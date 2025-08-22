Klasika i adrenalin
Za horkých letních dnů přinese výprava do jeskyní příjemný únik od vedra. A současně zpestří stereotyp plážové dovolené či osvěží jízdu k moři. Aktivnějším cestovatelům zase zdejší tajuplné podzemí představí další neokoukanou tvář Chorvatska, které dřív nevěnovali tolik pozornosti a spíš ji míjeli.
Chorvatské jeskyně lákají cestovatele hlavně na klasické prohlídky. Nabízejí ovšem i adrenalinové zážitky, kde si turisté pod dohledem zkušených speleologů sami vyzkouší, co obnáší jeskyňaření. To je třeba případ jeskyně Modrič v přímořském letovisku Rovanjska.
My ovšem zůstaneme věrní klasice a striktně se přidržíme standardních krasových jeskyní s běžnou prohlídkovou trasou. Proto vynecháme i nejznámější jeskyni Chorvatska, a to Modrou jeskyni (Modra Špilja) na ostrově Biševo, kterou vymodeloval mořský příboj, byť i ona obsahuje krasové prvky. Ta je navíc přístupná výhradně po moři.
Informační chaos
V Chorvatsku zřejmě neexistuje organizace, která prezentuje všechny tamní veřejně přístupné jeskyně (podobně jako naše Správa jeskyní České republiky). Cestovatelé jsou tak odkázáni na vlastní pátrání a tipy z infocenter, směrovek či internetu.
Dinárský kras je prozkoumaný pouze minimálně a pořád zůstává jedinečným panenským terénem, jenž slibuje mimořádné objevy. Průzkumu tamního krasu se aktivně věnují lokální speleologické oddíly, s nimi navázali úspěšnou spolupráci i naši jeskyňáři.
Speleologické oddíly zčásti zaštiťuje Chorvatský speleologický svaz. Publikace z roku 2009 uvádí, že turistům je zpřístupněna víc než dvacítka jeskyní a obdobných podzemních prostor. Nicméně ostatní zdroje se v jejich počtu liší. Inspiraci s praktickými údaji načerpáte na těchto stránkách.
I když panuje léto, tak při návštěvě jeskyně nezapomeňte na adekvátní oblečení. Rozdíly mezi teplotami jsou opravdu propastné. Vezměte si také vhodnou obuv. Chodníky uvnitř jeskyní často kloužou a mnohdy se během prohlídky sestupuje úzkými chodbami po strmých schodech.