|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Dovolená v Hitlerově vysněném ráji. Nacistický kolos u Baltu dnes láká turisty
Na první pohled působí jako nekonečný panelový dům obrácený k moři. Za šedými betonovými zdmi se však skrývá jeden z nejambicióznějších a zároveň nejkontroverznějších stavebních projektů nacistického...
Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun
S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...
Nejfotografovanější klášter Maramureše v UNESCO není, turisté si ho pletou
Existují místa, kde člověk snadno ztratí pojem o čase. Maramurešská Bârsana mezi ně bezpochyby patří. V krajině plné dřevěných kostelů, šindelových střech a horských luk s ovcemi tu nedaleko sebe...
Malé Plitvice, ale zdarma. Rastoke je skvělou zastávkou na cestě k moři
Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a dopřejte si delikátní předkrm: působivé vodopády Rastoke na okraji městečka Slunj. Ačkoli leží v těsné blízkosti rušného...
Kam v létě po Evropě? Toto jsou destinace, kde nedostanete finanční facku
Letošní léto přináší cestovatelům řadu nepříjemných překvapení. Evropu dál trápí masový turismus, ceny letenek i pohonných hmot rostou a cestování komplikuje také zavádění nového unijního systému...
Město vytesané do skály bylo nejlepší pevností Gruzie. Zničila ji příroda
Zdála se být nedobytná, protože rostla přímo ze skály. Vardzia, kterou před osmi staletími vytvořili gruzínští stavitelé, měla odolat každému útoku. Svou architekturou připomínala gondorská města,...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Mexico City okouzlí i mimo fotbal. Město stojí na troskách dávné říše
Nejvyšší fotbalová soutěž se už tento čtvrtek přesune do hlavního města Mexika. Na tamním Aztéckém stadionu se utká česká reprezentace s tou domácí. Mexická metropole má však co nabídnout i mimo...
Malé Plitvice, ale zdarma. Rastoke je skvělou zastávkou na cestě k moři
Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a dopřejte si delikátní předkrm: působivé vodopády Rastoke na okraji městečka Slunj. Ačkoli leží v těsné blízkosti rušného...
Jsem napůl Egypťan, říká Miroslav Bárta. Radí lidem, jak se chovat v těžké době
Egypt není jen zemí pyramid a faraonů, ale také místem, které stojí za delší a hlubší poznávání. Zatímco mnozí mají obavy z narůstajícího napětí se světě, egyptolog Miroslav Bárta nevidí situaci tak...
Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun
S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...
KVÍZ: Jak dobře znáte památky na Vysočině? Otestujte se
Vysočina je kraj architektonických rekordů, hlubokých příběhů a neobyčejných historických skvostů. Patří dokonce mezi evropské unikáty s nejvyšší koncentrací zápisů na seznamu světového dědictví...
Od Bratislavy po Prešov. Vyrazte na nejkrásnější hrady a zříceniny Slovenska
Slovensko se pyšní velkým množstvím hradů a jejich zřícenin – a značná část z těchto kdysi významných sídel má úctyhodné rozměry. Je to tím, že tento kraj býval v historii součástí větších říší,...
Kam v létě po Evropě? Toto jsou destinace, kde nedostanete finanční facku
Letošní léto přináší cestovatelům řadu nepříjemných překvapení. Evropu dál trápí masový turismus, ceny letenek i pohonných hmot rostou a cestování komplikuje také zavádění nového unijního systému...
Kuřecí pařáty i chipsy z lososí kůže. Toto jsou vaše nejzajímavější úlovky
Co mají společného slepičí pařáty z Tchaj-wanu, toastový chléb s černým uhlím ze Singapuru nebo rum levnější než jogurt na Filipínách? Všechny tyto kuriozity objevili čtenáři iDNES.cz během svých...
Pronájem 2+kk 36 m2, Boršíkov - Trhové Sviny
Čížkrajice - Boršíkov, okres České Budějovice
12 000 Kč/měsíc
České Lago di Garda? Lipno láká na vítr v plachtách, horské hřebeny i stopu UNESCO
Představte si ranní kávu na břehu třpytící se vodní hladiny, odpolední výjezd na gravelovém kole zvlněnou krajinou a večerní sklenku vína s výhledem na západ slunce nad jachtami. Scenerie, kterou si...
KVÍZ: Salcbursko v létě. Víte, kde najdete nejhezčí vyhlídky a nejlepší letní atrakce?
Průzračná jezera, horské vyhlídky, soutěsky i atrakce pro malé a velké dobrodruhy. Salcbursko nabízí v létě nespočet možností, jak strávit dovolenou i objevovat méně známá místa. Jak dobře tuto...