Dinárská horská soustava je univerzitou krasu. To samozřejmě platí i pro její chorvatskou část. Tamní úchvatné podzemí se však oproti sousednímu Slovinsku dlouho drželo na okraji zájmu. A cestovatelé ho objevili až se zpožděním.
Klasika i adrenalin

Také Vranjača přinesla zajímavé nálezy. Ty se drží klasiky: kosti jeskynního medvěda, úlomky keramiky i mince ze středověku.

Za horkých letních dnů přinese výprava do jeskyní příjemný únik od vedra. A současně zpestří stereotyp plážové dovolené či osvěží jízdu k moři. Aktivnějším cestovatelům zase zdejší tajuplné podzemí představí další neokoukanou tvář Chorvatska, které dřív nevěnovali tolik pozornosti a spíš ji míjeli.

Chorvatské jeskyně lákají cestovatele hlavně na klasické prohlídky. Nabízejí ovšem i adrenalinové zážitky, kde si turisté pod dohledem zkušených speleologů sami vyzkouší, co obnáší jeskyňaření. To je třeba případ jeskyně Modrič v přímořském letovisku Rovanjska.

My ovšem zůstaneme věrní klasice a striktně se přidržíme standardních krasových jeskyní s běžnou prohlídkovou trasou. Proto vynecháme i nejznámější jeskyni Chorvatska, a to Modrou jeskyni (Modra Špilja) na ostrově Biševo, kterou vymodeloval mořský příboj, byť i ona obsahuje krasové prvky. Ta je navíc přístupná výhradně po moři.

Informační chaos

Modrá jeskyně se nachází v malé zátoce zvané Balun na východní straně chorvatského ostrova Biševo.

V Chorvatsku zřejmě neexistuje organizace, která prezentuje všechny tamní veřejně přístupné jeskyně (podobně jako naše Správa jeskyní České republiky). Cestovatelé jsou tak odkázáni na vlastní pátrání a tipy z infocenter, směrovek či internetu.

Dinárský kras je prozkoumaný pouze minimálně a pořád zůstává jedinečným panenským terénem, jenž slibuje mimořádné objevy. Průzkumu tamního krasu se aktivně věnují lokální speleologické oddíly, s nimi navázali úspěšnou spolupráci i naši jeskyňáři.

Speleologické oddíly zčásti zaštiťuje Chorvatský speleologický svaz. Publikace z roku 2009 uvádí, že turistům je zpřístupněna víc než dvacítka jeskyní a obdobných podzemních prostor. Nicméně ostatní zdroje se v jejich počtu liší. Inspiraci s praktickými údaji načerpáte na těchto stránkách.

I když panuje léto, tak při návštěvě jeskyně nezapomeňte na adekvátní oblečení. Rozdíly mezi teplotami jsou opravdu propastné. Vezměte si také vhodnou obuv. Chodníky uvnitř jeskyní často kloužou a mnohdy se během prohlídky sestupuje úzkými chodbami po strmých schodech.



