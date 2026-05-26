Ačkoli stanice disponuje výtahem, který dokáže cestující přepravit do podzemí během několika sekund, mnozí se raději rozhodnou využít eskalátory, přestože jim cesta trvá déle. Rychlé klesání do velké hloubky totiž u některých lidí vyvolává podobný pocit jako let letadlem, píše portál Oddity Central.
Čínská metropole Čchung-čching je známá svou kopcovitou krajinou s klikatými silnicemi a prudkými svahy posetými budovami. Právě neobvyklý terén umožnil výstavbu nejhlubší stanice metra na světě.
Vstup do stanice Hongyancun se nachází na vrcholu jedné z mnoha hor v čínské samosprávné oblasti. Její nejhlubší bod leží 116 metrů pod zemí. Kvůli své extrémní hloubce se stanice Hongyancun rychle stala turistickou atrakcí.
Její výstavba však nebyla jednoduchá. Stavební práce začaly v srpnu roku 2017. Dělníci museli nejprve pomocí těžké techniky vyvrtat do hory několik vertikálních šachet. Následně při podzemních pracích každý den zdolávali stovky schodů. Cesta zpět na povrch jim podle čínských médií trvala 38 minut. Po pěti letech náročných prací byla stanice otevřena.
Hloubkou 116 metrů překonala rekord, který do roku 2022 držela stanice Arsenalna v kyjevském metru s hloubkou 105,5 metru. Přestože se cestující mohou dostat do útrob stanice výtahem za pouhých 53 sekund, většina lidí využívá eskalátory. Aby se dostali na nástupiště, musí jich překonat až osm, což zabere přibližně deset minut.
Důvod je jednoduchý. Rychlá cesta výtahem do velké hloubky totiž může způsobit barotrauma ucha. Tento stav vzniká tehdy, když tlak vzduchu ve středním uchu a tlak okolního prostředí nejsou v rovnováze. Označuje se také jako „letecké ucho“, protože lidé ho nejčastěji zažívají při vzletu nebo přistávání letadla.