Plitvická jezera patří k nejpůsobivějším přírodním místům Evropy. Národní park tvoří soustava šestnácti jezer, která na sebe navazují prostřednictvím vodopádů a kaskád. Průzračná voda se tu přelévá přes přírodní bariéry, protéká mezi skalami a vytváří scenérie, které vypadají jako vystřižené z pohlednice. Výjimečnost zdejší krajiny potvrzuje také zápis na seznamu světového dědictví UNESCO.
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Zatímco v létě přitahuje návštěvníky především sytě zelená příroda a modrozelená hladina jezer, na podzim dostává zdejší krajina úplně jinou tvář. Koruny stromů se zbarvují do zlatých, oranžových a červených odstínů a jejich odrazy se mísí s tyrkysovou vodou.
Podzimní návštěva má své praktické výhody. Po skončení hlavní turistické sezony bývá v parku méně lidí, takže si lze procházky užít bez neustálého vyhýbání se ostatním návštěvníkům. Výhodná je na podzim také cena. Mimo hlavní sezonu můžete na vstupenkách do parku ušetřit až 30 eur.
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