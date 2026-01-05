Chorvatsko pro fajnšmekry. Zapomeňte na Makarskou a objevte starobylé mosty

Z chorvatských mostů znají naši cestovatelé hlavně ty moderní, které jim usnadňují cestu. To platí hlavně pro ikonický most na poloostrov Pelješac či Maslenici. Chorvatsko zároveň ukrývá půvabné historické mosty, jež zpestří krátkou pauzu na dlouhé štrece i přinesou inspiraci k výletu za poznáním.
Kudin most se ukáže až na poslední chvíli. Vstup na stezku je zpoplatněn částkou tři eura.
Délka Kudina mostu činí 109 metrů. Takže není žádný drobeček.
Kudin most se skládá z dvanácti oblouků.
Kudin most je křižovatkou stezek pro pěší. Proti proudu od něj pokračuje trasa dálkové cesty Via Adriatica. Tu místy zajišťují lana a stupačky.
Díky svatebnímu příběhu se Kudin most označuje za „most lásky“.
Báječným tipem k parádnímu výšlapu je Kudin (Kudův) most. Ten si naplno užijete během září, kdy už pominou úmorná vedra. I zde na vás čeká skvělé koupání. Nyní ovšem v průzračné říční vodě. Nejblíže je to sem z letovisek u Zadaru či Šibeniku a od Novigradského moře.

Kudin most se klene nad řekou Krupou, která si prorazila romantický rozeklaný kaňon uprostřed vyprahlého bezútěšného holokrasu. A svým safírovým tokem, svěžími lukami i pásem bujné subtropické vegetace, ostře kontrastuje s útesy, suťovisky a neduživou pocuchanou macchií.

Východisko představuje parkoviště za osadou Golubić, přesněji Kudići. Od něj směřuje do kaňonu stará „kozí“ stezka. V samém závěru klesání se odhalí pohled na pitoreskní můstek, jenž připomíná vápencovou krajku.

Pohodlně za nevěstou

Kudin most se datuje do 18. či 19. století. Teď okouzlí přilehlými travertinovými hrázemi, přes které stékají tenké stuhy vodopádů i modravým jezerem. Malá kamenitá pláž pak svádí k lenošení. Kudin most místní vesničané zbudovali z hrubého vápence. A to nasucho, zcela bez použití malty.

Traduje se, že most vystavěl mladík Kude proto, aby se pohodlně dostal na druhý břeh, kde nad kaňonem měla dům jeho vyvolená a požádal ji o ruku. Realita je ale jiná. Zde u řeky se dříve otáčela mlýnská kola a zelená niva přinášela skvělou pastvu pro dobytek.

Kudin most je mimořádně estetickým dílem lidového stavitelství. Ale rozhodně není v dalmatském vnitrozemí sám. Další rázovitý můstek dříve propojil břehy říčky Cetiny. Najdeme ho kousek po proudu od stejnojmenné vesnice, kde Cetina pramení.

Tady ale konstrukci namísto oblouků tvoří kamenné desky. Venkovskému rázu Kudina mostu nastavuje zrcadlo starý silniční most u blízkého monastýru Krupa a rovněž nedaleký most přes řeku Zrmanju v dědině Kaštel Žegarski.



