více než 30 procent a od začátku roku do konce srpna město zaznamenalo přes pět milionů zahraničních vstupů.

Robotický dopravní strážník řídí provoz na křižovatce v turistické oblasti města Chang-čou ve východočínské provincii Če-ťiang.
Šen-čen
Šen-čen
Panorama Šanghaje zaplnila celá řada mrakodrapů.
7 fotografií

Šen-čen se přizpůsobuje. Taxíky nově využívají také anglická hlášení, zahraniční influenceři se pravidelně objevují na technologických veletrzích a některé firmy začaly budovat takzvané hacker houses. V nich mohou zahraniční zakladatelé startupů dočasně bydlet a zároveň vyvíjet nové projekty.

Americký výrobní konzultant Joshua Woodard, který žije v Šen-čenu, ve volném čase provádí zahraniční podnikatele po tamních továrnách. „Existují skupiny na WeChatu se čtyřmi stovkami lidí, kteří neustále létají mezi Silicon Valley a Šen-čenem a navzájem si doporučují výrobce baterií nebo displejů,“ popisuje.

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Zakladatelé startupů podle něj často přiletí jen na krátký bezvízový pobyt a během několika dnů se snaží zjistit, která továrna by dokázala vyrobit jejich další prototyp.

Český podnikatel Jan Smejkal, který žije v Šen-čenu už jedenáct let, tvrdí, že téměř neuplyne den, kdy by ho neoslovil někdo ze zahraničí s žádostí o návštěvu města. „Neexistuje jiné místo na světě, které by technologii přijalo tak zásadně a začlenilo ji do každodenního života jako Šen-čen,“ dodává Smejkal.

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