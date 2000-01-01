Počet turistů, kteří sem mohou připlout, je omezený. Stejně jako počet trajektů a míst k přespání. O povolení k návštěvě dokonce musíte žádat vládu Galicie. Z ekonomického hlediska to vypadá jako sebevražda. Ve skutečnosti je to funkční recept na udržitelný cestovní ruch, který se souostroví Cíes vyplácí.
Autor: Profimedia.cz
O špatné příklady není nouze, dobré se hledají těžko. Zhruba tak se dá popsat situace s ekoturismem ve světě. Až to skoro vypadá, že splynutí cestovního ruchu s ochranou přírody nikde nešlape. Výjimky ale přeci jen existují. Za jeden z nejúspěšnějších modelů je považován ten ze souostroví Cíes.
Autor: Vicente Maza Gómez, Creative Commons
Španělsky se jim říká Islas Cíes. Jsou souostrovím u galicijského pobřeží Pontevedra v ústí řeky Ria de Vigo. Přírodní rezervace tu vznikla v roce 1980 a o dvaadvacet let později se souostroví stalo součástí Národního parku Atlantické ostrovy Galicie. A tu ekoturistiku tu k dokonalosti pilují posledních sedm let.
Autor: Luis Cayola, Creative Commons
K tomu, aby se souostroví Cíes vydalo na trasu udržitelného cestovního ruchu, prý byly zapotřebí dvě věci. První bylo najít odpověď na otázku, zda je důležitější příroda, nebo turismus. Nebylo to bez trápení, ale příroda vyhrála. Takže se tu turismus podřizuje ekologické kapacitě území a ne naopak.
Autor: MACfoto1963, Creative Commons
Druhá důležitá věc? Připustit si, že ostrovy Cíes chce vidět najednou asi víc lidí, než kolik se jich tam reálně může vejít. Ale protože tu už věděli, že příroda je pro ně důležitější než turismus, pustili se tu do jinak krajně neoblíbeného opatření. Regulace počtu návštěvníků. A to je vlastně všechno.
Autor: juantiagues, Creative Commons
Ty dvě nejdůležitější ingredience, na němž souostroví Cíes vystavělo svůj úspěšný model ekoturismu, souvisí s regulací počtu turistů a pochopením toho, že příroda má hlavní slovo. Ten španělský recept na udržitelný cestovní ruch má ještě pár dochucujících přísad, ale ty dvě jsou hlavní.
Autor: Fernando Losada Rodríguez, Creative Commons
Jak to vypadá v praxi? Cíes není klasická plážová destinace, kde se kapacita přizpůsobuje poptávce. Tady se poptávka podřizuje limitům přírody. Takže v hlavní sezoně, od června do září, je počet návštěvníků omezen zhruba na 1 600 až 1 800 lidí denně. A mimo sezonu pak na 250 až 450 lidí denně.
Autor: Drow male, Creative Commons
K čemu je to dobré? Když už sem dorazíte, místa na ostrově nikdy nepůsobí přeplněně. Na zdejších čtyřech naučných stezkách nejdete nikdy v zástupu. Není to sice souostroví čerstvě objevené a nedotčené, ale rozdíl poznáte.
Autor: María del Carmen Gálvez de la Cuesta, Creative Commons
Ani když se objevíte na zdejší vyhlášené pláži, Playa de Rodas, nemáte pocit, že se musíte někam natlačit. Na vašich fotkách z Cíes jde vidět to, proč jste sem přijeli. Ne zástupy lidí, kteří se právě taky fotí. Limit návštěvnosti garantuje, že si celé toto místo užijete v klidu. Takové, jaké skutečně je.
Autor: José Antonio Gil Martínez, Creative Commons
I ten výrazný posezonní útlum, další snížení návštěvnosti, má svůj význam. To aby se zdejší mimořádná příroda mohla trochu vzpamatovat, regenerovat se. Limit vychází z koncepce návštěvnické kapacity parku a je jedním ze základních pilířů celého systému.
Autor: Mairimeg, Creative Commons
Jak se sem dostat? Nejprve musíte zažádat o oficiální povolení ke vstupu. To zařídíte na webu Xunta de Galicia, tedy na oficiálních vládních stránkách. Je to zadarmo. A v podstatě jde jen o to trefit se v kalendáři do termínu, který je možné si závazně rezervovat. Tím se dostanete ke kódu.
Autor: Iria González Sierra, Creative Commons
S oním kódem si můžete u jedné z autorizovaných lodních společností koupit lístek na trajekt. Je celkem jedno, jestli poplujete z Vigo, Bajona nebo Cangas. Bez toho kódu vám nikdo lístek na loď neprodá.
Autor: Caos~commonswiki, Creative Commons
Až na ten předstupeň s rezervací konkrétního termínu je to vlastně stejné, jako to bylo vždycky. Žádost o povolení slouží jako kontrola maximálního počtu návštěvníků. Není to nástroj, jak z návštěvníků vymáčknout peníze. Cesta vás vyjde pořád stejně. Jen nepoplujete s přeplněnou lodí.
Autor: Pablo Costa Tirado, Creative Commons
Ekologický model nekončí na pláži. Národní park reguluje také plavbu, kotvení a potápění, protože mořské dno kolem ostrovů obsahuje citlivé ekosystémy. Pro soukromé lodě existují zvláštní povolení a v širokém okolí Cíes více než 75 až 125 lodí denně nezakotví.
Autor: Mairimeg, Creative Commons
Pravidla pro vstup na pevninu Cíes platí, ale přímo na ostrovech je těch cedulek se zákazy překvapivě málo. A k dispozici tedy máte to, čím je toto místo mimořádné: bílé pláže, duny, pobřežní útesy, lesy, lagunu, mořské prostředí a ptačí kolonie.
Autor: Fernando Losada Rodríguez, Creative Commons
Můžete chodit po značených stezkách, cachtat se v moři, slunit se na poloprázdných plážích anebo sledovat z vyhlídkových míst ptactvo při hnízdění. Anebo se vydat na cestu k majáku. Za zastavení určitě stojí i jezero Lago dos Nenos a útesy v okolí majáku.
Autor: Javier Albertos, Creative Commons
Cíes nejsou o vyloženě nedotčené „divočině bez člověka“. Na ostrovech zůstaly pozůstatky klášterů, pevností, solných dolů a starých osad, spojených s tradičními rybářskými komunitami. Je tu na co koukat, je tu co zažít. Jen si za tím musíte dojít po svých.
Autor: Fernando Losada Rodríguez, Creative Commons
Na Cíes nejsou pro návštěvníky povolena motorová vozidla, jízdní nebo elektrická kola a ani jiné alternativní dopravní prostředky. Ten „pomalý pohyb“ tlumí to, jak divoká zvířata reagují na přítomnost lidí. A současně pozitivně ovlivňuje, co návštěvníci během túry uvidí.
Autor: Mairimeg, Creative Commons
Že vás obří kolonie racků žlutonohých za srdíčko nebere, majáků už jste za život pár tuctů viděli a dokážete si představit i lepší zábavu, než šmajdat po písečných cestách? V pořádku. Souostroví Cíes zjevně není pro vás a je jen dobře, že si je odřeknete.
Autor: Jules Verne Times Two, Creative Commons
Děláte tím prostor lidem, „pro které je to to pravé“. Cíes se totiž ze sebe nesnaží dělat atrakci, zábavní park. Nesnaží se vyhovět každému a za každou cenu. A tím se stává exkluzivním.
Autor: Fernando Losada Rodríguez, Creative Commons
Co je naprosto fascinující? Takové ty maličkosti, jako že vám výhledy nekazí přetékající odpadkové koše. Každý návštěvník dostane při vstupu speciální sáček na odpadky a je právně zodpovědný za to, že veškerý svůj odpad odveze trajektem zpět na pevninu.
Autor: Henrique Pereira, Creative Commons
Takže tu musíte pojít hlady a žízní? Ne nutně. Na ostrovech fungují dvě restaurace a malý supermarket v kempu Camping Islas Cíes. Pravidla jsou ale jasná: co si tu koupíte, to si tu taky sníte. A odpadků se zbavíte předepsaným způsobem.
Autor: Namiac, Creative Commons
Ten zmíněný kemp je též jediným místem, kde je také možné legálně na ostrově strávit noc. Hotely tu nemají. V kempu si můžete pronajmout již postavený stan. Kapacita je ale silně omezená, stejně jako počet dostupných zásuvek. I spotřeba elektřiny tu má utažený kohout.
Autor: Fernando Losada Rodríguez, Creative Commons
Kdo se zdrží přes noc, nelituje. Tu trochu nepohodlí bohatě kompenzuje, že nad souostrovím Cíes je jedna z mimořádných oblastí tmavé noční oblohy. Hvězdné nebe tu nekazí světelný smog z lidských sídel.
Autor: Marta.hdz, Creative Commons
Souostroví Cíes tak přináší návštěvníkům ty „nejprostší“ zážitky: slaný vzduch, vítr, procházky v písku po pláži. Ticho a klid nerušené hlukem motorů. Umožňuje vám to navázat velmi osobní kontakt s přírodou, který nekazí davy výletníků. A to je dnes velmi vzácné zboží.
Autor: Jules Verne Times Two, Creative Commons
Na té regulované formě cestovního ruchu netratí ani ti, kteří zajišťují servis pro turisty. Návštěvnost se nově rozprostřela do celého roku a má zvládnutelnou podobu. Udržitelný cestovní ruch předznamenává udržitelnou ekonomiku provozu a vyšší kvalitu služeb.
Autor: Mairimeg, Creative Commons
Ze souostroví by se jistě dalo „vyždímat“ mnohem víc. Ale udržitelné by to nebylo. Tento pozvolný model ekoturistiky nedělá z Cíes zrovna zlatý důl. Ale spíš důl, který se nikdy nevytěží. Tím, že se průběžně regeneruje, totiž to nejlepší ze sebe může nabízet vlastně napořád.
Autor: Javier Albertos, Creative Commons
Na kolik to přijde? Povolení je zdarma, lístek na loď v sezóně stojí okolo 27,50 eur za dospělého. A čtyřiadvacet mimo hlavní sezonu. Poplatek za nocování v kempu pak činí dvanáct eur. Stan si může pronajmout anebo přivést vlastní. Vlastně je to docela laciná dovolená. A zážitky mile odlišná.
Autor: Javier Albertos, Creative Commons
Je to kombinace několika jednoduchých principů: limity návštěvnosti, povinná povolení, regulace lodí a kotvení, zonace, pěší režim, omezené ubytování. Ale funguje to. Protože si na Cíes dokázali říct, co pro ně má větší hodnotu – jestli cestovní ruch, anebo příroda. A vyhrála příroda.
Autor: Javier Albertos, Creative Commons