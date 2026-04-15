Čína láká české podnikatele: Jak získat vízum rychle a bez komplikací

Ve spolupráci
Čínská lidová republika patří mezi klíčové obchodní partnery České republiky. Ať už se chystáte na světově proslulý veletrh Canton Fair v Kantonu, plánujete jednání s čínskými partnery nebo cestujete jako turista, bez platného víza se neobejdete. Jak celý proces zvládnout bez zbytečných komplikací?

Guangzhou v Číně | foto: VízadoČíny.cz

Čína je pro české firmy jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů v Asii. Podle dat Českého statistického úřadu se objem vzájemného obchodu dlouhodobě pohybuje v řádu stovek miliard korun ročně. S tím roste i počet Čechů, kteří do Číny cestují — ať už za obchodem, na veletrhy nebo jako turisté.

Získání víza do Číny ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Čínské vízové předpisy se často mění a samotný proces vyžaduje precizní přípravu dokumentů. Jedna chyba ve formuláři nebo chybějící příloha znamená zamítnutí žádosti a ztrátu času i peněz.

Canton Fair: Největší veletrh na světě

Jedním z hlavních důvodů, proč čeští podnikatelé létají do Číny, je Canton Fair (China Import and Export Fair) v Kuang-čou (Guangzhou). Tento veletrh, který se koná dvakrát ročně — na jaře a na podzim — je největší svého druhu na světě. Jarní edice probíhá ve třech fázích vždy od 15. dubna do 5. května a podzimní edice od 15. října do 4. listopadu v obřím komplexu Pazhou.

Na Canton Fair se prezentují tisíce vystavovatelů z oblastí elektroniky, strojírenství, nábytku, textilu, potravin i spotřebního zboží. Pro české dovozce a obchodníky je to jedinečná příležitost navázat přímé kontakty s výrobci a dojednat podmínky bez prostředníků.

Jaké vízum do Číny potřebujete?

Pro cestu do Číny potřebují čeští občané vízum — to platí pro turisty i podnikatele. Nejčastější typy jsou:

  • Obchodní vízum (typ M) — pro jednání, veletrhy a obchodní cesty. Lze získat jako jednorázové i vícenásobné s platností až 5 let.
  • Turistické vízum (typ L) — pro soukromé cesty a poznávací zájezdy.
  • Vízum pro nekomerční aktivity (typ F) — pro výměnné pobyty, výzkumné návštěvy a nekomerční aktivity (pobyt do 180 dnů).

K žádosti je třeba platný cestovní pas, vyplněný formulář, fotografie a další doklady podle typu víza. U obchodních víz se vyžaduje také zvací dopis od čínského partnera. Aktuální přehled všech požadavků najdete zde.

Ilustrační obrázek

Dobrá zpráva: Od ledna 2026 není u krátkodobých ani dlouhodobých víz (turistických a obchodních) vyžadován odběr otisků prstů, což celý proces výrazně urychluje.

Vyřízení víza do Číny bez návštěvy vízového centra

Služba VízadoČíny.cz, kterou provozuje česká společnost JOUGROUP s.r.o., se na vyřizování čínských víz specializuje od roku 2008. Za tu dobu pomohla desítkám tisíc klientů — od jednotlivců po velké korporace.

Celý proces funguje na jednoduchém principu: klient vyplní online objednávku, obdrží přístup do klientského portálu s videonávody a vzory dokumentů, a tým konzultantů se postará o kompletní přípravu a podání žádosti. Klient nemusí osobně navštívit vízové centrum v Praze — vše vyřídí specialisté a hotové čínské vízum doručí poštou kamkoliv po České republice.

Služba nabízí tři úrovně — od základního balíčku pro turisty po kompletní servis včetně přípravy zvacích dopisů pro obchodní víza. Objednávku lze provést online během několika minut.

Pas a vízum do Číny

Na co nezapomenout

Pokud plánujete cestu do Číny, počítejte s tím, že standardní vyřízení víza trvá čtyři pracovní dny. V případě urgentní potřeby je k dispozici expresní zpracování do tří dnů nebo VIP servis do 24 hodin. Pas musí být platný minimálně šest měsíců po plánovaném návratu a musí obsahovat alespoň dvě volné stránky.

Ať už míříte na Canton Fair, za obchodními partnery nebo objevovat krásy Číny jako turista — s dobrou přípravou a spolehlivým servisem může být získání víza tou nejsnazší částí celé cesty.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností VízadoČíny.cz

