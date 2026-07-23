Fažanské pobřeží chráněné před poryvy silné bóry představovalo od starověku ideální místo pro život. Bylo to bezpečné útočiště, kde lidé mohli žít, pracovat a kde se daly zakotvit lodě. Díky tomu se Fažana stala v roce 177 před naším letopočtem římským přístavem, odkud se dopravovalo zboží do různých částí impéria.
Místní obyvatelé se živili hlavně rybolovem, který v minulosti zaměstnával celé rodiny. Zatímco muži byli na moři, ženy čistily, opravovaly sítě a prodávaly ryby na nábřeží.
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Dřív rybáři vyjížděli na moře v bataně, tradiční dřevěné lodi s plochým dnem, malým ponorem a délkou do pěti metrů. Plavidlo mělo speciální plachty, které zachycovaly vítr (ráno burin a odpoledne maestral) jak na boku, tak na zádi. Plachty batany byly malované a každá rodina měla na jejich vrcholu vlastní symbol, aby lidé na pobřeží viděli, čí loď se vrací do přístavu.
Dnes fažanští rybáři používají motorové lodě, ale mnoho z nich vlastní batanu jen pro radost, jako historické plavidlo. Pečlivě se o ně starají a v létě pořádají soutěže ve veslování.
Během letní sezony probíhají také slavnosti sardinek a rybářské slavnosti, kde rybáři ukazují návštěvníkům výbavu na lov, vysvětlují, jak ryby chytají nebo jak opravují sítě.
Zdejší ryby jsou vyhlášené, kupují je místní, hotely na Brijunských ostrovech a konzervárny. Nejvíc se loví ančovičky, makrely a sardinky. Ty se připravují na sto různých způsobů a každá restaurace má vlastní recept. V obci existuje i unikátní gastronomická sardinková stezka zvaná Cesta sardela.
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„Tento projekt oslavuje sardinky, které jsou po staletí symbolem rybolovu a živobytí ve Fažaně. Zároveň gurmány provází rozmanitými chutěmi a způsoby přípravy sardinek. Mohou zde ochutnat sardinky solené, v omáčce, obalované, marinované, smažené, grilované nebo kreativní moderní pokrmy“, říká číšník v rustikální restauraci Stara Konoba.
Kuchyně je na Istrii vyhlášená a na menu se objevují také další speciality, které okouzlují chuťové buňky. Třeba rybí guláš brodet, těstoviny fuži v omáčce šugo, ombolo (vepřová panenka bez kosti), pokrmy z peky (maso pečené v hliněném nebo železném pekáči s poklopem na otevřeném ohni) nebo sladké fritule a kroštule.
Biskupovy olivy
Kuchaři připravují sardinky na olivovém oleji, který se získává z místních oliv. První olivovníky tu vysadili již staří Římané a podél pobřeží vybudovali lisovny na olej a manufaktury na výrobu amfor. Ty sloužily k uskladnění a k vývozu olivového oleje do celé Římské říše.
Díky vysoké nutriční hodnotě a výrazné chuti se „zelené zlato“ stalo cenným produktem a Fažana se dostala mezi významná centra obchodu na Jadranu. Pěstování oliv pokračovalo i v dalších staletích a olivový háj tu v osmnáctém století vlastnil rovněž pulský biskup Ivan Dominik Juras.
Pojmenoval ho San Lorenzo, po nedalekém kostele, a dodnes zde rostou olivovníky staré víc než čtyři sta let. Plodí olivy různých odrůd, od odolné Buže přes původní Rosinjolu, chuťově výraznou Moražolu až po velmi vzácnou odrůdu Smartel, která byla zmiňována již v antice.
Háj také slouží jako edukační centrum pod širým nebem. Mezi olivovníky jsou umístěné interaktivní informační panely a replika starověkého římského lisu na olivy. Návštěvníci tak zábavnou formou poznají celý proces výroby olivového oleje, od prvních plodů na stromě až po zlaté kapky husté tekutiny.
S ploutvemi ke vrakům lodí
Olivový háj San Lorenzo leží v blízkosti křišťálově čistého moře a stejnojmenné pláže. Podobně jako další tři veřejné pláže má plážový servis a je obklopena borovicemi a olivovníky, které poskytují příjemný stín.
Moře je rájem pro všechny příznivce vodních sportů a šnorchlování. Potápěči najdou nádhernou lokalitu u vlnolamu, kde se pod vodou skrývají repliky fažanských amfor a nádherný mořský svět. Žijí zde například sépie, malí krabi, obří škeble, hvězdice nebo mořští mlži – hřebenatka a srdcovka.
S potápěčským přístrojem pak lze společně s profesionálním instruktorem absolvovat exkurze do mořských hlubin v okolí v národního parku Brijuni, Puly a k vrakům lodí Baron Gautsch a Hans Schmidt.
Do Fažanského kanálu také vyráží „poloponorka“, výletní loď s prosklenou kabinou umístěnou těsně pod hladinou, ze které turisté v suchu a pohodlí pozorují podmořský život.
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Malebná místa jsou však i na pevnině. Stezka dobrých vibrací spojuje nádherné lokality (vlnolam, středověký kostel sv. Elizea, Valbandon – spojení pramene a moře), kde lze v klidu relaxovat a vnímat energii přírody. Trasu doplňují informační tabule a umělecké lavičky, které po stisknutí tlačítka hrají klavírní či kytarovou hudbu.
Působivá je i promenáda Antonia Smareglia. Istrijský operní skladatel ve Fažaně žil a tvořil hudbu poblíž pobřeží, kde je fascinující výhled na západ slunce. Promenáda je zároveň jedinečným muzeem pod širým nebem. Tvůrci se totiž inspirovali dílem mistra Smareglia a vytvořili zde umělecké lavičky s audiovizuálními a světelnými efekty.
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