Paštiku nechte doma, největší pochoutky Istrie jsme si připravili sami

Vyjíždíme z Funtany směrem na Vrsar a dále do vnitrozemí po silnici D75. Cesta se kroutí a po chvíli nás svede na Istarski ipsilon. Systém rychlostních komunikací mezi Kaštelem, Kanfanarem, Pulou a Opatijí, o němž si spousta českých řidičů myslí, že je to dálnice, je pro Istrii už prakticky nenahraditelnou spojnicí.

A pro děti v autě je spasením. Jezdí se tu rovně, bez klikatic, stoupání i prudkých sjezdů. Na rozdíl od zbytku poloostrova. Nejvyšší povolená rychlost je 110 km/h, manžel však rychle sundává nohu z plynu. Je totiž po dešti a povrch může klouzat jako na ledovce.

Kdo chce jíst, musí pracovat

A už odbočujeme na sjezdu číslo dva a točíme se přes Žminj po miniaturních silničkách. I když máme zapnutou navigaci, trochu tápeme. Vesnička s neobvyklým názvem Katun Lindarski je úplně jiná než nablýskané pobřeží pro turisty, tady člověk vidí, jak se v Chorvatsku opravdu žije.

Po chvíli hledání jsme tu. Davorka Šajina a její manžel Vjeran nás vítají na zápraží svého statku Ograde. Moderní výraz agroturistika je pro tuto oázu klidu uprostřed istrijských lesů snad i škoda.

„Začali jsme s tím před jednadvaceti lety. Nevěděli jsme, do čeho jdeme, tenkrát to bylo v Chorvatsku něco nového. Rakousko a Francie už měly tento druh turistiky rozvinutý, ale tady žádná vysoká poptávka po prázdninách na statku neexistovala. Teď je to jiné, hosté se přesouvají i do vnitrozemí, prozkoumávají kulturu, sportovní nabídku nebo gastronomii,“ říká Davorka ve chvíli, kdy už na vál dává domácí vajíčka, mouku, sůl a trochu slunečnicového oleje.

Připravovat pravé istrijské těstoviny nebude sama. Pokud chceme jíst, musíme přiložit ruku k dílu. Davorka vyvaluje, my krájíme a na špejli motáme fuži. Pěkně ručně. „Pokud je víc hostů, mám na vyvalování stroj, ale motat to už musím vždycky sama,“ usmívá se paní domu.

Plivance jsou dřina

Popravdě, děti už mají asi odpracováno a jsou někde „v prachu“. Tedy doslova, zrovna se na vyprahlé zemi mazlí s měsíčními štěňátky.

Davorka vyvaluje, my krájíme a na špejli motáme fuži. Pěkně ručně.

Ale pak už to následuje v rychlém sledu – ženy tvarují dlaní „pljukance“ neboli česky plivance. Je to totiž stejná dřina, jako když si chlapi museli plivnout při těžké práci do dlaní. Davorka má ale raději výraz makarony, i když ve výsledku válíme vlastně pořád totéž.

K tomu se přidává dobré víno od souseda, domácí špek a pršut (letos zrál na půdě jen osm měsíců, byla málo suchá zima), sýr z nedaleké sýrárny, v lese nasbíraný a doma naložený kyselý chřest a až neskutečný klid.

Pljukanci s olivovým olejem a chřestem Pazinski cukerančič čili svatební pečivo namáčené do bílého vína a cukru máme jako dezert.

Děti už hlásí stav nouze, hlad je veliký, jenže je třeba připravit ještě jeden typický a velmi chutný zákusek – pazinski cukerančić. A kdo bude chtít mlsat, ten musí péct. Tradiční svatební pečivo z oblasti města Pazin namáčené do bílého vína malvazija a krystalového cukru je zaneseno na chorvatskou listinu kulturního dědictví. Chutná výborně. Stejně jako naše „plivance“ s olivovým olejem a chřestem a fuži se slepicí.



Sladká tečka

Pak už ovšem balíme zbytky do krabiček, je totiž koronavirová pandemie a Davorka by tak jako tak musela všechno vyhodit. A míříme za dalším gastronomickým dobrodružstvím, kde se sice budou děti nudit, ale dospěláci si přijdou na své.

Chvilku se motáme kolem kopcovitého Pazinu. Náhon na všechny čtyři není nutností, ale v tuto chvíli je výhodou. Volkswagen T6 Multivan 2.0 TDI 4×4 to dává levou zadní. Silničky vedou nahoru a dolů a vůbec to nepřipomíná placaté pobřeží kolem Umagu a Poreče. Jako bonus získáváme výhledy na pohoří Učka i jeho nejvyšší vrchol Vojak s 1 401 metry nad mořem. Opravdu, úplně jiná Istrie.



Tady se skladuje jedno z nejlepších vín na Istrii vůbec - istarska malvazija.

Zapomeňte na konzervy a ochutnejte na Istrii gastronomické speciality.

A jsme tu. Dominik Anđelini je členem rodinného klanu, který produkuje jedno z nejlepších vín na Istrii vůbec. „Vína dáváme už dlouho na soutěže, nejprve lokální, pak chorvatské, ale co je pro nás zatím nejvyšším oceněním, jsou zlaté medaile z Londýna, kde bývá okolo 16 500 vzorků z celého světa,“ vysvětluje vystudovaný enolog, když nám ukazuje barikové sudy i tanky na víno. Ano, istarska malvazija je výtečná.



Jenže děti mají chuť na něco sladkého. Domácí med přímo od maminky vinaře a ještě v čokoládové variantě s olivovým olejem – to může člověk vážně zažít jen na Istrii.