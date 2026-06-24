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Malé Plitvice, ale zdarma. Rastoke je skvělou zastávkou na cestě k moři

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  8:30
Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a... Řeka Slunjčica před svým ústím do Korany vytváří uprostřed syté zeleně ve... Řeka Slunjčica je jednou z nejkratších řek Chorvatska. Přesto na svém pouze... Rastoke je historická část města Slunj. Jedinečná je v tom, že leží na soutoku... Rastoke je historická část města Slunj. Jedinečná je v tom, že leží na soutoku... To vše je ukončeno kolmou stěnou, odkud se Slunjčice řítí asi desítkou... Řeka Slunjčica je jednou z nejkratších řek Chorvatska. Přesto na svém pouze... Řeka Slunjčica je jednou z nejkratších řek Chorvatska. Přesto na svém pouze... Většina objektů vyniká malebnou dřevěnou lidovou architekturou, kouzelnou... Celý areál soutoku Slunjčice s Koranou byl roku 1969 vyhlášen chráněnou... V okrajových částech městečka Slunj se pak nachází několik tradičních dřevěnic,... Řeka Slunjčica je jednou z nejkratších řek Chorvatska. Přesto na svém pouze...
Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a dopřejte si delikátní předkrm: působivé vodopády Rastoke na okraji městečka Slunj. Ačkoli leží v těsné blízkosti rušného silničního tahu, většina českých turistů toto nádherné zákoutí Chorvatska míjí. Místní vodopádům přezdívají „malé Plitvice“, oproti slavnější památce mají ovšem velkou výhodu. Nezaplatíte ani korunu.

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