Termály, pohoda a dobré víno. Užijte si podzimní výlet do Chorvatska

Termálních resortů je v Chorvatsku překvapivě dost, recenze jsou však různorodé. U některých odrazují vyšší ceny, které jsou ovšem leckdy příznivější než u akvaparků v Česku. Terme Sveti Martin, které nám padly do oka, leží úplně na severu Chorvatska, těsně u hranice se Slovinskem. My jsme tu strávili pár dní během roadtripu do nitra Balkánu.

Hlavně pro obyvatele Moravy, kteří rádi objevují nové destinace, představují tyto netradiční lázně výzvu k parádnímu prožití prodlouženého víkendu. Například z Brna to tam je nejrychlejší trasou 393 kilometrů. Dobu jízdy pak webová navigace uvádí 4,5 hodiny. Což je jen o pouhých deset kilometrů a přibližně půlhodinu cesty více než do západočeských Františkových Lázní.

Na trase z Česka se nachází řada maďarských termálů, které ve střední Evropě stěží najdou adekvátní konkurenci. Většinu milovníků rozkošné horké vody si tedy stáhnou k sobě. Ale chorvatské Terme Sveti Martin mají svůj tajný trumf. Obklopuje je totiž nádherné okolí s řadou atraktivních míst, která vás pohladí na duši. A jak ukazují internetové recenze, mnoho Čechů a Moravanů si sem svoji cestu už našlo.

Standardní historie

Terme Sveti Martin náleží do regionu Mezimuří. O jeho zajímavostech i konkurenčních termálech v blízké slovinské Lendavě jsme psali v tomto článku: Termální lázně a ropný vrt. Ze slovinského ráje jdeme do chorvatského Pekla.

Zdejší termály se ukrývají uvnitř malebné členité pahorkatiny Medjimurske gorice, kde se rozptýlené dědiny, osady i samoty střídají s listnatými lesíky, vinicemi a sady. Daleko široko není žádné město. Terme Sveti Martin zkrátka obklopuje venkov a příroda.

Akvapark MartiLandia se rozprostírá na ploše 27 hektarů.

Historie těchto termálů je v podstatě standardní: těsně po roce 1910 se tady rozeběhl ropný průzkum a výsledkem byl objev léčivé vody. Důležitou roli hraje chemické složení místní léčivé vody, která obsahuje bohatou paletu prvků: sodíkem i draslíkem počínaje a fluorem, jódem, lithiem i stronciem konče. Postupně u vrtu vznikla malá lázeňská víska Toplice Sveti Martin.

Chrám života Rudolfa Steinera

Během letní sezony je ve zdejším resortu hlavním centrem vodních radovánek rozlehlý venkovní akvapark MartiLandia. Nicméně nás zlákaly kryté prostory. Už zvenčí nás pavilon zaujal svojí architekturou. Resort klade důraz na harmonické propojení s přírodou a vychází z odkazu filozofa Rudolfa Steinera. Ostatně ten se v Mezimuří narodil. Krytý pavilon s bazény je koncipován jako Chrám života. A doopravdy se podobá svatyni, ve které návštěvník zregeneruje ducha i tělo uvnitř horké přírodní vody. Ta má lehce zemitou vůni, bez aroma ropných uhlovodíků typického pro mnoho termálů Panonské pánve. Ani sirovodík se moc neprojevuje, byť ho složení uvádí.

Termální bazény Chrámu života jsou samozřejmě hlavním trhákem, resort však obsahuje i wellness pro náročnou klientelu.

Ihned po ponoření se vytvoří na pokožce příjemný kluzký film. Maximální teplota léčivé vody dosahuje třiceti šesti stupňů, plavecký i dětský bazén se drží do třiceti. Nechybí ani relaxační vířivky nebo venkovní bazének. Kromě koupelí se termominerální voda užívá i k pitným kůrám. A sami si ji zde v symbolickém Chrámu života načepujete.

Ráj pro aktivní bonvivány

Medjimurske gorice také potěší vynikajícím vínem. Spektrum odrůd odpovídá Panonii. Převažují tudíž ty, z nichž se produkují bílá vína: ryzlink vlašský, který se v Chorvatsku nazývá graševina, rýnský ryzlink, tramín červený, muškát žlutý, sauvignon a další. Autochtonní odrůdou Mezimuří je pak pušipel. I červená vína odpovídají střední Evropě: cabernet sauvignon, rulandské modré, ale daří se tady i merlotu.

Medjimurske gorice navíc křižuje hustá síť asfaltových silniček a polních cest, na kterých panuje minimální provoz, a proto si je oblíbili cyklisté. Ale pozor. I přes nízkou nadmořskou výši si v členitém terénu dáte pořádně do těla.

Kolem rozhledny se rozprostírají prestižní viniční tratě, které rodí odrůdy pušipel i merlot.

Centrem pahorkatiny je příjemné vinařské městečko Štrigova. Tamnímu náměstí vévodí farní kostel, jehož presbytář se pyšní gotickými okny. Opodál zase září monumentální barokní průčelí poutního chrámu svatého Jeronýma. Traduje se, že nynější Štrigova je někdejší antický Stridon, kde se tento světec v půli 4. století našeho letopočtu narodil. Mezimuří není žádná ztracená varta na konci světa. Vesnicím dominují vyšperkované budovy, ať už jde o komfortní vily nebo farmy. „Mezimuří si drží vysoký standard,“ potvrdil mi můj chorvatský parťák, který žije v sousedním regionu. Bohužel odtud téměř zmizela tradiční lidová architektura. A jen místy spatříme staré hospodářské budovy, chlévy i stáje postavené ze směsi vepřovic a dřeva.

Ve Frkanovci se však dochovala rázovitá chaloupka „Matulov grunt“ s expozicí věnovanou národopisu a zdejší přírodě, která je domovem vzácných druhů motýlů. Ti se vyskytují v rezervaci Bedekovićove grabe.

Božský rozhled

Nejkrásnější místo Mezimuří představuje ikonická rozhledna Madjerkin breg (Maďarčin kopec), která se tyčí jihozápadně od Štrigovy a patří do kategorie „musíte vidět“. Rozhledně se též říká Goričko sviralo, což se hodně otrocky přeloží jako „hudební nástroj vysočiny“. Autoři do ní totiž zakomponovali konstrukci, ve které proudící vítr vytváří iluzi varhan. Z rozhledny se pak do dáli nese příjemná melodie.

Parádní poloha a povedená architektura učinily z rozhledny prvotřídní turistický magnet.

Její bezprostřední okolí bere dech: na prosluněných stráních se táhnou řádky vinic poskládané do malebných plastických obrazců. Na severu se obzor táhne hluboko do Maďarska, z opačné strany zase vystupují horstva nad Záhřebem. Úplně v dáli se pak rýsují siluety podhůří slovinských i rakouských Alp.

K pahorku s rozhlednou se vztahuje smutný příběh. Roku 1940 se sem za svým manželem přistěhovala maďarská balerína Emilia Krauthakerová. Na sklonku druhé světové války jejího muže zabili partyzáni. Ona tu však zůstala a těžce se protloukala životem. Chovala slepice a po jarmarcích prodávala vejce. Každá ze slípek měla své jméno. To prý pak vždy napsala na skořápku vajíčka, aby se vědělo, od které nosnice pochází. Místní starousedlíci bývalé divadelní hvězdě říkali Madjerka (Maďarka) a kopec nazvali Madjerkin breg.

