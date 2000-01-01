Tisíciletá historie, kultura, umění i náboženství. To všechno tu najdete na jednom místě. Při návštěvě říčního údolí v čínském Luo-jangu na vás budou shlížet Buddhové ze všech stran. Jejich sochy, a jsou jich tu tisíce, vznikaly ve skalních stěnách v uměle vytvářených jeskyních.
Jeskyně Dračí brány, Longmen, patří k těm nejvýznamnějším ukázkám buddhistického umění v Číně. Nacházejí se v dramatické krajině vápencových útesů podél řeky I-che, nedaleko města Luo-jang. Svou monumentálností i duchovním významem se řadí k prvořadým kulturním památkám Asie.
Jádro areálu s jeskyněmi pokrývá přibližně plochu čtyřiceti hektarů, ale to hlavní a nejvyhledávanější leží na přibližně kilometrovém úseku podél řeky na obou jejích březích ve skalních stěnách.
Výčet toho, co je v Longmen k vidění, je poměrně sáhodlouhý. Rozsáhlý komplex zahrnuje více než 2 300 jeskyní a výklenků vytesaných do skalních stěn. V nich se nachází téměř 110 000 kamenných soch Buddhy a dalších postav.
Taková koncentrace sochařských děl nemá v Číně, a pravděpodobně ani jinde v Asii, obdoby. Největší vysochané postavy měří sedmnáct metrů na výšku, ty nejmenší mají jen 2,5 centimetru. Odkud se ale tato nádhera, malá i velká, vlastně vzala?
Vznik jeskyní Dračí brány se datuje ke konci 5. století, kdy dynastie Severní Wej přesunula své hlavní město do Luo-jangu. Právě tehdy započal ambiciózní projekt budování vytesaných svatyní. Práce na něm pokračovaly další staletí.
Asi ten největší rozkvět zažily Jeskyně Dračí brány během dynastie Tchang. Za její vlády vznikly ty nejpropracovanější a největší sochařské kompozice. Styl se totiž postupně proměnil od jednoduchých forem k realistickým a majestátním postavám.
Sochy v jeskyních Dračí brány se výrazně liší podle období svého vzniku. Starší díla jsou štíhlejší a poněkud stylizovanější, zatímco pozdější sochy působí plněji, realističtěji. Vývoj odráží proměnu estetiky i společnosti.
Původně byly sochy barevně malované a působily mnohem živěji než dnes – jako říční údolí hlídané obry. Časem však barvy vybledly vlivem počasí a eroze. Rozhodně se ale nedá říct, že by nějak ztratily svou působivost.
Na stěnách jeskyní se dohromady dochovalo přes 2 800 nápisů vytesaných do kamene. Některé z nich obsahují modlitby a mantry, jiné zaznamenávají jména štědrých dárců, jejichž přispěním sochy vznikly. Jsou cenným pramenem pro studium čínského písma i historie.
Jeskyně Dračí brány nejsou jen náboženským nebo uměleckým dílem, ale i kronikou své doby. Reliéfy a nápisy zachycují společenské i politické změny starověké Číny. V jeskyni Jao-fang jsou vypsány texty o léčbě nemocí. Každá jeskyně tak vypráví trochu jiný příběh.
Jedním z vrcholů celého areálu je jeskyně Feng-sien. Její dominantou je obrovská sedící socha Buddhy vysoká přibližně sedmnáct metrů. Její klidný výraz a proporce dodnes fascinují návštěvníky z celého světa.
Jeskyně Dračí brány byly v roce 2000 zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Organizace ocenila především uměleckou kvalitu a kulturní význam památky, která je považována za vrchol čínského kamenosochařství.
Jeskyně na západním břehu řeky sloužily převážně k náboženským obřadům. Naopak východní strana byla centrem života buddhistických mnichů. Toto rozdělení odráží funkční uspořádání celého komplexu.
Při pohledu z dálky připomínají stěny včelí plástve. Hustota výklenků a soch je natolik vysoká, že téměř pokrývá celý povrch skalní stěny. Tento vizuální efekt patří k nejpůsobivějším rysům místa. Zvláště později vytvářené sochy splývají se svým přírodním pozadím a vytvářejí harmonické celky.
Návštěva tohoto místa nabízí vhled do duchovního světa starověké Číny. Každá socha, reliéf či nápis odráží kulturu tehdejších lidí i um řemeslných mistrů při práci s kamenem. Díky nim Jeskyně Dračí brány zůstávají tichým svědkem více než tisícileté historie.
Davy lidí? Ach, ano. Na druhé straně, pokud máte možnost si sem cestu plánovat předem a podle počasí, existuje určité řešení. Za deště je tu návštěvníků výrazně méně a voda přitom kamenným sochám „dodává lesk“. Oživuje je. Takže pokud nejste z cukru a máte pláštěnku, je to ideální.
Vstupné do areálu vás vyjde v přepočtu na čtyři stovky v korunách, ale nejsou to peníze, kterých byste později litovali. Neuspěchaná prohlídka Jeskyní Dračí brány, Longmen Grottoes, vám zabere dobře tři hodiny a pořád je tu na co koukat.
Podvečerní scénické prohlídky se tu neodehrávají pravidelně, ale jen během významných svátků. Pokud se k nějakému takovému náhodou přichomýtnete, neváhejte. Nasvícené jeskyně a skalní dómy se sochami mají opravdu velmi silnou atmosféru.
