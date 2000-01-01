Pláž Zlatý roh (Zlatni rat) v chorvatském Bolu je jednoduše úchvatná. Unikátní zlatavá pláž se táhne do křišťálově čistého moře a mění tvar s přílivem a odlivem. Je to ideální místo k relaxaci, plavání a kochání se výhledem na ostrov Brač. V hlavní turistické sezoně tu může být rušno, ale rozhodně stojí za návštěvu.
Pláž má rozlohu 20 tisíc čtverečních metrů a v plné sezoně údajně dokáže pohostit až deset tisíc návštěvníků.
Byť z fotografií vypadá jako písčitá, návštěvníkům se nohy zaboří do malých oblázků.
Nádherná okolní příroda, jemné oblázky a předpisové katalogové zbarvení moře dělají ze Zlatneho ratu na ostrově Brač turistický magnet první třídy.
Zlatni rat (v překladu Zlatý roh nebo Zlatá trubka) je bez debat klenotem ostrova Brač i celé Dalmácie.
Jedna z nejnavštěvovanějších pláží celé země se pravidelně objevuje ve světových žebříčcích cestovatelských serverů a k celosvětové popularitě Chorvatska přispívá podobně jako Dubrovník. Dost výrazně.
Cesta autem na tuto atypickou pláž z Makarské nebo ze Splitu zabere zhruba dvě hodiny.
Několik stovek metrů dlouhý cíp ostře vystupuje z okolního pobřeží a na dálku připomíná molo.
Během sezony bývá obklopený značným počtem plachetnic a lodí všeho druhu. Působí jako magnet.
Od parkoviště vypadá Zlatni rat tak trochu jako běžná pláž u Máchova jezera. Ale když vyjdete z okolních stromů a rozhlédnete se po krajině, pochopíte, proč sem míří statisíce turistů ročně.
Pláž má poměrně velké klesání a nemusíte se tak brodit desítky metrů, aby vám moře sahalo dál než po kolena.
Ve vodě ovšem není tolik lidí, kolik by se dalo čekat, teplota vody vyžaduje trochu víc odvahy. Mezi Bračem a Hvarem vládnou silné mořské proudy a po bouřkách a silném větru bývá moře výrazně chladnější.
Proudy jsou tu tak silné, že cíp pláže se ohýbá podobně jako plamen svíčky ve větru a vychyluje se o desítky metrů vpravo nebo vlevo.
Někdy se dokonce v samotném cípu objeví malé jezírko, ve kterém se dá i koupat jako v bazénu na zahradě.
Pokud hledáte místa, která v Dalmácii opravdu stojí za návštěvu, jednou se tady zákonitě objevíte.
