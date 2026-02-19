Na území megapole Čchung-čching v jihozápadní Číně, v hornaté oblasti na jihovýchodním okraji Sečuánské pánve u soutoku řek Jang-c’-ťiang a Ťia-ling-ťiang, se otevřel unikátní dopravní projekt. Takzvaný Shennv, neboli Bohynin eskalátor, měří 905 metrů a překonává výškový rozdíl 242 metrů. To odpovídá zhruba 80patrové budově.
Podle místních úřadů jde o jeden z největších systémů svého druhu na světě. Součástí projektu je celkem 21 eskalátorů, osm výtahů včetně bezbariérových, čtyři pohyblivé chodníky a dvě lávky pro pěší.
|
Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny
Nová vertikální tepna propojuje nábřeží s prudkými svahy nad ním a výrazně zkracuje cestu mezi spodní a horní částí megapole, v jejímž centru žije téměř deset milionů obyvatel, s přilehlými oblastmi pak dohromady 34 milionů lidí. Zatímco dříve cesta zabrala téměř hodinu, nyní trvá přibližně dvacet minut.
Eskalátor byl uveden do provozu 17. února, na první den oslav čínského nového roku. Předtím si jej mohli obyvatelé i turisté zdarma vyzkoušet během zkušebního provozu. Kromě praktické funkce nabízí jízda i mimořádný zážitek – panoramatické výhledy do údolí řeky Jang-c’-ťiang.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz