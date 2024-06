Cestovatelka: V Chorvatsku vám přes noc karavan nevybílí, na rozdíl od Itálie

„Jako rodina s dětmi oceňujeme flexibilitu takového cestování. Nemusíte mít pevný itinerář, nemusíte být někde v určitou hodinu s obavou, že vám uletí letadlo nebo ujede autobus,“ oceňuje Aneta.

Bezpečné Chorvatsko

„Můžete si navíc kdykoliv zastavit, cesta vám může trvat šest hodin přes noc nebo klidně dva dny, pokud to vám a vašim dětem vyhovuje více. A kempy v Chorvatsku se neskutečně zlepšily,“ dodává cestovatelka.

Je tu ale jedno úskalí. V karavanu nemůžete podle Málkové v Chorvatsku nocovat mimo kempy. „To je tam nelegální, v tom je rozdíl například od Skandinávie, kde je možné s obytným autem nocovat na odpočívadlech.“

Naopak velikou výhodou je podle ní bezpečnost. „V té představuje Chorvatsko obrovský bonus. Cítíte se tam skutečně bezpečně. Když někde zaparkujete auto, v našem případě obytný vůz, tak se opravdu nemusíte bát jako třeba v Itálii (Italům se omlouvám), že vám to auto za hodinu nebo za noc někdo vybílí.“

„A Chorvati to zmiňují sami, chlubí se tím, že skutečně kriminalita v turistických oblastech je minimální a že jsou na to velmi hrdí,“ dodává lékařka.

„Doporučila bych být spíše opatrná sama na sebe, dodržovat pitný režim, dávat si pozor na horko, nenechávat nikdy psa v autě, i když otevřete okénka, i když dáte auto do stínu. Stín se může za půl hodiny posunout a neštěstí je na světě. O dětech v autě ani nemluvím, to snad nikoho ani nenapadne,“ radí Málková.

V cenách je to lepší než loni

Aneta cestovala do Chorvatska také se psem Bondem. „To je další výhoda Chorvatska. Cestování se psem v karavanu je tam ideální. Povinné očkování psa se tam neliší oproti České republice, stačí mít klasický očkovací průkaz, žádné speciální očkování nepotřebuje.“

„Navíc kempy jsou tam dog friendly, tedy přátelské pro psy. Jsou na to připravení, jsou tam psí pláže, dokonce v některých kempech i psí lehátka. Na normální pláž pes sice může, ale nesmí tam vstupovat do vody,“ konstatuje cestovatelka.

Co se týče cen nafty a benzínu, doporučuje Aneta Málková natankovat v Česku. „Protože ceny v tranzitních zemích, tedy zejména v Rakousku a ve Slovinsku, jsou mírně vyšší. A platí to i v Chorvatsku.“

„A co se týče potravin, jídel, tak loni se ceny zvýšily. Ale od té doby už se výrazně nezdražovalo. Ceny obědů jsou opravdu skoro srovnatelné, třeba pizzu koupíte za deset eur. Je to zhruba srovnatelné s cenami v Praze,“ uzavírá Málková.

Jak moc se zlepšily v Chorvatsku kempy? Jak to letos v Chorvatsku vypadá s kvalitou moře? Co medúzy, mořský sliz a žraloci? A kde všude budete na cestě do Chorvatska potřebovat dálniční známky? I na to odpovídala Aneta Málková v Rozstřelu.