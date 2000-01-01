náhledy
Uprostřed chorvatského vnitrozemí leží modré oko, jehož krása budí pochybnosti. Vypadá jako výtvor umělé inteligence. Příroda si ho ale vytvořila sama. A pod jeho tyrkysovou hladinou se otevírá svět, který dodnes není úplně prozkoumaný. Pramen řeky Cetiny je skutečným zázrakem.
Autor: Rhamdhane, Creative Commons
Pramen řeky Cetiny, chorvatsky Izvor Cetine, patří k těm vůbec nejfotogeničtějším místům Chorvatska. Právem. Jeho nebývalou krásu dokresluje i to, že jde o místo poklidné. Leží stranou vyhlášených přímořských letovisek.
Autor: Mladen Bozickovic, Creative Commons
Pikantní na tom je, že turisté na Izvor Cetine často nevěří. To se obvykle podobným pamětihodnostem z cestovního ruchu nestává.
Autor: Krešimir Bikić, Creative Commons
Ne že by tedy zahraniční návštěvníci zpochybňovali přímo existenci té chorvatské říčky nebo skutečnost, že někde pramen mít musí. Ale nevěří, že vypadá tak hezky, jak ukazují fotky. Mají často za to, že ty divukrásné snímky od pramene řeky Cetiny má na svědomí umělá inteligence.
Autor: celebritours
Anebo že snímky pochází z nějakého docela jiného místa. Například že jde o cenotu, zatopenou krasovou propadlinu, jaké jsou typické pro mexický poloostrov Yucatán. Ale když přijde na zázraky přírody, ani Chorvatsko zjevně nestojí stranou.
Autor: ČTK
To podivuhodné jezírko najdete u vesnice Cetina v obci Civljane, nedaleko městečka Vrlika, na úpatí mohutného pohoří Dinara. Leží přibližně 25 kilometrů jihovýchodně od Kninu, v krajině, kde se kamenité svahy střídají s travnatými pláněmi a starobylými vesnicemi.
Autor: celebritours
Nemusíte se bát, že byste cestou sem bloudili. K prameni vás navedou místní směrovky, zatímco v turistických průvodcích a na mapách můžete narazit na názvy Veliko vrilo, Glavaš nebo poetické Oko Země.
Autor: Anil Öztas , Creative Commons
Zklamání tu na vás nečeká. Při pohledu shora připomíná pramen skutečné lidské oko. Velkou tmavomodrou zornici obklopuje zářivě tyrkysová duhovka a světlé kamenité okraje vytvářejí dojem očních víček.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli se ten vizuálně nejznámější pramen tváří jako malé jezero, ve skutečnosti jde o zatopený vstup do rozsáhlého krasového podzemí.
Autor: Profimedia.cz
Za vznikem pramene stojí dlouhodobé působení vody na rozpustné vápencové horniny Dinárského krasu. Dešťová voda proniká do podzemí, postupně rozšiřuje pukliny a vytváří jeskynní systém, z něhož pak na rozhraní různě propustných hornin vystupuje zpět na povrch.
Autor: Mladen Bozickovic, Creative Commons
Voda vystupuje z hlubokých puklin a jeskynních prostor vápencového masivu, přičemž její mimořádná průzračnost umožňuje zahlédnout skalní stěny i tajemnou tmavou propast mezi nimi. Ta hlubina je nedozírná a dodnes vlastně přesně nezměřená. Prý má až 150 metrů.
Autor: Ponor, Creative Commons
Pramen představuje viditelný výstup mnohem rozsáhlejšího, převážně skrytého vodního světa. Cetina ve skutečnosti nezačíná jediným jezírkem. Její pramennou oblast tvoří několik krasových vývěrů, z nichž mezi hlavní patří také Vukovića vrilo a Batića vrilo.
Autor: Anil Öztas, Creative Commons
Podmanivé barvy pramene mohou vyvolávat představu příjemného koupání, skutečnost je ale úplně jiná. Voda si po celý rok udržuje teplotu přibližně osmi stupňů Celsia. Osvěžení by to tedy bylo pořádné, ale také nebezpečné.
Autor: Profimedia.cz
Hluboké podvodní prostory představují riziko i pro zkušené potápěče. Jde proto především o místo k pozorování, nikoli o přírodní koupaliště. Skákání do vody sem rozhodně nepatří.
Autor: Sadko, Creative Commons
Z poměrně nenápadného pramenného jezírka bere svou sílu řeka dlouhá přibližně sto kilometrů. Řeka Cetina napájí přehradní nádrž Peruća, protéká kolem Sinje a Trilje. Svou klikatící se cestou k pobřeží vytváří působivé kaňony a nakonec se vlévá do Jaderského moře u Omiše.
Autor: Cookies4ever, Creative Commons
Vrela Cetine o rozloze necelých 30 hektarů je od roku 1972 chráněna jako hydrologická přírodní památka a dnes spadá také do přírodního parku Dinara, vyhlášeného v roce 2021. Ochrana je důležitá především proto, že zdejší podzemní voda představuje cenný zdroj pitné vody a jakékoli znečištění se může projevit daleko za hranicemi samotného jezírka.
Autor: Anil Öztas , Creative Commons
Lidé se v okolí pramenů pohybovali už v pravěku, jak dokládají archeologické nálezy z okolních jeskyní.
Autor: Iva Šutevski, Creative Commons
Při průzkumech v letech 2020 až 2023 objevili odborníci v šesti z osmi zkoumaných jeskyní stopy lidské činnosti z různých období, včetně keramiky, kovových předmětů a lidských ostatků.
Autor: Cabrio2, Creative Commons
Jen několik stovek metrů od modrého oka stojí ruiny předrománského kostela svatého Spasitele, chorvatsky Crkva svetog Spasa, pocházejícího z 9. století. Vznikl za vlády chorvatského knížete Branimira a dodnes si zachoval pozoruhodnou část své původní zvonice.
Autor: Stjepko Krehula, Creative Commons
V jeho okolí archeologové prozkoumali více než 1 100 hrobů, což z lokality činí jedno z nejvýznamnějších pohřebišť raně středověkého Chorvatska.
Autor: Giancarlo A.
Nad samotným pramenem stojí pravoslavný kostel Nanebevstoupení Páně, který připomíná srbské pravoslavné dědictví zdejšího kraje.
Autor: ČTK
K prameni se lze dostat autem od Vrliky přes Civljane, odkud pokračuje místní silnice až do blízkosti jezírka. Návštěva je bezplatná a možná po celý rok, přičemž nejpůsobivější pohled na barevné oko nabízí vyvýšené místo nad hladinou.
Autor: ČTK
Pro cestu k prameni se vyplatí pevná obuv. Nejen kvůli kamenitému terénu. Pokud jde o různé druhy hadů, je tu docela „živo“. Někdy až nepříjemně. Jedovaté zmiji růžkaté se chorvatsky říká poskok a je dost možné, že kvůli nějaké slunící se zmiji nejednou neklidně poskočíte.
Autor: Maurizio.amendolia, Creative Commons
Na prohlídku pramene a nedalekých historických památek obvykle postačí jedna až dvě hodiny, návštěvu však lze spojit s výletem k přehradě Peruća nebo s poznáváním pohoří Dinara.
Autor: Ivan Vid, Creative Commons
Samotné Oko Země přitom stojí za cestu hlavně díky vzácné kombinaci neobyčejného přírodního úkazu, ticha dalmatského vnitrozemí a historie sahající tisíce let do minulosti. A také kvůli možnosti přesvědčit se na vlastní oči, že tak neuvěřitelně krásné místo skutečně existuje.
Autor: Giancarlo A.