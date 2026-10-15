Nejdřív se dívám na tu neuvěřitelně oranžovou antuku. Jako by ta barva tady, v těsné blízkosti moře a pod hluboce modrou oblohou mediteránu tak nějak víc zoranžověla. Jo, to vážně není kombinace z animovaného filmu pro dětičky. To je realita.
Chvíli vydýchávám ten pocit velkého světa. Trochu podobný tomu, jako když se procházíte po Hollywood Boulevard a šlapete a dotýkáte se a fotíte se s obtisky dlaní filmových star. Jen jinak. Je to takové malé dotknutí se hvězd. Tenisových hvězd.
Jsem v Umagu, na stadionu Gorana Ivaniševiće, kde se hraje ATP Croatia Open, jeden z nejprestižnějších tenisových turnajů v Chorvatsku. Umag má pověst místa, kde se objevují budoucí hvězdy – třeba Juan Carlos Ferrero, Rafael Nadal či Novak Djoković. Teď je řada na mně, abych si tu „pinkla“.
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Toto je na Umagu jedna z nejúžasnějších věcí – odpálit si tady několik vlastních míčků. Nejde jen o to, že stojíte na slavném sportovišti. Nemusíte být profesionálním tenistou. A přesto – jste na kurtu, na kterém se rozhodují velké tenisové zápasy. Prostě si zarezervujete hodinu a jdete hrát.
Na chvíli mám pocit, že jsem se ocitla někde úplně jinde než na běžné dovolené na Jadranu. Ta kombinace oranžové antuky, modrého nebe, přímořského vzduchu a tribun kolem kurtu je… teď už vážně jak z filmu. A hlavně ta akustika! Zvuk tenisového míčku, který se odráží od rakety, má tady úplně jiný rozměr. Každý úder jako by najednou dostal trochu větší důležitost. Člověk si skoro připadá, že hraje nějaký mimořádně významný zápas.
I když je to ve skutečnosti jen jedna jediná hodina tenisu na pronajatém kurtu. A já samozřejmě neodolám a vylezu si na vysokou rozhodcovskou stolici. Protože když už jste na skutečném ATP stadionu, musíte se přece podívat, jak ten svět vidí rozhodčí. Z té výšky je prostor najednou úplně jiný.
Možná za to může atmosféra stadionu. Možná moře, které slyším a které je jen pár kroků odsud. A možná ten pocit, že se na okamžik můžete stát součástí velkého tenisového světa. I když vám třeba zrovna nevyjde bekhend.
Jak vypadá velkovýrobna tenistů
Jenže pak se rozhlédnu a zjistím, že Umag je něco víc. Víc než jen jeden ATP stadion. Víc než kombinace dvou barev. Umag je sportovní ikona Istrie, centrální resort Stella Maris, kolem kterého se sport točí, aktivní přístup k dovolené, dobré jídlo, vynikající víno, fotbal, kolo a bowling. Na první pohled působí jako klidné přímořské letovisko na severozápadě Chorvatska, na úplném výběžku Istrie.
Jakmile se ale ponoříte pod povrch, otevře se vám svět, kde se sport stává přirozenou součástí každého dne. Není to jen dovolená u moře – je to místo, kde se ráno běhá, přes den leze a hraje fotbal, paddleboarduje, surfuje, plave, nordic walkinguje, odpoledne hraje tenis a večer se v tichu sleduje západ slunce. Mimochodem – fenomenální západ slunce.
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Ale o tom až později. Teď totiž začalo pršet a leje a leje. A já si vlezu do kryté bowlingové haly a zjišťuju, že hrát bowling uprostřed pravé chorvatské přímořské bouřky je fakt super. A potom dohraju a vystrčím hlavu ze světa koulí do reality a je jasné, že po bouřce už není ani památky a že tu zbyly jen louže, horko, modré nebe a vytrvalí tenisté na kurtech zdejší tenisové školy, přesněji Umag Tennis Academy.
To je taková „velkovýrobna“ tenistů, protože těch kurtů tu mají opravdu nepočítaně, stejně jako různých programů pro děti i dospělé, protože jediným cílem tady je naučit se hrát tenis. Nic víc a nic míň. Jste přece v Umagu.
Největší tenisová sezona tu běží od března do listopadu. Ale hraje se v podstatě celoročně. Taky jsou tu hotely, které mají celoročně otevřeno. Docela dobře si dovedu představit, že bych tady strávila celý týden. Ne ovšem jen takovým tím dovolenkovým tenisem, kdy si člověk přijde na hodinu pinknout a pak už ho čeká bazén. Tady se dá na tenisu skutečně zapracovat.
Nejdřív si chci ovše vyzkoušet obří tenisovou raketu, která je velká alespoň metr a půl, a k tomu tenisový míček ve velikosti melounu, co tady mají dole na recepci akademie, protože takovou fotku z letní dovolené jen tak někdo nemá.
A potom vylezu na pláž a jen koukám, protože tady se fakt sportuje na každém kroku – kromě tenisových úderů slyším podrážky běžeckých bot, šustění horských i silničních kol, šplouchání vln pod paddleboardy, windsurfingy a dalším nepřeberným vodním sportovním náčiním. Podél pobřeží se táhnou piniové háje – ideální terény třeba pro ranní nebo podvečerní nordic walking. A pak taky pro kolo, cyklostezkami je severozápad Istrie doslova prošpikován.
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Projíždím resortem Stella Maris – to je nejen v lokálním turismu a mezi sportovci po desetiletí zaběhlý pojem – a vlastně přemýšlím, že podzim je pro podobný sportovní pobyt ideál. Už tu nejsou úmorná letní vedra, při kterých člověk po půlhodině na antuce přemýšlí spíš o nejbližším bazénu než o zlepšování forhendu.
Teď je vzduch příjemnější, moře je pořád na dohled a sportovat se může prakticky celý den. A když si uvědomím, že jsem ještě před chvílí sama hrála na ATP stadionu, začíná mi být docela jasné, proč má Umag mezi sportovci takové jméno. Tady se totiž tenis nehraje jenom jeden týden v roce. Tady se neběhá jen o dovolené. Tady se sportem žije.
Do pátého patra? V žádném případě!
A pak už přichází něco jako zaklínadlo – Jangalooz. Hned vedle čtyřhvězdičkového kempu Stella Maris, který je od jara do podzimu ideálním výchozím bodem k většině sportovních aktivit, mezi borovicemi, stojí jeden z nejlepších lanových parků, jaké se mi zatím dostaly pod ruku.
Docela bez mučení přiznávám, že dosud jsme je všechny hodnotila ze země. Z patra nula. Jenže u Jangaloozu je to jinak. Tady máte hroznou chuť lézt nahoru. Těch lákadel ve vyšších patrech je prostě hodně.
Tak třeba obrovská zavěšená síť, kde se rozplácnete, ideálně obličejem dolů tak, aby se vám jednotlivá vlákna sítě skoro vcucly do tváře, a koukáte pod sebe a vyzkoušíte snad dvacet různých pozic, protože pod vámi je určitě někdo z rodiny nebo z kamarádů – ne všichni se cpou nahoru, kdo vás bude chtít takhle dokonale vyfotit.
Jangalooz je něco víc než jen obyčejný lanový park. Není to několik překážek zavěšených mezi stromy, ale opravdu propracovaný lezecký svět, ve kterém mají jednotlivé úrovně svoje vlastní výzvy. Ty nejnižší začínají přibližně metr a půl nad zemí, nejvyšší jsou až v desetimetrové výšce. K tomu desítky překážek, lanové přejezdy, lezecká stěna, sítě a další atrakce.
A hlavně postupné zvyšování obtížnosti, které vás vtáhne, aniž jste něco takového měli v úmyslu. Tady nezačínáte tím, že vás někdo pošle do korun stromů. A já lezu a první patro je čirá zábava, a najednou jsem ve druhém, a pak ve třetím, to už začíná adrenalin stoupat a je to úplná pecka a vážně zvažuju, jestli se překonám a dám to až do pátého patra, kde už je člověk tak vysoko, že se snad ani nestíhá bát. Úplně mimo plán. A kolem mě a nade mnou se prohánějí děti a celé rodiny. Jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě.
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A pak už je večer a půl hodiny před západem slunce přijíždím do Savudrije. Zdejší maják je fotogenická pohádka. Zdejší maják je nejstarší aktivní maják na Jadranu. A k tomu i nejseverněji položený. A nejsem sama, kdo měl stejný nápad. O overtourismu se ale nedá mluvit ani náhodou, je nás tu tak deset.
Člověk se posadí na skály, úplně těsně k mořské hladině, a pak už jen kouká a čeká a kouká, až se konečně objeví první večerní záblesk majáku. A Jadran si šplouchá ve svém obvyklém tempu, na druhé straně v obrysech tušíte italské břehy a Alpy.
A vám se teď ten sportovní kruh najednou uzavře, protože i v tuhle hodinu vás míjejí běžci a dámy s nordic walking holemi a celé to tady je takový důkaz, že Umag a okolí je víc než jen dva tři odpaly o dovolené na kurtu.
Umag: Tipy na cestu