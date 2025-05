Chystáte se letos kempovat?

Samozřejmě.

Proč?

Kempování pro mě není jen práce, ale i osobní potěšení. Poskytuje mi svobodu, spojení s přírodou a autentické zážitky. Navíc často využívám dovolené v kempech i z profesního hlediska, abych si na vlastní kůži vyzkoušel nabídku a kvalitu nejen chorvatských, ale zahraničních kempů.

Jaká bude letošní sezona v chorvatských kempech?

Pokud se nic nezmění na vnějších podmínkách, měla by to být stabilní sezona. Samozřejmě ve všech zdrojových zemích Chorvatska se potýkají s různými problémy, od ekonomické situace po geopolitické poměry, ale pokud bude vše v pořádku, měly by se chorvatské kempy dostat na loňskou úroveň. Loni do nich přijelo téměř tři a půl milionu turistů.

Campingová branže v Chorvatsku zažívá boom, jaké jsou teď hlavní trendy?

Je to určitě růst prémiových kempů a s nimi souvisejících luxusních zařízení jako glamping, luxusní mobilní domy, investuje se do další infrastruktury, do bazénů, wellness, digitalizace služeb a podobně. Intenzivně se pracuje na rozvoji rodinných kempů a malých tematických kempů, ale i na rozvoji kempů ve vnitrozemí země, daleko od pobřeží. Všechny tyto investice jsou už automaticky přizpůsobeny udržitelnosti a tak zvanému zelenému podnikání.

Adriano Palman, ředitel Chorvatské asociace kempů

Tak tomu je i jinde v Evropě?

Ano, je patrná poptávka po inovativních zařízeních, prémiových produktech a opravdu vysoce kvalitních službách. To je podobné jako v Chorvatsku. Roste ale také obliba kempování mezi rodinami s dětmi, navíc turisté stále více cestují mimo hlavní sezonu. Na druhou stranu díky tomu, jak je Evropa velká a rozmanitá, stále existuje velké množství kempů, které jsou přizpůsobeny turistům, kteří hledají především přírodu a jednoduchost kempování. Což je také současný výrazný trend, především mezi cestovateli, kteří chtějí ekologickou a aktivní zelenou dovolenou.

Můžete porovnat chorvatské kempy například s Itálií, Španělskem, Rakouskem?

Chorvatsko má mnohem méně kempů a kempingových kapacit než kterákoli jiná „kempingová“ země u Středozemního moře a ve zbytku Evropy. Nicméně pokud jde o průměrnou kvalitu kempů, jsme v rámci Evropy na špičce, tedy aktuálně druzí. Pokud se budeme bavit o prostoru Středomoří, jsme na prvním místě co do kvality. Je tedy jasné, že vysoké investice, díky nimž se kvalita kempů zvedá, vedly k tomu, že kempování už není levným produktem, a to nikde v Evropě.

A kdo je první v rámci Evropy?

První v Evropě je Nizozemsko, které má stejně jako Německo jiný koncept kempů, jejich silnou stránkou jsou velké prostory pro socializaci a indoor zábavu, velká krytá vodní centra, zábavní centra, kryté restaurace a podobně. Mají stále k dispozici dostatek volné plochy a to z toho důvodu, že pozemky u nich ještě nejsou přehnaně drahé, na rozdíl od mediteránních lokalit. Tím pádem mohou do kempu začlenit spoustu zeleně.

Aquamar Lanterna

V prostoru Středozemního moře to takto nefunguje?

Středomořský kempingový produkt je jinak nastavený, tady nezůstávájí turisté v krytých prostorech. Kromě kvality se jim snažíme ukázat výhody kempování na Jadranu, jako jsou čisté moře, krásné pobřeží, vynikající přírodní lokality, kde se kempy nacházejí, přímý přístup na pláž bez viditelných či jiných překážek, národní parky, památky a tak dále.

Jak se změnily ceny kempů v Chorvatsku od loňského roku a od roku 2019 před covidem?

Od roku 2019 zaznamenáváme růst cen, to je samozřejmé, vlivem inflace, díky investicím do infrastruktury a zlepšování kvality. Ale stále věřím, že nabízíme dobrý poměr ceny a kvality, zejména mimo hlavní sezonu. Přesná data nenabídnu, v asociaci neděláme cenové analýzy.

Jet mimo hlavní sezonu se tedy vyplatí?

Předsezónní a posezonní období nabízí klidnější dovolenou, nižší ceny, příjemné klima a speciální programy, jako jsou cyklistika a výlety za jídlem a vínem. V závislosti na kempu, jeho kvalitě a tom, co nabízí, jsou mimo hlavní sezonu ceny až o třicet až padesát procent nižší, takže rodina může ušetřit významnou částku, s menším počtem turistů na místě a příjemnějším klimatem.

Punto Blu Valamar Camping Village v blízkosti městečka Tar na Istrii mezi Porečí a Novigradem

Jaké kempy v tuto chvíli v Chorvatsku turista najde?

Pět hvězdiček má deset kempů, 81 jich obdrželo čtyři hvězdy. Celkově může Chorvatsko ve svých kempech ubytovat dvě stě padesát pět tisíc hostů.

Co je glamping Glamping je zkratka pro „glamorous camping“ a označuje luxusnější formu kempování, kde se komfortní ubytování spojuje s přírodním prostředím. Jedná se o alternativu k tradičnímu stanování, kde se místo nepohodlného spaní ve stanu lze ubytovat v luxusních stanech, jurtách, stromových domech, tiny houses nebo jiných podobných objektech, často s vlastní kuchyňkou, koupelnou a dalšími vymoženostmi.

Co může čekat český turista v takovém luxusním kempu na Jadranu? A co v průměrném?

Luxusní kempy mají nejširší nabídku ubytování, od luxusních mobilních domů přes glamping. Najdete tu výborně vybavená sportoviště, vodní parky, nákupní zóny, přehledné a vybavené pláže, bohatou gastronomickou nabídku a tak dále. Průměrné kempy už dnes nabízejí také hodně, od moderního sociálního zařízení, přes obchody, restaurace, sport a zábavu, zázemí pro děti až po ubytování přímo u moře.

Jedinou konstantou je, že hostům by měla být vždy nabízena skutečná hodnota za peníze, které zaplatili. Každý očekává něco jiného a to by měl za své peníze i dostat. Pro někoho je ideální mobilní dům vyšší třídy, pro někoho jiného, ​​kdo dal za obytný vůz přes sto padesát tisíc eur, je nejlepší špičkový, udržovaný pozemek přímo u moře. V zásadě však vždy lze říci, že velmi žádané jsou aktuálně kempy s nejrůznějšími možnostmi ubytování, s wellnes a spa zónami, s tematickými bazény, s rozsáhlými animačními programy pro děti i velkou gastronomickou nabídkou.

Probíhají nyní nějaké velké investice? Buduje se něco nového?

Ano, neustále se investuje do modernizace stávajících kempů a probíhají četné rekonstrukce a rozšiřování stávajících kempů, investice do infrastruktury, mobilních domů, glamping zón a doplňkových zařízení, jako jsou bazény a wellness.

Plitvice Holiday Resort. V Chorvatsku se aktuálně rozvíjejí v souvislosti s novými trendy v kempování i kempy ve vnitrozemí.

A investují Češi do chorvatských kempů?

Ano, ale zatím jde většinou o institucionální investory z České republiky, kteří se do kempů dostali nepřímo přes nákup našich firem podnikajících v oblasti turismu. Existují také individuální investice českých firem a občanů, nejčastěji však prostřednictvím investic do mobilních domů.

Máte nějaký oblíbený kemp?

Je těžké vybrat jeden kemp, ale já osobně mám rád kempy u moře s mobilními domy, které jsou hodně propojené s okolní přírodou. Na druhé straně se mi ale velmi líbí i kempy ve vnitrozemí, ty se často nacházejí v krásných přírodních oázách a nabízejí klid a odpočinek, a to přímo uprostřed zeleně.