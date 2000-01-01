Hora Fan-ťing-šan v jihozápadní Číně patří k nejmagičtějším místům Asie. Nad mořem mlhy se tyčí skalní vrchol se dvěma chrámy spojenými úzkým mostem. Posvátná hora buddhistů, zapsaná na seznamu UNESCO, láká poutníky, dobrodruhy i milovníky přírody.
Hora Fan-ťing-šan se zvedá v provincii Kuej-čou na jihozápadě Číny. Se svou výškou 2 570 metrů je nejvyšším vrcholem pohoří Wu-ling.
Na první pohled působí jako místo z dávné legendy. Skalní masiv se často ztrácí v oblacích a vrchol vypadá, jako by se vznášel mezi nebem a zemí.
Název Fan-ťing-šan znamená „Brahmova Čistá země“. Už samotné jméno napovídá, že hora je odedávna spojována s duchovním světem.
Pro čínské buddhisty jde o jedno z nejvýznamnějších poutních míst v zemi. Hora je považována za místo, kde dosáhl osvícení Buddha Maitréja.
Poutní význam získala už v období dynastie Tchang. V 7. století byla na vrchol hory vybudována cesta, která zpřístupnila jinak těžko dostupný region.
Postupně zde vyrůstaly další chrámy a kláštery. Náboženský život na hoře vzkvétal i za následujících dynastií Sung, Jüan, Ming a Čching.
Dějiny ovšem nebyly jen poklidné. Války a povstání v 16. století mnoho staveb poškodily nebo zcela zničily. Po skončení bojů však přišla obnova. Na příkaz císaře Wan-liho byly zdejší chrámy znovu vystavěny a rozšířeny.
Další těžké období přineslo 20. století. Nepokoje, občanské války i kulturní revoluce zanechaly svatyni znovu v troskách.
Od 80. let minulého století se však Fan-ťing-šan nadechla k novému životu. Chrámy byly opraveny a na horu se vrátili poutníci i mniši.
Nejslavnějším místem celé oblasti je vrchol Red Clouds Golden Summit. Právě zde stojí dvojice chrámů na dramaticky rozdělené skále.
Oba chrámy spojuje úzký kamenný most zavěšený nad hlubokou propastí. Pohled na něj patří k nejikoničtějším scenériím celé Číny.
Cesta na vrchol není jednoduchá. Návštěvníky čeká více než osm tisíc schodů vedoucích prudkým horským terénem.
Schodiště se vine lesem, po skalách i podél strmých srázů. Mnohdy mizí v husté mlze, která místu dodává tajemnou atmosféru.
Právě mlha je pro Fan-ťing-šan typická. Během několika minut může zakrýt výhledy a proměnit krajinu v téměř nadpozemský svět.
Hora ovšem není jen duchovním centrem. Cenná je i její příroda, která se díky dlouhé izolaci zachovala v mimořádně původní podobě.
Rezervace chrání rozsáhlé subtropické horské lesy včetně jedněch z největších původních bukových porostů svého druhu. Na ploše stovek kilometrů čtverečních žijí vzácné druhy rostlin i zvířat.
Pouze zde se vyskytuje například ohrožený langur Brelichův nebo jedle fanjingshanská. Domov tu našel i velemlok čínský či bažant královský.
Právě pro výjimečné přírodní i kulturní hodnoty byla oblast v roce 2018 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Ochrana se týká samotné rezervace i rozsáhlého ochranného pásma.
Dnes Fan-ťing-šan láká poutníky, fotografy i cestovatele z celého světa. Kdo vystoupá až nahoru, pochopí, proč se tomuto místu říká chrám mezi nebem a zemí.
