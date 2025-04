Do Chorvatska? Na záhřebskou mumii, za michelinskou hvězdou či do prázdných přístavů

Čím dál víc lidí si připouští, že neustále bující masový turismu má negativní dopad na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že Chorvatsko je státem, kde je turismus výraznou součástí ekonomiky, snaží se tato přímořská země podporovat environmentálně uvědomělý model cestování. Zemi totiž záleží na jejím přírodním a kulturním bohatství, a proto podniká kroky k jeho ochraně, aby si jej uchovala co nejdéle.

Podporuje proto fenomén takzvaného slow turismu. Co přesně to znamená? Třeba že turisté do Chorvatska putují raději vlakem místo letadla či vlastního auta. Je to ostatně způsob, jak si nejlépe užít okolní krajinu. Co si budeme namlouvat, ze železnice je vždycky lepší výhled, než ze silnice.

Vlakem se pohodlně dostanete až do Splitu, odtud můžete pokračovat autobusem až do Dubrovníku. Turisté tak často objeví místa, na která by se jinak jen těžko dostali. Tento způsob cestování turistům často umožní objevovat místa, která by jinak zůstala nepovšimnutá. Cestou do Dubrovníku si tak mohou užít třeba zastávku v Konavle, kde si mohou vyzkoušet jízdu na koni a prozkoumat vesnice, které stále vypadají jako za dob dubrovnické republiky.

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká historie s moderním životem | foto: Shutterstock

Podobně se vyplatí přemýšlet i ve městech a vsadit na veřejnou dopravu, kola či obyčejnou chůzi. Projet si jen na dvou kolech centrem Splitu je ostatně specifický zážitek.

Pláž oceněná i CNN

Chorvatsko je prostě země, která se i v turismu snaží využít termín udržitelnost. Jedním z nejlepších příkladů je ostrovní město Mali Lošinj, které skončilo druhé v soutěži o sto nejudržitelnějších světových destinací.

Nejčistší vody Chorvatsko se podle průzkumu Evropské komise a Evropské agentury pro životní prostředí umístilo na prvním místě i co se týče kvality a čistoty příbřežní vody. Celkem 905 pláží z 936 testovaných dosáhlo excelentních výsledků.

Tím ale nikdo nechce říct, že by se Chorvatsko nějak vzdalo toho, co je pro něj typické. Naopak. Je to pořád země pyšnící se více než tisícovkou pláží. Jistě máte nějakou svou oblíbenou, ale jmenujme aspoň písčitou Bijecu, nejpopulárnější pláž u Medulinu. Nebo Velu Plažu na ostrově Krk lákající dětské turisty na obří skluzavku. A pokud to letos hodláte zapíchnout hned na severu v oblasti Kvarner, uvelebte se na ostrově Rab, zdejší pláž se totiž podle výběru CNN dostala do stovky nejlepších pláží z celého světa.

Večer se nudit nebudete

Chorvatsko je známé i bohatým večerním programem. Už šest ročníků ostatně počítá Sea Star festival v istrijském Umagu ve zdejší magické laguně Stella Maris, kam míří DJové z celého světa. Letos se koná mezi 22. a 25. květnem. Zhruba o měsíc později pak začíná Hideout festival, tedy jedna z nejlepších hudebních přehlídek elektronické hudby v Evropě. Najdete ji na ostrově Pag, kde chystají rovnou šest pódií pod širým nebem.

Bezpečné ulice Už roky se Chorvatsko umisťuje na předních místech nejbezpečnějších zemí světa. Na úplné evropské špici je například v žebříčku bezpečnosti večerních ulic. Druhé je v této kategorii Slovinsko a třetí Island. Česká republika se umístila na šestém místě.

Pokud ovšem holdujete o něco tradičnější zábavě, zkuste příští březen záhřebský festival světla, kdy hlavní město na pět dnů prozáří světelné instalace v připomínce nastupujícího jara. V takových barvách jste Záhřeb ještě určitě neviděli!

Je libo rybu k marendě?

Nejen oko však zaslouží potěchu. Celou hlavní sezonu, tedy od května až do září, můžete všemi smysly vychutnat jeden z rybářských festivalů ve městě Vrsar.

Můžete si zde koupit něco k marendě. Že nevíte, co to slovo znamená? Středomořské národy si prostě vymyslely další denní chod, obvykle se podává v mezičase mezi dvěma hlavními jídly. Sestává z pár kousků slané ryby v olivovém oleji, kozího sýra či vařené ryby. Je popravdě jedno, co přesně si z toho vyberete, důležité je mít k marendě po ruce sklenku chutného vína a dobrou společnost.

Babí léto ve větru vln

Že Chorvatsko už dávno není jen zemí pasivní dovolené a roztažených slunečníků, jsme zde psali opakovaně. Proto dovolte jen pár tipů na aktivní dovolenou. Takovým může být třeba pozvánka k plachtění. Ovšem nikoli v létě, ale na podzim!

Pláže tou dobou už bývají prázdné a zapomenout můžete i na přeplněné silnice či kolony na hranicích. V každém přístavu na vás čeká pěkné místo na zakotvení, protože všichni ti „letní kapitáni“ už dávno skasali plachty a odjeli domů. Leckde navíc zakotvíte zcela zdarma.

Vydejte se na trek v severochorvatském horském masivu Gorski Kotar. Tamní příroda vám vezme dech | foto: Chorvatské turistické sdružení

Pokud máte raději pevnou půdu pod nohama, zkuste letos trek v severochorvatském horském masivu Gorski Kotar, jehož zeleným srdcem je národní park Risnjak. Ano, název vám rysa nepřipomíná náhodou, park je jednou z evropských lokalit, kde lze tuto kočkovitou šelmu potkat v jejím původním prostředí.

Zelená destinace Prvním chorvatským regionem, který na berlínském turistickém veletrhu ITB obdržel cenu Green Destination, se stalo Mezimuří. Nejsevernější a zároveň nejmenší chorvatská oblast tak obstála v oblasti sociální a environmentální zodpovědnosti, ochraně životního prostředí, ochraně vody i energie a recyklace.

A slyšeli jste už o cestě Via Dinarica? Sestává z tří hlavních koridorů, jeden kopíruje jaderské pobřeží, druhý spojuje nejvyšší části Dinárských hor a třetí pak spojuje vnitrozemská pohoří. Via Dinarica prochází šesti národními parky a čtyřmi CHKO.

Chorvatsko je

i vnitrozemí

Když už jsme u toho putování po souši, často opomíjenou oblastí Chorvatska je vnitrozemská Slavonie sevřená mezi Bosnu, Srbsko a Maďarsko. Moře je odtud opravdu trochu dál, ale proč nevyzkoušet něco jiného? Vedle nekonečných vinic a doslova impresionistických výhledů (vodní oblast Kopački rit) zde najdete třeba katedrálu v Osijeku, údajně nejkrásnější svého druhu mezi Benátkami a Istanbulem.

Pokud už budete mít přírody dost (Je to vůbec možné?), hurá zpátky do města a za kulturou! Záhřeb je totiž městem, kde mají nejvíc muzeí na počet obyvatel na světě. Vedle těch tradičních tak zde můžete navštívit muzeum 80. let, muzeum emocí či archeologické muzeum uchovávající místní raritu - záhřebskou mumii. Ta nese hned několik zajímavostí. Především pak tu, že byla za časů Ptolemaiovského království zabalena do útržků tajuplného textu. Až po letech vědci přišli na to, že se jedná o písmo prastarých Etrusků a takzvaná Liber Linteus Zagrabiensis je tak jejich nejdelším dochovaným textem. Co všechno lze objevit v Chorvatsku...

Na své si zde ovšem přijdou i milovníci kulinářských zážitků. Jedna chorvatská restaurace se už může pyšnit dvěma michelinskými hvězdami: konkrétně Agli Amici v Rovinji pod vedením italského kuchaře. Jednu hvězdu pak nese hned deset podniků.