Jak se dobře ubytovat v hotelu. Devět chyb, které nejčastěji děláme

Český výletník: Pořád mě tam posílají. Tak jsem šel do Prdele

Ne, nejde o fotomontáž splašené umělé inteligence. To místo skutečně existuje. Osada jménem Prdel. A co je úplně nejlepší, dojdete odtamtud za pár minut pěšky do Paříže nebo do Londýna.