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Tady Christopher Nolan hledal a nalezl Homérovu Ithaku. A musí se nechat, že magická zákoutí Cala Rossa na sicilském ostrově Favignana opravdu trochu jako antické Řecko vypadají. Mají k němu blízko, i když asi trochu jinak, než by diváci nadšení z filmového zpracování Odyssey čekali.
Autor: Profimedia.cz
Místo činu? Favignana, největší ze souostroví Egadských ostrovů ležících západně od Sicílie. A trochu konkrétněji? Zdejší vyhlášená pláž Cala Rossa, která vlastně vůbec pláží není. Právě tady a na dalších místech ostrova našel Christopher Nolan krajinu, kterou využil pro svůj filmový návrat k Homérovi.
Autor: Profimedia.cz
Natáčet „kapitolu z řeckého eposu“ mimo Řecko vypadá na první pohled jako pořádný přešlap. Ale pokud je vaší předlohou Homérovo dílo, které vzniklo v 7. nebo 8. století před naším letopočtem, můžete si už dovolit experimentovat. A v případě volby ostrova režisér Nolan tolik nechyboval.
Autor: Profimedia.cz
Popravdě řečeno, Favignana je svou krajinou i dávnou minulostí napojená na antické Řecko mnohem víc, než by se dnes při pohledu do mapy Středozemního moře mohlo zdát.
Autor: Profimedia.cz
A jak je to s tou filmem proslavenou pláží, co vůbec není pláž? Cala Rossa se skutečně vymyká tradiční představě pohody u vody. Nečeká vás tu široký pruh písku s lehátky, ale členité skalnaté pobřeží, po němž se schází až k vodě. Není to žádný uhlazený píseček u hotelu, ale docela divoká příroda.
Autor: Profimedia.cz
Úplně dílo přírody to není. Cala Rossa, stejně jako celá východní část ostrova Favignana, nese stopy po intenzivní těžbě. V lomech se tu po staletí těžil světlý kalkarenit, hornina bohatá na schránky mořských organismů. Místní mu tradičně říkají tuf, nejde ale o sopečný tuf známý z vulkanických oblastí.
Autor: ČTK
Po těžbě tu zůstaly hluboké zářezy, komory a kamenné pilíře. Na první pohled vypadají jako bizarní přírodní útvary, ve skutečnosti jsou dílem člověka. A právě tato kombinace surového kamene a blízkost moře dává ostrovu vzhled, který pro svět Odyssey nemusel Nolan stavět ve studiu.
Autor: ČTK
Na současných snímcích z Cala Rossa jednoznačně vítězí tyrkysově modrá barva moře, ale ve svém názvu tu „rossa“, červenou, neskryje. Místo si ji vysloužilo v roce 241 před naším letopočtem, po námořní bitvě mezi Kartaginci a Římany. Tehdy tu, podle pověstí, hladina zrudla krví.
Autor: Profimedia.cz
Když už se tak šťouráme v minulosti a původu názvů, nesmíme opomenout ani samotný ostrov. Favignana své dnešní jméno získala podle Favonia, římského označení teplého západního větru. Po jeden čas se mu přezdívalo La Farfalla, protože svým tvarem trochu připomíná motýla.
Autor: Pizzodaniele, Creative Commons
Motýlí romantiku a zmínky o příjemném povětří trochu sráží realita. Ve starověku se totiž ostrovu říkalo velmi nepoeticky Aegusa. Kozí ostrov. S Homérovou Odysseou to nakonec souvisí víc, než by se zdálo. Tady měl Odysseus z pověstí totiž během svého putování s posádkou odpočívat a lovit divoké kozy.
Autor: Maxdonati, Creative Commons
A to je právě jeden z mnoha detailů, za které nelze Christophera Nolana kritizovat, ale jen chválit. Jako lokalitu k natáčení „řecké části řeckého eposu“ si sice primárně nevybral Řecko, ale připadl na místo, které v sobě nese skutečně autentickou stopu příběhů Odyssey.
Autor: Profimedia.cz
Odyssea se natáčela i na území Maroka, Islandu, Skotska a Malty – každé představovalo jinou část Homérova světa – a Favignana se svou Cala Rossa vhodně doplnila filmovou geografii antického eposu. Nabídla pozůstatky skutečné těžby, staré cesty, pevnost, přístav, vyprahlou vegetaci a pobřeží.
Autor: Profimedia.cz
Hodí se asi zmínit, že byť tedy zmínky o Cala Rossa vévodí v seznamu míst natáčení, ostrov Favignana jich nabídl mnohem víc. Točilo se i na Bue Marino, v Cala Rotonda, u Castello di Santa Caterina a Preveto. A všude je na co koukat.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco Cala Rossa je dnes filmem proslavenou ikonou přírodního koupání, takové Bue Marino působí syrověji. Tufový lom, jehož schody, zářezy a stěny připomínají obří lidskou stavbu, si přímo koledovaly o to, aby se staly kulisou nějakého dobrodružného snímku.
Autor: ČTK
Dalším takovým překvapivým bodem z filmové mapy je Castello di Santa Caterina, ruina pevnosti na vrcholu nejvyššího kopce Favignana. Ve filmu představuje Odysseův palác, tedy místo, kam se hrdina po dvaceti letech putování vrací. Přehlédnete odtud celý ostrov.
Autor: Profimedia.cz
Podle italského portálu Italy for Movies se na ostrově natáčelo dvaačtyřicet dní. Kromě hollywoodských hvězd a stovek lidí zapojených do produkce se do natáčení zapojilo na pět stovek místních, coby kompars.
Autor: Profimedia.cz
Spočítat se dá všechno. I ekonomický přínos natáčení pro Favignana, ještě před uvedením filmu do kin. Podle starosty Giuseppe Pagota přineslo natáčení do místní ekonomiky odhadem dva miliony eur, necelých padesát milionů korun.
Autor: Profimedia.cz
Favignana si na hollywoodský provoz, který tu započal na jaře 2025, zvykla až překvapivě rychle. Hotely a restaurace se otevíraly dříve než obvykle, ubytování zaplnili členové štábu a ulicemi procházeli lidé, kteří normálně pracují na opačné straně světa.
Autor: Profimedia.cz
Podle reportáží z ostrova převládají na dobu natáčení Odyssey spíš pozitivní vzpomínky, protože produkce přinesla práci a peníze v době, kdy by Favignana jinak ještě čekala na letní sezonu. Nolan tu jezdil na kole a Zendaya, představitelka Athény, si chodila číst do kavárny na náměstí.
Autor: Profimedia.cz
Nolan není první filmař, který ostrov Favignana proměnil v místo, o němž se mluví. Místní si dodnes připomínají například natáčení filmu Il commissario Lo Gatto z roku 1986 s Lino Banfi. Ovšem italská lechtivá komedie z osmdesátek a globální blockbuster dnes, to se přeci jen nedá srovnávat.
Autor: Profimedia.cz
Odyssea vstoupila do kin v červenci 2026 a dosud utržila přes 900 milionů dolarů. Divácky je to hit sezony, a místní proto očekávají, že se filmová sláva přelije i na ostrov v podobě vyššího zájmu turistů. Dá se ale říct, že na to jsou docela zvyklí.
Autor: roberto, Creative Commons
V létě přitom může počet lidí na ostrově během jediného dne vzrůst zhruba ze tří tisíc stálých obyvatel na 40 až 50 000. A to i bez Odyssey. Už dopředu se místní připravují na to, že bude třeba návštěvnost nějak regulovat.
Autor: Profimedia.cz
Turisté jim nevadí, ale spíše než lavinu jednodenních zvědavců by raději méně lidí, kteří se tu zdrží déle.
Autor: Profimedia.cz
Reklama, kterou ostrovu propůjčila Odyssea, se místním může i nemusí nevyplatit. Filmová místa mohou přijít o svou drsnou a neuhlazenou podobu, na tyrkysové vody Cala Rossa třeba nepůjde přes hlavy turistů vidět. Ale kdo ví. O budoucnosti Favignana se bude rozhodovat mimo filmové plátno.
Autor: Profimedia.cz
Nolan tedy nutně nepotřeboval celé „Řecko“. Potřeboval krajinu, která bude působit jako svět, v němž se mýtus skutečně mohl odehrávat. A našel ji z velké míry na sicilském ostrově, který má s Odysseem podle legend cosi společného.
Autor: Profimedia.cz