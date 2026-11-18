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Středověký zázrak pod Sienou. Podzemní akvadukty zásobují kašny dodnes
Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho vyřešili po svém. Pod městem vybudovali 25 kilometrů dlouhou síť akvaduktů, která dodnes funguje. S podzemním dílem se pojí i...
Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...
KVÍZ: Jak dobře znáte egyptské památky a další slavné stavby dávnověku?
Města mění jména, kamenné chrámy střeží dávná tajemství a pyramidy lákají cestovatele už tisíce let. Vydejte se od břehů Nilu ke Stonehenge a zjistěte, jak dobře znáte slavné památky, posvátná místa...
Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby
Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů...
Nejen Sagrada Família. Gaudí zanechal stopy i daleko za hranicemi Barcelony
Při vyslovení jména Antoni Gaudí si většina lidí vybaví především Barcelonu. Díla jednoho z nejslavnějších španělských architektů jsou však rozeseta i po dalších částech země – od Kantábrie přes...
Chcete v zimě víc než jen lyžovat? Gastein má trumf v podobě termálních lázní
Ráno na sjezdovce, odpoledne v termálním bazénu a večer gastronomický zážitek několik desítek metrů nad zemí. Rakouské údolí Gasteinertal nabízí více než 180 kilometrů lyžařských tratí. Vedle...
Pramen Cetiny. Místo tak krásné, že mnozí turisté v jeho existenci nevěří
Uprostřed chorvatského vnitrozemí leží modré oko, jehož krása budí pochybnosti. Vypadá jako výtvor umělé inteligence. Příroda si ho však vytvořila sama. A pod jeho tyrkysovou hladinou se otevírá...
Když města zmizí pod mraky. Mlha odkryla nečekané podoby slavných míst
Mrakodrapy vystupující z mléčného moře, horské štíty obklopené bílými závoji nebo mosty, které se ztrácejí v nekonečném oparu. Mlha dokáže během několika okamžiků proměnit známá místa k nepoznání....
Na Aljašce prší i bokem. Čech vypráví o lovu ryb a životě na konci světa
Domovem Vojtěcha Nováka jsou ledovce, dlouhé měsíce zimy a odlehlá místa. Na Aljašku odjel poprvé před více než dvaceti lety. Začínal v továrně, živil se lovem ryb a nakonec založil firmu na jejich...
Asie je teď úplně jinde než Evropa, říká ředitel ESO travel Tomáš Cikán
Hrdinovi románu Julese Verna trvala cesta kolem světa osmdesát dní, cestovní kancelář ESO travel ji zvládne za pouhých šestadvacet. Její majitel a generální ředitel Tomáš Cikán v rozhovoru mluví o...
Kitzbühel, nejlegendárnější sportovní město Alp, láká na advent i první lyžování
S prvními sněhovými vločkami se v Kitzbühelu a okolních obcích Aurach, Jochberg a Reith začíná hlásit o slovo zimní sezona. Historické centrum se chystá na adventní slavnosti, horské svahy na první...
KVÍZ: Jak dobře znáte egyptské památky a další slavné stavby dávnověku?
Města mění jména, kamenné chrámy střeží dávná tajemství a pyramidy lákají cestovatele už tisíce let. Vydejte se od břehů Nilu ke Stonehenge a zjistěte, jak dobře znáte slavné památky, posvátná místa...
Na co zírá mašinfíra: Pravobřežkou po proudu Labe ze Střekova do Děčína
Po delší době se s Mašinfírou podíváme na sever Čech. Motoráčkem společnosti Kladenská dopravní a strojní se svezeme po části legendární Pravobřežky, tedy historické trati Rakouské severozápadní...
Nenápadná perla Kalifornie. San Diego láká na pláže, safari i bránu do Mexika
Pokud přicestujete do kalifornského San Diega a jde o vaši první návštěvu USA, možná budete překvapeni. Množstvím zeleně, péčí o faunu a flóru, příjemnými lidmi. A skvělými příležitostmi k výletům,...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
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Mácha má štěstí, že je kamennej. Vydal jsem se po stopách největšího básníka
Kdyby žil Karel Hynek Mácha dnes, byl by něco jako rocková hvězda. Třeba jako Jim Morrison z The Doors. V pátek 6. listopadu uplynulo 190 let od jeho smrti v roce 1836 v Litoměřicích. Vydejte se po...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...