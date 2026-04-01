Tam, kde se čas neměří na minuty. Chorvatsko, které zpomalí i vás

Ačkoli mnozí míří k Jadranu především za letním sluncem, země se otevírá jako prémiová destinace po celý rok. Od mlžných horských vrcholů po zlatavé vinařské oblasti, od tichých venkovských oáz až po tepající kulturní festivaly, od krasových oblastí k přímořským letoviskům. Je to pozvánka k hlubšímu porozumění, nejen k návštěvě.
Jachtařský ráj s nejčistším mořem
Chorvatsko je právem považováno za jednu z nejlepších námořních destinací světa. Se svými tisíci kilometry pobřeží, více než tisícovkou ostrovů a k plachtění příznivými větry nabízí svobodu, kterou jinde nenajdete. Krystalicky čistá voda a skryté zátoky nejsou jen kulisou pro koupání, nabízejí dobrodružství známá spíše z filmů.
Předloni ostatně Evropská komise společně s Evropskou agenturou pro životní prostředí zařadila chorvatskou část Jaderského moře mezi nejčistší v Evropě. Z celkem 894 hodnocených pláží jich naprostá většina získala nejvyšší hodnocení za čistotu a kvalitu služeb. Modrá vlajka, symbol ekologické kvality, hrdě vlaje na řadě z nich včetně pláží Zlatni rat, Belvedere či Plava.
A co všechno se dá v tak vysoce hodnoceném moři dělat kromě plavání? Plachtit, potápět se, chytat ryby. A nejen to. Při plavbě mezi více než dvanácti stovkami chorvatských ostrovů spatříte nádherná místa, bezpočet jeskyní i skvěle vybavené maríny. O kulturním a historickém dědictví chorvatských marín ani není třeba mluvit.
Bezpečí jako nový luxus a jistota na dosah
Chorvatsko se vedle přímořského bohatství může pochlubit i statusem jedné z nejbezpečnějších zemí na světě. Podle Global Peace Index patří do první dvacítky a v rámci Evropy je považováno za mimořádně bezpečnou destinaci i pro noční procházky historickými uličkami.
Turisté se zde mohou cítit stejně jako místní – a jsou i se stejnými poctami vítáni. Je úplně jedno, zda cestujete s rodinou, s přáteli, v páru, či sami. V Chorvatsku byste jen těžko hledali místo, kde byste se necítili bezpečně. Skutečným luxusem dnešní doby je totiž klid a vědomí, že se nacházíte v přívětivém prostředí, které je nám geograficky i kulturně tak blízké.
Chorvatsko? Únik na dosah, kde se bezpečí setkává se skutečnou krásou.
A není tím myšlena jen podvečerní procházka po promenádě. Tato jistota a dostupnost všeho, co potřebujete, platí i při aktivním turismu. Ať už se vydáte s rodinou na jachtu, na cyklistický trail do vnitrozemí, nebo na rafting na řece Cetina, vždy se můžete spolehnout na profesionální zázemí a lidský přístup. Všechny tyto rozmanité světy jsou zde doslova na dosah, propojené s lehkostí, která vás zbaví stresu a dovolí vám jen být.
Stejně tak si užijete zdejší noční život. Když budete dodržovat místní zvyky a způsoby, budete se cítit bezpečně i na kdejaké párty.
Chuť tradice bez filtrů
Obligátní přísloví zní, že „láska prochází žaludkem“. Chorvatsko je přitom místem, kde můžete vyzkoušet, zda na tom něco je. Pokud rádi prozkoumáváte pobřeží a místní pochutiny, jste tady správně. Maso, ryby, zelenina, něco sladkého... Jaderské moře nabízí vše.
Vezměte si třeba hned Istrii, onu severní bránu do Chorvatska. Umag, Poreč, Rovinj... Nenechte si ujít příležitost potěšit své chuťové buňky omáčkou s lanýži podávanou s pljukanci – domácím těstovinovým pokrmem, jehož název se možná bude těžko vyslovovat, ale jehož ochutnání vám rozhodně nebude činit žádné potíže.
Pomalo
Pro Chorvaty není pomalo jen slovo, je to životní filozofie. Znamená zpomalit, nespěchat a vychutnat si přítomný okamžik. Na pobřeží se čas neměří na minuty, ale na zážitky. Je to umění žít teď a tady, bez stresu z toho, co bude zítra.
Během plavby podél istrijského pobřeží si vychutnejte okouzlující krásu Národního parku Brijuni a starobylého města Pula, až dorazíte k dalšímu vysloveně gastronomickému cíli: vesnici Premantura. Díky zdejším vynikajícím pokrmům z bělic a mořských plodů pochopíte, co ono výše zmíněné přísloví skutečně znamená!
A to jsme ochutnávkovou pouť po pobřeží teprve začali. Dále vás čekají kvarnerské krevety, jehněčí na ostrově Cres či legendární Rapska torta na ostrově Rab z mandlí a likéru maraschino – recept na ni se traduje po staletí. Nezapomeňte se zastavit ani ve Skradinu nedaleko vodopádů Krka a ochutnat místní proslulé rizoto, které tradičně připravují pouze muži.
To je ta pravá „premium“ kvalita. Chorvatsko nám připomíná, že ty nejcennější momenty a nejhlubší zážitky jsou vlastně nevyčíslitelné. Skutečná hodnota dovolené zde neleží v cenovkách, ale v autenticitě, kterou dostáváte na každém kroku – od úsměvu hostitele po chuť čerstvě ulovené ryby.
Divočina, která bere dech
Fjaka
Blízký příbuzný termínu pomalo. Fjaka je stav, kdy se tělo cítí lehčí a mysl uvolněnější. Tento fenomén se nedá jen tak naplánovat, prostě k němu dojde. Blažený pocit nicnedělání, kdy máte vše, co potřebujete – teplo, mír a pohodlný pocit, že víc netřeba, protože už prostě všechno máte. Pocit fjaka obvykle přivodí letní jadranské teplo a s večerním ochlazením opět mizí. To se výše zmíněnému výrazu pomalo stát nemůže, to trvá, i když slunce zapadne a vzduch se ochladí. A ještě jedna věta k prchavému fenoménu fjaka patří: Je sice velice těžké jej popsat, ale velice snadné jej poznat.
Řeč však v Chorvatsku neztratíte jen díky skvělému jídlu a pití či procházce po promenádě. Vezme vám ji i skutečnost, že země vedle prosluněných pláží nabízí i dobrodružství v osmi národních parcích.
Rozkládají se na rozmanitých místech, od zelených oáz ve vnitrozemí až po okouzlující ostrovy: každý park přitom sám o sobě oplývá jedinečným příběhem. Plitvická jezera, symbol Chorvatska a jedna z prvních světových památek zapsaných na seznam přírodního dědictví UNESCO, okouzlují návštěvníky tyrkysovými jezery a kaskádovitými vodopády. Severní Velebit, součást nejdelšího chorvatského pohoří, nabízí i opravdu náročné turistické trasy a jedinečnou flóru i faunu. Kornati, chráněné souostroví skládající se z 89 ostrovů, zas potěší milovníky plavby lodí a potápění.
Toto je zkrátka země, kde se divoká příroda dochovala v mimořádné rozmanitosti – od hustých lesů vnitrozemí až po skalnaté útesy nad mořem. V chorvatské krajině se budete cítit jako objevitelé, ať už zamíříte k vodopádům Krka, jezerům na ostrově Mljet, nebo stopám dinosaurů na souostroví Brijuni. Buďte si jisti, že každý kout skrývá něco nového a vzrušujícího.