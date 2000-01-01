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Chorvatsko si většina lidí spojuje s rozpálenými plážemi a letní dovolenou u moře. Málokdo sem ale míří i po hlavní turistické sezoně. A je to škoda. Národní park Plitvická jezera na podzim nabízí nádherné barevné scenérie, zurčící vodopády a klidnější procházky, při kterých nemusíte kličkovat mezi davy návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Plitvická jezera patří k nejpůsobivějším přírodním místům Evropy. Národní park tvoří soustava šestnácti jezer, která na sebe navazují prostřednictvím vodopádů a kaskád.
Autor: Profimedia.cz
Průzračná voda se tu přelévá přes přírodní bariéry, protéká mezi skalami a vytváří scenérie, které vypadají jako vystřižené z pohlednice. Výjimečnost zdejší krajiny potvrzuje také zápis na seznamu světového dědictví UNESCO.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco v létě přitahuje návštěvníky především sytě zelená příroda a modrozelená hladina jezer, na podzim dostává zdejší krajina úplně jinou tvář.
Autor: Profimedia.cz
Koruny stromů se zbarvují do zlatých, oranžových a červených odstínů a jejich odrazy se mísí s tyrkysovou vodou.
Autor: Profimedia.cz
Každý další krok tak může nabídnout nový pohled, který stojí za zastavení i fotografii.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z největších lákadel Plitvických jezer jsou dřevěné lávky, které vedou těsně nad vodní hladinou a podél kaskád. Díky nim se návštěvníci dostávají do bezprostřední blízkosti zdejších přírodních krás.
Autor: Profimedia.cz
Na některých místech je voda tak blízko, že vás její drobné spršky mohou příjemně osvěžit. Na podzim však spíše oceníte nepromokavou bundu a pevnou obuv, protože lávky mohou být mokré a kluzké.
Autor: Profimedia.cz
Mezi největší zdejší atrakce patří Veliki Slap, tedy Velký vodopád, který se řadí k nejpůsobivějším vodopádům národního parku.
Autor: Profimedia.cz
Voda zde padá z výšky přibližně 78 metrů a vytváří mohutnou přírodní podívanou. V kombinaci s barevným podzimním listím jde o místo, které by nemělo uniknout žádnému návštěvníkovi.
Autor: Profimedia.cz
Za pozornost stojí také vyhlídky, z nichž se otevírají pohledy na jezera a okolní lesy. Právě z výšky nejlépe vynikne kontrast mezi pestrými korunami stromů, skalnatými svahy a vodní hladinou.
Autor: Profimedia.cz
Právě z výšky nejlépe vynikne kontrast mezi pestrými korunami stromů, skalnatými svahy a vodní hladinou.
Autor: Profimedia.cz
Pokud rádi fotografujete, vyplatí se nikam nespěchat a počkat si na vhodné světlo. Podzimní slunce dokáže barvy ještě zvýraznit.
Autor: Profimedia.cz
Podzimní návštěva má své praktické výhody. Po skončení hlavní turistické sezony bývá v parku méně lidí, takže si lze procházky užít bez neustálého vyhýbání se ostatním návštěvníkům.
Autor: Profimedia.cz
Výhodná je na podzim také cena. Mimo hlavní sezonu můžete na vstupenkách do parku ušetřit až 30 eur.
Autor: Profimedia.cz
Drobnou překážkou může být, že některé části parku, včetně horních jezer, jsou mimo hlavní sezonu uzavřené. Než sem vyrazíte, raději si všechny tyto důležité informace ověřte.
Autor: Profimedia.cz
Podzimní návštěva Plitvických jezer je ideální pro ty, kteří chtějí poznat jinou tvář Chorvatska než tu přímořskou.
Autor: Profimedia.cz
Pokud hledáte výlet, při kterém si odpočinete od každodenního shonu a zároveň si užijete jednu z nejkrásnějších přírodních oblastí Evropy, Plitvická jezera vás na podzim rozhodně nezklamou.
Autor: Profimedia.cz