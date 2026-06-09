náhledy
Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a dopřejte si delikátní předkrm: působivé vodopády Rastoke na okraji městečka Slunj. Ačkoli leží v těsné blízkosti rušného silničního tahu, většina českých turistů toto nádherné zákoutí Chorvatska míjí. Místní vodopádům přezdívají „malé Plitvice“, oproti slavnější památce mají ovšem velkou výhodu. Nezaplatíte ani korunu.
Autor: Profimedia.cz
Řeka Slunjčica před svým ústím do Korany vytváří uprostřed syté zeleně ve vesničce Rastoke na okraji městečka Slunj peřeje a jezírka a řítí se ve vodopádech přes travertinové bariéry podobně jako na Plitvických jezerech.
Autor: Profimedia.cz
Před staletími zde vznikla mlynářská osada, jejíž mlýny poháněla voda Slunjčice. Starobylé mlýny a stoupy byly za války v 90. letech minulého století poničené a vypálené, ale dožily se obnovy.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
O pozoruhodný přírodní jev se postaral modravý proud říčky Slunjčice: dříve než se pod vysokou skalní hranou odevzdá divokým vodám Korany, rozhodl se uspořádat velkolepé závěrečné představení.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Modravý proud jen šestikilometrové říčky Slunjčice vytváří spletité bludiště ostrůvků, jezírek, kaskád a travertinových bariér, pospojovaných zurčícími rameny i stružkami. Vše vzdáleně připomíná jakousi miniaturní pseudodeltu.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
To vše je ukončeno kolmou stěnou, odkud se Slunjčice řítí asi desítkou hřmotných vodopádů střemhlav do kaňonu Korany.
Autor: Profimedia.cz
Dravého živlu Slunjčice si v minulosti povšimnul též člověk a neváhal ho využít ku svému užitku. Neubíral se ovšem cestou zkrocení a destrukce, nýbrž společné existence: mezi peřejemi zbudoval řadu vodních mlýnků a kolem nich hospodářské zázemí. Tak vznikla mlynářská osada Rastoke.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Z několika vyhlídkových stanovišť vás ovane vodní tříšť vodopádů, občerstvení nabízí zakomponovaná restaurace. Západní okraj tvoří soukromé chalupy, zahrádky i obydlená stavení.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Většina objektů vyniká malebnou dřevěnou lidovou architekturou, kouzelnou atmosféru zvýrazňuje hojná sytá zeleň a nezapomenutelná vtíravá vůně dýmu udíren i rožněných specialit.
Autor: Profimedia.cz
Celý areál soutoku Slunjčice s Koranou byl roku 1969 vyhlášen chráněnou památkou přírodně – kulturního charakteru. Bohužel, během války v Chorvatsku byl ze značné části poničen, naštěstí během minulých let prošel citlivou obnovou a znovu ožil.
Autor: Profimedia.cz
V okrajových částech městečka Slunj se pak nachází několik tradičních dřevěnic, dlouhou historii existence města připomínají také ruiny hradu z 15. století.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Tuto zastávku mají na trase všichni turisté, kteří míří do Národního parku Plitvická jezera (nachází se od nich jen 30 kilometrů severně). Dostanete se sem ze Záhřebu po dálnici do města Karlovac, odtud musíte pokračovat bývalou hlavní spojnicí do Splitu ve směru právě na Plitvická jezera.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Pokud se městečkem Slunj chystáte pouze projíždět, dopřejte si pauzu s malebným panoramatickým výhledem na vodopády a celý komplex Rastoke z parkoviště před magistrálním viaduktem (ve směru od Karlovce). Odtud je možné sestoupit až k hladině Korany a vychutnat si působivou scenérii zcela zdarma.
Autor: Profimedia.cz
Místo je také ideální zastávkou, pokud k moři vyrážíte elektromobilem. V centru městečka Slunj se nachází nabíjecí stanice, kde můžete vůz ponechat a vydat se na procházku mezi malebnými vodopády.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz