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Zadar láká na sportovní hit. Trenér vzpomíná na Čechoslovačku a učí turisty padel

Štěpán Hobza
Zadar je město v chorvatské Dalmácii na pobřeží Jaderského moře.

Zadar je město v chorvatské Dalmácii na pobřeží Jaderského moře. | foto: Miroslava Sloupová, iDNES.cz

Na cestě do Zadaru cestovatelé míjí Tulove Grede, vápencové útesy a sloupy...
Pustá krasová krajina, hluboké skalní stěny a uprostřed smaragdová řeka. Kaňon...
Pustá krasová krajina, hluboké skalní stěny a uprostřed smaragdová řeka. Kaňon...
Pustá krasová krajina, hluboké skalní stěny a uprostřed smaragdová řeka. Kaňon...
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Jedete za horskou turistikou, relaxem u moře, nebo třeba stále oblíbenějším padelem? Dalmácie to nabízí všechno v jednom balení. Zadar je místem, kde se potkává starobylá historie s moderní zábavou a chorvatským trenérem, který vzpomíná na Československo.

Pokud se budeme řídit starou zásadou, že nejlepší kombinací jsou hory a moře, chorvatský Zadar je ideální destinací. Jadran je na pobřeží Dalmácie čistý jako alpská studánka. A sotva půlhodinu od města se hrdě tyčí pohoří Velebit – českému čtenáři známé primárně jako scenérie filmů o Vinnetouovi.

Právě tady se natáčelo filmové Pueblo Apačů na Rio Pecos (ve skutečnosti údolí řeky Zrmanja), zlatonosný Nugget-tsil, na němž přijdou o život náčelník Inčučuna a Vinnetouova sestra Nšo-či, či úvodní scény legendárního Pokladu na Stříbrném jezeře (1962).

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Na své si v Zadaru přijdou i milovníci historie. Ve městě jsou zbytky římského fóra, které nechal vystavět první římský císař Augustus. Středověká katedrála sv. Anastasie přečkala nejednu útrapu, včetně vyplenění křižáky v roce 1202.

Z její zvonice je úchvatný, 360stupňový výhled na město, za který návštěvník zaplatí adekvátních pět euro na osobu. Když je navíc k večeru a slunce zapadá za pevnost sv. Michala na blízkém ostrově Ugljan, jste na jednom z nejromantičtějších míst na světě.

Výhled ze zvonice katedrály sv. Anastasie v Zadaru

Vstup do města střeží monumentální brána „Kopnena vrata“, kterou v roce 1543 nechal vystavět benátský architekt Michele Sanmicheli. V jejím průčelí dodnes trůní vápencový lev sv. Marka – symbol Benátské republiky. Brána společně s celým komplexem opevnění a blízkým Náměstím pěti studen byla roku 2017 zapsána na seznam UNESCO jako jedinečný příklad benátské pevnostní architektury ze 16. a 17. století.

Konečně Zadar je originální. Na zdejší náplavce najdete unikátní Mořské varhany – sestavu 35 plastových píšťal rozehrávaných mořským příbojem. Jejich hra, poněkud připomínající velrybí troubení, přiláká dennodenně stovky až tisíce zvědavých posluchačů.

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Chorvatský architekt Nikola Bašić za tuto instalaci v roce 2006 obdržel prestižní Evropskou cenu za městský veřejný prostor – stejné ocenění, jež drží také ikonická mramorová střecha opery v Oslu (Norsko, 2010) či park na Kopci Varšavského povstání (Polsko, 2024).

Komplementem k varhanům je další Bašićovo dílo jménem Pozdrav slunci. Jedná se o 300 skleněných desek zapuštěných do vápence zdejšího přístavu. Pod nimi jsou umístěny fotovoltaické panely, které přes den pohlcují sluneční energii a po setmění spustí světelnou hru plnou barev a vzorů, která reaguje v rytmu vln a zvuku Mořských varhan. I sem se každý večer ubírají stovky turistů, aby si světelnou show natočili na své smartphony.

Hlavní město skvělosti

Snad pro tuto kombinaci dávného a současného je Zadar tak populární u turistů všech národností. Byť vám bude připadat, že na každém kroku slyšíte češtinu, zdaleka nejpočetnější skupinu ve skutečnosti tvoří Němci (patnáct procent) těsně následování Poláky (devět procent) a Rakušany (sedm procent). Našinců jsou tu zhruba dvě procenta a těsně se tak nevejdou do žebříčku Top 10.

Čím dál větší jméno má královna Dalmácie taky v anglicky mluvících zemích. Britský deník The Guardian Zadar už před dvěma dekádami označil za „nové hlavní město skvělosti“, zatímco londýnský deník The Times ho považuje za „zábavní centrum Jadranu“.

Americký deník The New York Times jej v roce 2019 zařadil do seznamu 52 míst na světě, která musíte vidět. Mimo jiné tehdy připomněl, že odsud pochází fotbalista Luka Modrić, který v roce 2018 dovedl chorvatský národní tým k fantastické stříbrné medaili na mistrovství světa. Všichni hráči následně za svůj výkon obdrželi vysoké státní vyznamenání – Řád knížete Branimira.

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Fotbal je v Chorvatsku vždycky dobrá volba, ale v poslední době nejvíc letí padel. Tento sport na pomezí tenisu a squashe vznikl v šedesátých letech v Mexiku, rozšířil se do španělsky mluvících zemí a v poslední dekádě dobývá Evropu. Nejvíc se stále hraje na jihu (ve Španělsku, Portugalsku a Itálii), ale čím dál tím víc proniká i do Chorvatska.

V Zadaru se hraje například v hotelovém resortu Falkensteiner Punta Skala, na břehu pohádkové zátoky Uvala Petrčane. Cena 25 euro za kurt příjemně překvapí a pohříchu zastíní většinu pražských padelových areálů. Když k tomu připočteme nádherný výhled na pohoří Velebit a uhlazené prostředí pětihvězdičkového resortu, musíme konstatovat, že hrát padel v Chorvatsku se v poměru cena výkon zdá mnohem výhodnější, než v Česku.

Kdo se v tomto rostoucím sportu chce zdokonalit, může si připlatit za soukromou lekci od místního trenéra Dragana. Kromě řady cenných rad ohledně techniky i taktiky dostane jako bonus historky z Draganových četných návštěv Československa („Čechoslovačky“) na sklonku osmdesátých let, jeho vzpomínky na českého tenisového trenéra Antonína Bolardta i vhled do tréninkových metod Novaka Djokoviče, kterého dlouhých čtrnáct let vedl slovenský kouč Marián Vajda, Draganův starý známý z juniorských kategorií.

Na cestě do Zadaru cestovatelé míjí Tulove Grede, vápencové útesy a sloupy tyčící se nad slavnou horskou silnicí s panoramatickým výhledem na pobřeží.
Pustá krasová krajina, hluboké skalní stěny a uprostřed smaragdová řeka. Kaňon Zrmanja nabízí příjemnou zastávku před příjezdem do chorvatského Zadaru.
Pustá krasová krajina, hluboké skalní stěny a uprostřed smaragdová řeka. Kaňon Zrmanja nabízí příjemnou zastávku před příjezdem do chorvatského Zadaru.
Pustá krasová krajina, hluboké skalní stěny a uprostřed smaragdová řeka. Kaňon Zrmanja nabízí příjemnou zastávku před příjezdem do chorvatského Zadaru.
12 fotografií

Pokud po Draganově lekci nebudete cítit nohy, není nic snazšího než přejít ulici do wellness areálu Acquapura Spa, jež se počítá mezi nejlepší v Dalmácii. Za šedesát euro na den můžete libovolně využít čtyři bazény, pět druhů saun či vířivku. Samozřejmostí je soukromá pláž, na které vás znovu ohromí bílý masiv pohoří Velebit.

Vidět je odsud také na ostrov Sestrunj, který je s pouhými 45 obyvateli jedním z nejméně zalidněných v celém Chorvatsku. Jedinou civilizaci na ostrově tvoří stejnojmenná vesnice Sestrunj, jež je atypicky vzdálená dva kilometry od moře. Historicky se tak místní rybáři snažili bránit proti pirátům.

Jen na jednu věc je třeba si dát v Chorvatsku pozor. Chorvaté nejsou národem cyklistů a doprava na silnici podle toho vypadá. Osoba na dvoukolovém zařízení je tu v nejlepším případě tiše trpěna, častěji však aktivně potírána troubením, nebezpečným předjížděním ze vzdálenosti několika centimetrů či alespoň velmi sugestivními gesty.

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Je dobré to mít na paměti a držet se striktně cyklostezek, které jsou však zpravidla upravenými chodníky, o něž se jezdec dělí s pejskaři či maminkami s kočárky. Na sportovní jízdu, kterou lze provozovat v Česku, je tu lepší raději zapomenout a na každou delší cestu vyrazit raději autem nebo autobusem.

Jinak ale Zadar nabízí prakticky jen pozitiva. Hory, po nichž se proháněli legendární Vinnetou a Old Shatterhand; moře tak průzračné, že o něm irský klasik George Bernard Shaw pravil, že je směsí „slz, hvězd a mořského vánku“; a konečně západ slunce, který anglický režisér Alfred Hitchcock označil za nejkrásnější na světě.

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